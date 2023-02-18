1327
15
Когда мы говорим о границе, что первое, что приходит на ум? Колючая проволока, солдаты, охраняющие ворота и тишина. Но границы не всегда такие скучные, некоторые из них могут поразить своей красотой и необычностью. Взгляните!
×
×
Бразилия, Венесуэла и Гайана
Захватывающая дух гора Рорайма имеет треугольную форму и отмечает естественную тройную границу между тремя южноамериканскими странами - Бразилией, Венесуэлой и Гайаной.
Бразилия - Боливия
На этом снимке можно увидеть интенсивную вырубку лесов в Бразилии. Река отмечает границу между Бразилией и Боливией.
Северное полушарие - Южное полушарие, Сан-Антонио, Эквадор
На самом деле линия экватора находится на 240 метров севернее.
Источник:
Ссылки по теме:
- 20 сказочных мест на нашей планете
- 13 диких тенденций со всего света, которые когда-то диктовала мода
- Макрофотографии, которые покажут, каким удивительным бывает мир, если взглянуть на него поближе
- Вход только для женщин: 20 фантастических мужчин, которых украшает не только профессия
- 25 представительниц различных национальностей, показывающих красоту и многоликость народов мира
Новости партнёров
реклама