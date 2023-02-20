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"Это воздушный шар?": американка пришла на выставку и разбила скульптуру стоимостью 42 тысячи долларов

"Это воздушный шар?": американка пришла на выставку и разбила скульптуру стоимостью 42 тысячи долларов

Автор:
20 февраля 2023 12:28
Сообщество : Искусство
Метки: Art Wynwood   Balloon Dog   Jeff Koons   Ynews   видео   выставка   разбила   скульптура   
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Посетительница выставки современных мастеров не поверила, что скульптура сделана из хрупкого фарфора и постучала по "собачке".


Конфузом закончился предварительный показ Art Wynwood в Майами. В ночь перед открытием арт-ярмарки организаторы устроили ВИП-показ коллекции произведений современного искусства художникам и потенциальным покупателям, однако что-то пошло не так.

Одна из посетительниц разбила скульптуру Джеффа Кунса стоимостью 42 тысячи долларов.


Разбитая скульптура выглядела как синяя собака, скрученная из воздушных шаров. Собственно, она являлась частью целой серии под названием Balloon Dog, экспонаты которой отличались разными размерами (до 3-х метров), формой и цветом.


Синяя собачка стояла на прозрачном постаменте, и ни у одного из посетителей ярмарки не вызвала желания её потрогать. Впрочем, это непреложное правило для выставок и музеев. Однако одна из женщин засомневалась в материале, из которого скульптор выполнил свою работу. Выглядит как воздушный шар и при этом - не шар? Дама подошла к собачке, постучала по ней пальцем - и разбила.


Фарфоровая скульптура распалась на множество осколков.


Кстати, некоторые из присутствовавших подумали, что это перфоманс, хотя самой мадам, уничтожившей экспонат, было очень стыдно. Однако американке не придётся выплачивать стоимость разбитого произведения из своего кармана - сотрудник галереи Bel-Air Fine Art Бенедикт Калух пояснил, что скульптура была застрахована.

Автор синей собачки считается одним из самых успешных современных деятелей искусства. Его работы продаются за баснословные деньги, а скульптура "Кролик" из нержавеющей стали досталась новому владельцу за рекордные 91 млн долларов.


И несчастный случай с фарфоровой собакой, похоже, лишь поднимет стоимость оставшихся скульптур. Седрик Боэро — региональный менеджер по развитию бизнеса галереи Bel-Air Fine Art - считает, что т.к. количество экспонатов из серии Balloon Dog сократилось, они стали еще дороже. Кстати, осколки синей собаки тоже можно продать, ими уже интересовались коллекционеры.


А еще говорят, что современное искусство не способно вызвать эмоции!

Источник:

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Метки: Art Wynwood   Balloon Dog   Jeff Koons   Ynews   видео   выставка   разбила   скульптура   
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13  комментариев
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10k
Б.Касторский 54 минуты назад
Разве страховка избавляет от ответственности в данном случае? Никто не мешает страховой компании обратиться с иском к виновнице и подарить ей надежду на ближайшее будущее, выплачивая нанесенный ущерб.
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1k
Vladislav Grigorenko 2 минуты назад
Это - искусство? А по моему - чистейшее на@балово по согласованию сторон при всеобщем молчаливом одобрении.
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31k
Dobry vojak Svejk 6 минут назад
Отбросим страховки и прочее. Скажите мне, как такая хрень может стоить 42 т американских тугриков? За что там столько платить?
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4k
Vlamir 8 минут назад
Мадам еще и с организаторов выставки деньги слупит! За создание угрозы физическому (риск ушибов и порезов) и душевному здоровью(заикание, стресс и т.п.)!
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−5
Виталик 9 минут назад
Хорошая офёра, в духе нашего времени. Типа разбила, типа случайно...
АГА! Расскажи кому другому. Думаю и кто-то из страховой компании тоже в доле.
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1k
Руслан 19 минут назад
Вся суть современного искусства
Кролик из нержавейки за 91 лям и фарфоровая собака за десятки тысяч долларов...Г@вно, именуемое произведением искусства, продают за резаную бумагу и все восторгаются. Д.Б.
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23k
MrGod 24 минуты назад
Фото Лаврова.
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794k
А.Берестенко Полчаса назад
Смоленский Пассаж 2: летающие единорожки(Москва)
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33k
ACU900 38 минут назад
Напоминает один сериал "человек против пчелы"
Там короче человек устроился в частный дом в качестве домработника и все серии гонялся за пчелой попутно разбивая дорогостоящее имущество хозяев. В поледней серии оказалось что все имущество - произведения исскуства, винтажный автомобиль и всякая коллекционная хрень хозяев и гроша ломанного не стоит , все это было хлам и дешевая подделка, однако они решили наипать и нерядивого мужика и страховую компанию выдав все это за бесценные вещи.
Может и этот"шар" -подделка с китайского алиэкспресс которая ну никак не может 42 тыщ зелени стоить...
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30k
Головасыр коричнештанник 40 минут назад
мдя, кролик за 91 мям
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21
Капитошка 44 минуты назад
91 миллион долларов.Кролик.Из нержавейки.Даже не наю ,что сказать.
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5k
fin4all 51 минуту назад
Мне вот только одно непонятно. Если скульптура застрахована, то по идее это снимает проблемы только с владельца скульптуры, а страховая, по логике, должна уже в рамках регресса взыскивать с мадам. Иначе в чем страховой бизнес?
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