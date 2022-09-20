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13 диких тенденций со всего света, которые когда-то диктовала мода

13 диких тенденций со всего света, которые когда-то диктовала мода

Автор:
20 сентября 2022 21:40
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Интересные   дикие   мир   мода   пугающие   тенденции   традиции   
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У красоты много лиц, и лучшим доказательством этого являются традиции разных народов мира. В этом посте пойдёт речь о самых интересных, загадочных, а иногда и пугающих модных тенденциях, которые когда-либо существовали на Земле, а некоторые сохранились и в наше время.
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Источник:

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Метки: Интересные   дикие   мир   мода   пугающие   тенденции   традиции   
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2  комментария
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Mamin Sibiriak 2 часа назад
Черные зубы были в моде не только в Японии.

В купеческом сословии были свои нестандартные представления о достатке. Одним из признаков красоты на Руси считались черные, покрытые налетом и кариесом зубы. Они свидетельствовали о финансовом благополучии семьи девушка могла позволить себе регулярно есть сахарные пряники, мед, патоку и другие десерты, оттого ее зубы и почернели. Чтобы соответствовать стандартам, купеческие жены и дочки старательно натирали зубы углем, чтобы, выйдя в свет, продемонстрировать роскошь своего рациона. Кроме того, черная улыбка подчеркивала белоснежный цвет лица.

В отдельных регионах России эта мода сохранялась до начала XX века. В своем «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищев описывает Прасковью Денисовну, что была «бела и румяна» с «зубами как уголь». При этом автор нисколько не шокирован этим фактом, а говорит о красоте женщины исключительно в положительном ключе.
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serega57_ 2 часа назад
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