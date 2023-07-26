Мощный взвыв на заправке в Казахстане попал на видео

Мощный взрыв произошёл сегодня днём в казахстанском городе Экибастуз. По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям, загорелись несколько цистерн на автомобильной газозаправочной станции на улице Кунаева.



Судя по кадрам очевидцев, последовавшая после возгорания детонация ёмкостей с газом произошла в непосредственной близости от пожарных расчётов, но по данным властей, пострадавших в ЧП нет.