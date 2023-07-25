Взрыв газа в многоквартирном доме в Нижнекамске попал на видео

Взрыв газа с последующим пожаром произошёл в одной из квартир города Нижнекамск, Татарстан. Момент взрыва попал на камеру наблюдения.
Проходящий мимо человек еле увернулся от летящих в него обломков. По предварительной информации, погибших нет, пострадали два человека.
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15 жильцов смогли самостоятельно эвакуироваться из дома. Пожарные спасли 9 человек, в том числе одного ребёнка.
После взрыва начался пожар, который был оперативно ликвидирован.
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