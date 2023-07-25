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Взрыв газа в многоквартирном доме в Нижнекамске попал на видео

Взрыв газа в многоквартирном доме в Нижнекамске попал на видео

Автор:
25 июля 2023 07:53
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ГАЗ   Нижнекамск   Татарстан   взрыв   инцидент   
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Взрыв газа с последующим пожаром произошёл в одной из квартир города Нижнекамск, Татарстан. Момент взрыва попал на камеру наблюдения.

Проходящий мимо человек еле увернулся от летящих в него обломков. По предварительной информации, погибших нет, пострадали два человека.

15 жильцов смогли самостоятельно эвакуироваться из дома. Пожарные спасли 9 человек, в том числе одного ребёнка.

После взрыва начался пожар, который был оперативно ликвидирован.

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Метки: Видео   ГАЗ   Нижнекамск   Татарстан   взрыв   инцидент   
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6  комментариев
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10k
Бритва 2 часа назад
мне показалось, или всякая херня стала случаться по два раза на дню?
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11k
Властелин Полчаса назад
Меня всегда поражают попадающие в кадр взрывов бабульки. Они в меру своих физических возможностей создают впечатление спокойства и непоколебимости. .
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6k
sumrаknn Час назад
Ловко он увернулся, реакция на высоте.
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