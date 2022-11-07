Девушка показала насколько сильно связаны мир моды и природа

Под каждым нарядом Джилл подробно рассказывает о животном или растении, которые послужили вдохновением для создания костюма. Также девушка говорит, что не всегда дизайнеры целенаправленно берут прототипом то или иное существо или растение, что ещё чётче показывает связь мира людей и природы.

Дизайнер Исабель Санчес и личинка краснокрылого тополёвого листоеда