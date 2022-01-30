В Серпухове взрыв газа уничтожил половину частного дома

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Казалось бы, что может пойти не так когда делаешь ремонт в доме?
Утром в воскресенье, 30 января, отец семейства решил для ускорения ремонта использовать газовую тепловую пушку. Но стоило ему только включить прибор случилось страшное.
Взрывная волна была такой силы, что превратила жилое помещение в руины. Под обломками оказались три человека, в том числе и ребенок. Приехавшие на место трагедии сотрудники МЧС извлеки пострадавших и отправили их в ближайший госпиталь. У мужчины врачи диагностировали ожоги, у женщины и 10-летнего ребенка – травмы головы.
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