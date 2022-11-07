FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7553 поста • 792 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Девушка показала насколько сильно связаны мир моды и природа

Девушка показала насколько сильно связаны мир моды и природа

Автор:
07 ноября 2022 09:04
Сообщество : ФотоМир
Метки: краски   красота   мир   мода   природа   удивительно   фото   
879
18

Если присмотреться, то две такие несовместимые вещи как природа и мода окажутся очень даже связаны.

Чтобы показать эту связь, американская блогерка Джилл Шерман создала аккаунт, в котором показывает наряды с модных показов, создатели которых были явно вдохновлены флорой и фауной. Цвета, фактуры, формы — всё это отражается в модных, стильных нарядах, созданных дизайнерами и модельерами.


JW Anderson и водные бусины на паутине садового паука

×
×

Gucci и золотогрудый скворец


Модельер Молли Годдард и подсолнечник Медвежонок

Под каждым нарядом Джилл подробно рассказывает о животном или растении, которые послужили вдохновением для создания костюма. Также девушка говорит, что не всегда дизайнеры целенаправленно берут прототипом то или иное существо или растение, что ещё чётче показывает связь мира людей и природы.


Дизайнер Исабель Санчес и личинка краснокрылого тополёвого листоеда


Alexander McQueen и нижняя сторона устричного гриба


Дрис Ван Нотен и жук-менестрель


Valentino и пиросома

Ещё в детстве Джилл заметила за собой одну особенность: она легко запоминает всё, что видит, поэтому во время просмотров модных показов в её голове тут же всплывают природные аналогии.


REVELIGION и медуза корона


Дизайнер Ханна Матча и щупальца португальского кораблика


Дизайнер Ева Сото и лапка мадагаскарского дневного геккона


Noir Kei Ninomiya и гусеница Jewel Caterpillar


Дизайнер Бруна Игнатовска и краб Cyclocoeloma tuberculata

Но такие объёмные знания, так подходящие таланту Джилл, появились благодаря её отцу. Когда ей было 10 лет, папа выкинул телевизор, утверждая, что телевиденье превращает детей в зомби.


Модельер Зухаир Мурад и колибри зелёнохохлая талурания

Модельер Ирис ван Херпен и южноазиатская скумбрия

Moschino и рыбка-петушок полумесяц

В доме Джилл отсутствовал телевизор, но было огромное количество книг и ярких, красочных энциклопедий, откуда девушка и черпала свои знания. А спустя столько лет смогла начать знакомить своих подписчиков с изящным миром моды и потрясающим миром природы, которые сплелись воедино.


Alexander McQueen и восточный голиаф

Дизайнер Юха Вехмаанпера и решёточник красный

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: краски   красота   мир   мода   природа   удивительно   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Сидор Матрасыч Кадыков Час назад
Красота страшная сила!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

293248



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20 любопытных фото, которые хочется разглядывать бесконечно
20 любопытных фото, которые хочется разглядывать бесконечно
16 нереальных существ, которые существуют на самом деле
16 нереальных существ, которые существуют на самом деле
Набирающие популярность в сообществах
О Газе в Европах и не только
О Газе в Европах и не только
Авто онлайн: "Тинькофф" запустил собственный сервис по продаже машин
Авто онлайн: "Тинькофф" запустил собственный сервис по продаже машин
Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой
Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кровать с лабиринтом для кота

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#кино#Разное#познавательно#страна#новости#Украина
#интересно#Юмор#фотографии#Приколы#сарказм#пожар#забавно#шоу бизнес#Интересные
#картинки#история#СССР#сатира#удивительно#актеры#кострома#Прикол
Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой «Ну ничего себе»: 17 необычных растений «Ну ничего себе»: 17 необычных растений Великолепная скала суровой Ирландии Великолепная скала суровой Ирландии У природы всегда припасено для нас что-то удивительное У природы всегда припасено для нас что-то удивительное 15 случаев, когда природа одарила людей богатым урожаем 15 случаев, когда природа одарила людей богатым урожаем У этих животных есть свой хитрый способ, как защитить себя от лап коварного хищника У этих животных есть свой хитрый способ, как защитить себя от лап коварного хищника

На что жалуетесь?

Вернуться