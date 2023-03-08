15 фотографий из прошлого, которые показывают, как изменился мир

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Старинные изображения, которые вы увидите в этом посте, покажут интересные события из прошлого. Некоторые из них хранят довольно увлекательные и любопытные моменты, которые не найдёшь в учебниках истории. Взгляните!
1. У кошек, которые до середины двадцатого века плавали на кораблях, чтобы охотиться на грызунов, были свои паспорта, подписанные их отпечатками лап
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3. Роберт Фалькон Скотт достигает Южного полюса 17 января 1912 года, только для того, чтобы обнаружить, что Амундсен добрался туда первым
6. Женщина прикрепляет цветок к форме индийского солдата, во время первой мировой войны, 1918 год
9. Тысячи рабочих покидают верфь после смены. На заднем плане можно увидеть строящийся "Титаник", 1911 год
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