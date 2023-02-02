Необитаемый и смертельно опасный: почему никого не пускают на маленький бразильский остров

Правда, нельзя сказать, что на этот остров не ступала нога человека – там, например, есть маяк, работающий в автоматическом режиме. Он, кстати, находится в ведении военных – как и весь остров. Насколько известно, из людей за последнее время туда и попадали только военные и учёные, которые получали их одобрение.

Но, прямо говоря, делать там с точки зрения туриста особо нечего – скалистый берег, полное отсутствие пляжей, глубина прямо у берега под полсотни метров. Но причины запретов не в этом, конечно. Остров Кеймада-Гранди (Ilha da Queimada Grande) известен ещё под одним названием, далеко не случайным – Змеиный остров.