FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 82 поста • 9 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия 
В Серпухове взрыв газа уничтожил половину частного дома

В Серпухове взрыв газа уничтожил половину частного дома (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 января 2022 11:47
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: ГАЗ   взрыв   видео   ремонт   серпухово   
1608
2
1
Казалось бы, что может пойти не так когда делаешь ремонт в доме?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: ГАЗ   взрыв   видео   ремонт   серпухово   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
19
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
48
Сергей Клейстер 2 часа назад
ремонт с чистого листа...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
Жомарт 3 минуты назад
Взрывы газа обычно происходят зимой. Нетерпеливые хозяева холодный баллон с улицы сразу устанавливают. А он должен быть теплым
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
Жомарт 10 минут назад
Там такой дом и без взрыва сам мог развалиться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей Ковалев 17 минут назад
Повезло,что хоть живы остались. ТБ- написана кровью,но все думают,что их это не касается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Горец Ю Полчаса назад
Мужику переезжать надо и разводиться срочно, иначе травмы головы у него будут регулярно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
vijilante Полчаса назад
Зато какой шшьикааарный ремонт предстоит : С НОЛЯ !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−128
Никита Казанцев 2 часа назад
Серпухов или Серпухово ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Мерзавец... 2 часа назад
Это не взрыв, а хлопок, как вы не понимаете!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
RRK 3 часа назад
Серпухово это в Африке?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21
Игорь 3 часа назад
Утром 30го,тоесть сегодня и уже выложили,нифига се оперативность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим Максимов 3 часа назад
У мужика что - НЮХ ОТБИЛО? Или сама "пушка" была неисправна?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дворник из Красноярска стал звездой после очистки чужих машин (2 фото + видео) Дворник из Красноярска стал звездой после очистки чужих машин (2 фото + видео) Иркутянин взорвал соседа в лифте, отомстив ему за шумный ремонт Иркутянин взорвал соседа в лифте, отомстив ему за шумный ремонт В Якутске пожарный чудом остался жив при взрыве в гараже В Якутске пожарный чудом остался жив при взрыве в гараже В гостинице в центре Геленджика произошел взрыв: есть погибший и пострадавшие В гостинице в центре Геленджика произошел взрыв: есть погибший и пострадавшие В Набережных Челнах в жилом доме прогремел взрыв В Набережных Челнах в жилом доме прогремел взрыв Мощный взрыв в китайском ресторане, разнесший несколько зданий, попал на видео Мощный взрыв в китайском ресторане, разнесший несколько зданий, попал на видео
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

32184



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
40
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Что для меня значит СССР
5
490
Что для меня значит СССР
Набирающие популярность в сообществах
Строительные подмости - ТРАНСФОРМЕР | Строительные леса из профильной трубы
0
15
Строительные подмости - ТРАНСФОРМЕР | Строительные леса из профильной трубы
Как считать калории для похудения – гид для «чайников»
1
2
Как считать калории для похудения – гид для «чайников»
Redkey W12: пылесос который может одновременно пылесосить, мыть шваброй и самоочищаться
Redkey W12: пылесос который может одновременно пылесосить, мыть шваброй и самоочищаться
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не одобряем некрофилия!
1
0

Лучшие демотиваторы
Шлем снимай, редиска!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#кино#прикол#девушки#СССР#Россия#подборка#еда#позитив
#интересно#Юмор#ватермарк#дтп#дети#США#фильм#роль#картины#ремонт
#факты#животные#Приколы#фотографии#люди#Жизнь#искусство#gif#новости#собаки

На что жалуетесь?

Вернуться