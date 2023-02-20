"Это воздушный шар?": американка пришла на выставку и разбила скульптуру стоимостью 42 тысячи долларов

И несчастный случай с фарфоровой собакой, похоже, лишь поднимет стоимость оставшихся скульптур. Седрик Боэро — региональный менеджер по развитию бизнеса галереи Bel-Air Fine Art - считает, что т.к. количество экспонатов из серии Balloon Dog сократилось, они стали еще дороже. Кстати, осколки синей собаки тоже можно продать, ими уже интересовались коллекционеры.





А еще говорят, что современное искусство не способно вызвать эмоции!