13 диких тенденций со всего света, которые когда-то диктовала мода

Женщины племени падаунгов носят на шее латунные и медные кольца. Но если быть точнее, то это не совсем кольца, а одна большая спираль. Её каждый год меняют на новую. Процесс этот очень трудоемкий, растягивается на несколько часов и владеют этим искусством лишь несколько женщин – старейшин племени. Со временем шея становится неестественной длины. Ношение колец - дело добровольное. Первоначально девочке надевают лишь пару–тройку колец, но потом каждый год их количество увеличивают. И так до 16 лет, когда приходит пора выходить замуж. К этому времени девушки уже носят на шее солидный "столбик" из 15–20 колец, весом около 7 килограммов.