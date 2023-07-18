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Мэр Железноводска предложил сломавшим скульптуру вандалам прийти к нему с повинной

Мэр Железноводска предложил сломавшим скульптуру вандалам прийти к нему с повинной

Автор:
18 июля 2023 18:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Железноводск   вандалы   озеро   рыбак   скульптура   удочка   
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В противном случае, градоначальник обещает написать заявление в полицию.

Вчера мы писали о фотографе из Омска, который, чтобы пристыдить женщину, укравшую у него рулон искусственного газона, опубликовал в городских пабликах ролик с моментом кражи. Сегодня тем же путём решил пойти мэр Железноводска Евгений Бакулин. Градоначальник в своем Телеграм-канале разместил ролик с курортного озера "Тридцатка". На кадрах запечатлён пьяный мужчина, который подплыл с компанией на катамаране к скульптуре рыбака и зачем-то отломал у него удочку.

По словам Евгения Бакулина, администрация устала тратить деньги на ремонт памятника, удочку отламывают как минимум раз в полгода.


Вопрос как в таком состоянии его допустили на катамараны я еще буду выяснять… Вопрос зачем он туда залез, останется риторическим. Вопрос почему окружающие его «товарищи» просто на это смотрели, тоже останется без ответа. Правильно девушка в катамаране прячет лицо, видимо совесть еще осталась, правда не дала о себе знать

Евгений Бакулин не стал писать заявление в полицию. Мэр всё ещё надеется, что у сломавшего удочку отдыхающего проснётся совесть и он вернёт часть скульптуры.

Заявление ещё не подали. Ждём, может, совесть всё-таки проснётся. Конечно, будем восстанавливать

Удочку у рыбака ломают обычно зимой, когда озеро замерзает и до скульптуры можно дойти пешком. Сейчас власти думают сделать удочку потолще, чтобы её нельзя было сломать. Но думается, что вандалы и тут найдут способ.

Источник:

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Метки: Видео   Железноводск   вандалы   озеро   рыбак   скульптура   удочка   
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11  комментариев
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75k
Viktor 2 часа назад
Это называется просто и лаконично - быдло!

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10k
Борис Карабанов 4 минуты назад
Никогда такого не было и вот опять. Не иначе хохломордые или мигранты вандалят. Ни один памятник, где можно что-нибудь изуродовать, не пропускают. Даже лифтами не брезгуют, вражины.
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191
дмитрий викторович 9 минут назад
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191
дмитрий викторович 8 минут назад
Удочку потолще, говорите?
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1k
Darki 13 минут назад
Сломал удочку-найти-сломать йух
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17k
Vital Idol 21 минуту назад
подведите ток к удочке ! 380В хватит!
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363
twincam 44 минуты назад
Jебаные животные.
Вот нахкер он туда полез?
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33k
koleos72 54 минуты назад
Удочку надо из какого нибудь карбона сделать! А в статую фотоловушку вмонтировать или камеру и показывать в вечерних новостях!
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3k
Alex Час назад
Утопить нахер
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13k
GROMOZEKA 2 часа назад
Поди потом у себя на кухне рассказывает какой в стране бардак
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363
twincam GROMOZEKA 43 минуты назад
И начинает свою речь он со слов "у меня всего один вопрос"....
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