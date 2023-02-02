Необитаемый и смертельно опасный: почему никого не пускают на маленький бразильский остров

В Атлантическом океане, недалеко от Сан-Паулу, одного из крупнейших городов Бразилии, есть маленький необитаемый остров, на котором не просто никто не живёт – к которому власти даже запрещают приближаться. Тут не только запрещены рыбалка и дайвинг – вроде как не может быть даже речи о том, чтобы высадиться на его берег.
Правда, нельзя сказать, что на этот остров не ступала нога человека – там, например, есть маяк, работающий в автоматическом режиме. Он, кстати, находится в ведении военных – как и весь остров. Насколько известно, из людей за последнее время туда и попадали только военные и учёные, которые получали их одобрение.
Но, прямо говоря, делать там с точки зрения туриста особо нечего – скалистый берег, полное отсутствие пляжей, глубина прямо у берега под полсотни метров. Но причины запретов не в этом, конечно. Остров Кеймада-Гранди (Ilha da Queimada Grande) известен ещё под одним названием, далеко не случайным – Змеиный остров.
На этом острове на самом деле живёт несколько видов змей, в том числе одна из самых ядовитый в мире, чей укус не только убивает мышь за 2 секунды, но и человека. У которого в случае укуса есть больше времени, конечно, около 2 минут – причём существующие противоядия могут не помочь.
Это островной ботропс (bothrops insularis) из вида гадюк и который при этом является эндемиком – то есть не живёт больше нигде, кроме этого острова. Отчасти и это обстоятельство вынудило власти принять решение о закрытии острова от любопытных глаз – островной ботропс считается исчезающим видом.
Самое интересное в этом пугающем описании змеи то, что официально не зарегистрировано ни одного погибшего от её укуса человека. Местные жители (те, что живут на материке, конечно) рассказывают про то, что такие случаи точно были – поэтому особо туда довольно давно никто и не стремился попасть.
Золотистый, как его ещё называют, ботропс имеет именно соответствующий жёлтый цвет и вырастает больше метра в длину. Известно, что при этом живёт эта змея исключительно на деревьях или кустарниках, цепляясь за ветки хвостом – даже спит именно так.
Что, впрочем, не редкость для представителей рода bothrops (который, кстати, также называется американские копьеголовые змеи – то есть живут они только в Центральной и Южной Америке). Ботропсы умеют отлично охотиться именно среди ветвей, на лету ловя тех же птиц, который обнаруживает даже в темноте благодаря термолокаторам –
двум ямкам между глазами и ноздрями.
Но вернёмся к острову. Интересно, что его название Queimada Grande (первое слово переводится как что-то вроде "сгоревший") относится непосредственно к событиям на самом острове. Говорят, рыбаки поджигали прибрежную растительность, чтобы отпугнуть змей – так остров и прозвали.
Упомянутый в начале статьи маяк появился на острове в 1909-м году и, говорят, смотритель маяка со своей семьёй – то единственные житель острова за всё обозримое время. Согласно некоторым источникам, их жизнь закончилась именно здесь, на Кеймада-Гранди, и как раз из-за змей, которые проникли в их дом. С тех пор остров необитаемый, да и желающих тут пожить, видимо, особо не наблюдается.
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Вот мудачье.Даже на этом маленьком острове змеям житья нет.Поганые людишки.Суют свой нос во все дыры.