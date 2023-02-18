Когда мы говорим о границе, что первое, что приходит на ум? Колючая проволока, солдаты, охраняющие ворота и тишина. Но границы не всегда такие скучные, некоторые из них могут поразить своей красотой и необычностью. Взгляните!



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Ватикан – Италия 0 Источник:

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Бразилия, Венесуэла и Гайана 0 Источник: Захватывающая дух гора Рорайма имеет треугольную форму и отмечает естественную тройную границу между тремя южноамериканскими странами - Бразилией, Венесуэлой и Гайаной.

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Бразилия - Боливия 0 Источник: На этом снимке можно увидеть интенсивную вырубку лесов в Бразилии. Река отмечает границу между Бразилией и Боливией.

Северное полушарие - Южное полушарие, Сан-Антонио, Эквадор 0 Источник: На самом деле линия экватора находится на 240 метров севернее.