Мощный взвыв на заправке в Казахстане попал на видео

По данным экстренных служб, на воздух взлетели четыре цистерны с газом.
Мощный взрыв произошёл сегодня днём в казахстанском городе Экибастуз. По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям, загорелись несколько цистерн на автомобильной газозаправочной станции на улице Кунаева.
Судя по кадрам очевидцев, последовавшая после возгорания детонация ёмкостей с газом произошла в непосредственной близости от пожарных расчётов, но по данным властей, пострадавших в ЧП нет.
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Как сообщают спасатели, в огонь перекинулся на рядом стоящий продуктовый магазин "Феруза". Сейчас пожарными предпринимаются усилия по локализации возгорания с целью пресечь распространение огня на жилые постройки, находящиеся в 100 метрах от места ЧП.
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Причины возгорания выясняются. Но скорее всего, это нарушение ТБ. По последним данным, пожарным удалось локализовать возгорание, но тушение автозаправки продолжается.
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