FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 479 постов • 26 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Мощный взвыв на заправке в Казахстане попал на видео

Мощный взвыв на заправке в Казахстане попал на видео

Автор:
26 июля 2023 14:10
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ГАЗ   Казахстан   взрыв   заправка   пожарные   экибастуз   
1172
1
2

По данным экстренных служб, на воздух взлетели четыре цистерны с газом.

Мощный взрыв произошёл сегодня днём в казахстанском городе Экибастуз. По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям, загорелись несколько цистерн на автомобильной газозаправочной станции на улице Кунаева.

Судя по кадрам очевидцев, последовавшая после возгорания детонация ёмкостей с газом произошла в непосредственной близости от пожарных расчётов, но по данным властей, пострадавших в ЧП нет.

Как сообщают спасатели, в огонь перекинулся на рядом стоящий продуктовый магазин "Феруза". Сейчас пожарными предпринимаются усилия по локализации возгорания с целью пресечь распространение огня на жилые постройки, находящиеся в 100 метрах от места ЧП.

Причины возгорания выясняются. Но скорее всего, это нарушение ТБ. По последним данным, пожарным удалось локализовать возгорание, но тушение автозаправки продолжается.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   ГАЗ   Казахстан   взрыв   заправка   пожарные   экибастуз   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Трям Час назад
Вероятно цистерны по-русски разговаривали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
888
jnkbxybr 8 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
vasilykopkov 9 минут назад
- Взрывы продаёте?
- Показываем
- Красивое...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

162499



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Намешалось
Намешалось
Неожиданный тренд в российском туризме
Неожиданный тренд в российском туризме
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жаль этих добряков

Лучшие демотиваторы
Столб – это спасение в жару

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересно#интересное#аварии#авто аварии#забавно#красота#истории#находка
#животные#машина#Прикол#Юмор#ДТП#Россия#США#СССР#Китай#опасность
#автомобили#люди#в мире#история#кино#фильм#факты#Автовсячина#подборка#знаменитости
Премьера первого 4,3-дюймового защищенного телефона N600 от Blackview Премьера первого 4,3-дюймового защищенного телефона N600 от Blackview Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться