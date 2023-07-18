Мэр Железноводска предложил сломавшим скульптуру вандалам прийти к нему с повинной

В противном случае, градоначальник обещает написать заявление в полицию.
Вчера мы писали о фотографе из Омска, который, чтобы пристыдить женщину, укравшую у него рулон искусственного газона, опубликовал в городских пабликах ролик с моментом кражи. Сегодня тем же путём решил пойти мэр Железноводска Евгений Бакулин. Градоначальник в своем Телеграм-канале разместил ролик с курортного озера "Тридцатка". На кадрах запечатлён пьяный мужчина, который подплыл с компанией на катамаране к скульптуре рыбака и зачем-то отломал у него удочку.
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По словам Евгения Бакулина, администрация устала тратить деньги на ремонт памятника, удочку отламывают как минимум раз в полгода.
Вопрос как в таком состоянии его допустили на катамараны я еще буду выяснять… Вопрос зачем он туда залез, останется риторическим. Вопрос почему окружающие его «товарищи» просто на это смотрели, тоже останется без ответа. Правильно девушка в катамаране прячет лицо, видимо совесть еще осталась, правда не дала о себе знать
Евгений Бакулин не стал писать заявление в полицию. Мэр всё ещё надеется, что у сломавшего удочку отдыхающего проснётся совесть и он вернёт часть скульптуры.
Заявление ещё не подали. Ждём, может, совесть всё-таки проснётся. Конечно, будем восстанавливать
Удочку у рыбака ломают обычно зимой, когда озеро замерзает и до скульптуры можно дойти пешком. Сейчас власти думают сделать удочку потолще, чтобы её нельзя было сломать. Но думается, что вандалы и тут найдут способ.
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Вот нахкер он туда полез?