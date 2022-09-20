13 диких тенденций со всего света, которые когда-то диктовала мода

744
14
У красоты много лиц, и лучшим доказательством этого являются традиции разных народов мира. В этом посте пойдёт речь о самых интересных, загадочных, а иногда и пугающих модных тенденциях, которые когда-либо существовали на Земле, а некоторые сохранились и в наше время.
Редкие брови, Древний Китай
В Китае было принято выщипывать брови и рисовать на их месте новые. В моде были редкие формы: полностью круглые или прямые. У каждого вида бровей было какое-то поэтическое название: “дальние холмы“, ”ивовые листья” или “усики шелкопряда”. В то же время в разные эпохи существовала мода на разные брови, как и в наши дни.
×
×
Татуированная улыбка, Айны
На японских островах и частично в России в какой-то момент истории жили загадочные айны. У женщин этого народа была татуировка улыбки. Сегодня мы бы сказали, что они были похожи на знаменитого Джокера. Считалось, что такие татуировки помогают вступить в брак и обрести покой в загробном мире. Этот дизайн создавался в несколько этапов, начиная с 7-летнего возраста.
Длинноголовые, встречаются по всему миру
Удивительно, но искусственно удлиненные головы было популярно у нескольких народов разных эпох, которые не имели ничего общего друг с другом: у гуннов, итальянцев и сарматов в Евразии, у майя в Америке, у некоторых народов Африки. Чем была вызвана такая мода до сих пор неясно.Чтобы деформировать череп ребенка, его укладывали в специальную кроватку или повязывали на голову повязку.
Чёрные зубы, Древняя Япония
Охагуро - это японская традиция окрашивать зубы в черный цвет, которая сохранялась до конца XIX века. Сегодня черные улыбки можно встретить только в традиционных театрах. Темная краска выполняла не только декоративную функцию: она также защищала зубы и восполняла дефицит железа в организме, поскольку состояла из раствора железа с уксусной кислотой и чернил из орехов сумаха.
Отсутствие бровей, ресниц, Средневековая Европа
Наличие большого количества волос в Европе не было популярным делом: женщины брили волосы выше линии роста волос, делая лоб как можно выше, удаляли брови, а также ресницы.
Вероятно, такая странная мода появилась из-за рахита, который приводил к выпадению волос. Некоторые женщины из знати сделали это своей особой чертой, а другие последовали их примеру.
Вероятно, такая странная мода появилась из-за рахита, который приводил к выпадению волос. Некоторые женщины из знати сделали это своей особой чертой, а другие последовали их примеру.
Длинные ногти, Древний Китай
Среди знати Китая было модно отращивать длинные ногти. Они символизировали богатство и досуг своего владельца (а как же иначе, с этим “украшением” было невозможно работать). Кроме того, считалось, что с такими длинными ногтями легче общаться с духами.
Для ногтей изготавливались специальные чехлы из золота, украшенные драгоценными камнями.
Для ногтей изготавливались специальные чехлы из золота, украшенные драгоценными камнями.
Тату на лице, Маори
Маори - коренные жители Новой Зеландии, известные своей любовью к татуировкам. Помимо тел, мужчины наносили татуировки по всему лицу, а женщины - только на подбородок, верхнюю часть шеи и губы.
Узоры наносились с помощью специального долота, а не иглы, как это делается сегодня. Можно себе представить, что это была не самая приятная процедура в мире.
Узоры наносились с помощью специального долота, а не иглы, как это делается сегодня. Можно себе представить, что это была не самая приятная процедура в мире.
Языческие татуировки, Балканы
В некоторых деревнях Боснии, Хорватии и Албании женщины издавна делают татуировки на руках с символами солнца. Эти узоры являются пережитками языческих корней балканских славян и служили им оберегом.
Проколотый нос, Индия
В Индии с незапамятных времен и по сей день существует традиция прокалывать нос, и это делается не раз. Обычно кольцо в носу соединяется с помощью цепочки с аксессуарами, которые надеваются на ухо. Такой пирсинг делают перед свадьбой. Кроме того, в Аюрведе - традиционной индийской медицине - считается, что пирсинг в левой части носа может облегчить роды и улучшить репродуктивное здоровье.
Туннели в носу, Апатани, Индия
Это племя давно столкнулось с серьезной проблемой: их девушек (которые были прекрасны) похищали мужчины из других кланов, и из-за этого их община оказалась под угрозой исчезновения. Вот так они придумали следующее: женщины начали вставлять затычки в нос и наносить татуировки на лица, чтобы нанести ущерб своей естественной красоте. Это сыграло ключевую роль в их выживании.
"Золотые лотосы", Китай
Чудовищная традиция бинтования ног в Китае была не только мучительна, но и смертельно опасна. Деформированные стопы, по мнению китайцев, подчеркивали слабость и хрупкость женщины, а вместе с тем придавали ее телу чувственность. Женщина, по сути, становилась заложницей собственного тела — без возможности свободно передвигаться и жить нормальной жизнью. Идеальная нога не должна была превышать 7 сантиметров в длину — именно такие ноги назывались в Китае «золотыми лотосами». Китайское правительство неоднократно предпринимало попытки запретить бинтование ног, но окончательно сделать это удалось только в 1949 году.
Женщины-жирафы, племя Падаунг, Юго-Восточная Азия
Женщины племени падаунгов носят на шее латунные и медные кольца. Но если быть точнее, то это не совсем кольца, а одна большая спираль. Её каждый год меняют на новую. Процесс этот очень трудоемкий, растягивается на несколько часов и владеют этим искусством лишь несколько женщин – старейшин племени. Со временем шея становится неестественной длины. Ношение колец - дело добровольное. Первоначально девочке надевают лишь пару–тройку колец, но потом каждый год их количество увеличивают. И так до 16 лет, когда приходит пора выходить замуж. К этому времени девушки уже носят на шее солидный "столбик" из 15–20 колец, весом около 7 килограммов.
Губная тарелка дэби, Африка
Археологические раскопки показывают, что уже тысячи лет назад губные пластины использовали племена Африки. Причём раньше их носили и мужчины и женщины, на верхней и нижней губах. Такая мода сохранилась и в наше время. Племена мурси и сури, обитают на границе Эфиопии и Кении. Местные женщины носят тарелки дэби только на нижней губе. Это считается украшением, и величина тарелки говорит о статусе владелицы.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Странные правила этикета разных стран
- 15 вещей, о которых многие задумывались, но мало кто видел
- Чем же покрывают голову восточные мужчины
- Блюда, которые готовились на традиционную русскую свадьбу
- 20 модных тенденций последнего десятилетия, о которых все уже забыли
Новости партнёров
В купеческом сословии были свои нестандартные представления о достатке. Одним из признаков красоты на Руси считались черные, покрытые налетом и кариесом зубы. Они свидетельствовали о финансовом благополучии семьи девушка могла позволить себе регулярно есть сахарные пряники, мед, патоку и другие десерты, оттого ее зубы и почернели. Чтобы соответствовать стандартам, купеческие жены и дочки старательно натирали зубы углем, чтобы, выйдя в свет, продемонстрировать роскошь своего рациона. Кроме того, черная улыбка подчеркивала белоснежный цвет лица.
В отдельных регионах России эта мода сохранялась до начала XX века. В своем «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищев описывает Прасковью Денисовну, что была «бела и румяна» с «зубами как уголь». При этом автор нисколько не шокирован этим фактом, а говорит о красоте женщины исключительно в положительном ключе.