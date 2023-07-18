Мэр Железноводска предложил сломавшим скульптуру вандалам прийти к нему с повинной

Вчера мы писали о фотографе из Омска, который, чтобы пристыдить женщину, укравшую у него рулон искусственного газона, опубликовал в городских пабликах ролик с моментом кражи. Сегодня тем же путём решил пойти мэр Железноводска Евгений Бакулин. Градоначальник в своем Телеграм-канале разместил ролик с курортного озера "Тридцатка". На кадрах запечатлён пьяный мужчина, который подплыл с компанией на катамаране к скульптуре рыбака и зачем-то отломал у него удочку.