"Это воздушный шар?": американка пришла на выставку и разбила скульптуру стоимостью 42 тысячи долларов

Посетительница выставки современных мастеров не поверила, что скульптура сделана из хрупкого фарфора и постучала по "собачке".
Конфузом закончился предварительный показ Art Wynwood в Майами. В ночь перед открытием арт-ярмарки организаторы устроили ВИП-показ коллекции произведений современного искусства художникам и потенциальным покупателям, однако что-то пошло не так.
Одна из посетительниц разбила скульптуру Джеффа Кунса стоимостью 42 тысячи долларов.
Разбитая скульптура выглядела как синяя собака, скрученная из воздушных шаров. Собственно, она являлась частью целой серии под названием Balloon Dog, экспонаты которой отличались разными размерами (до 3-х метров), формой и цветом.
Синяя собачка стояла на прозрачном постаменте, и ни у одного из посетителей ярмарки не вызвала желания её потрогать. Впрочем, это непреложное правило для выставок и музеев. Однако одна из женщин засомневалась в материале, из которого скульптор выполнил свою работу. Выглядит как воздушный шар и при этом - не шар? Дама подошла к собачке, постучала по ней пальцем - и разбила.
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Фарфоровая скульптура распалась на множество осколков.
Кстати, некоторые из присутствовавших подумали, что это перфоманс, хотя самой мадам, уничтожившей экспонат, было очень стыдно. Однако американке не придётся выплачивать стоимость разбитого произведения из своего кармана - сотрудник галереи Bel-Air Fine Art Бенедикт Калух пояснил, что скульптура была застрахована.
Автор синей собачки считается одним из самых успешных современных деятелей искусства. Его работы продаются за баснословные деньги, а скульптура "Кролик" из нержавеющей стали досталась новому владельцу за рекордные 91 млн долларов.
И несчастный случай с фарфоровой собакой, похоже, лишь поднимет стоимость оставшихся скульптур. Седрик Боэро — региональный менеджер по развитию бизнеса галереи Bel-Air Fine Art - считает, что т.к. количество экспонатов из серии Balloon Dog сократилось, они стали еще дороже. Кстати, осколки синей собаки тоже можно продать, ими уже интересовались коллекционеры.
А еще говорят, что современное искусство не способно вызвать эмоции!
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АГА! Расскажи кому другому. Думаю и кто-то из страховой компании тоже в доле.
Там короче человек устроился в частный дом в качестве домработника и все серии гонялся за пчелой попутно разбивая дорогостоящее имущество хозяев. В поледней серии оказалось что все имущество - произведения исскуства, винтажный автомобиль и всякая коллекционная хрень хозяев и гроша ломанного не стоит , все это было хлам и дешевая подделка, однако они решили наипать и нерядивого мужика и страховую компанию выдав все это за бесценные вещи.
Может и этот"шар" -подделка с китайского алиэкспресс которая ну никак не может 42 тыщ зелени стоить...