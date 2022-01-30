В Серпухове взрыв газа уничтожил половину частного дома

Взрывная волна была такой силы, что превратила жилое помещение в руины. Под обломками оказались три человека, в том числе и ребенок. Приехавшие на место трагедии сотрудники МЧС извлеки пострадавших и отправили их в ближайший госпиталь. У мужчины врачи диагностировали ожоги, у женщины и 10-летнего ребенка – травмы головы.

2022-01-30T11:47:54+03:00