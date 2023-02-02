FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2472 поста • 510 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия
Необитаемый и смертельно опасный: почему никого не пускают на маленький бразильский остров

Необитаемый и смертельно опасный: почему никого не пускают на маленький бразильский остров

Автор:
02 февраля 2023 10:10
Сообщество : Путешествия
Метки: бразильский остров   в мире   змеиный остров   интересно   путешествия   факты   фото   
1882
5

В Атлантическом океане, недалеко от Сан-Паулу, одного из крупнейших городов Бразилии, есть маленький необитаемый остров, на котором не просто никто не живёт – к которому власти даже запрещают приближаться. Тут не только запрещены рыбалка и дайвинг – вроде как не может быть даже речи о том, чтобы высадиться на его берег.

Правда, нельзя сказать, что на этот остров не ступала нога человека – там, например, есть маяк, работающий в автоматическом режиме. Он, кстати, находится в ведении военных – как и весь остров. Насколько известно, из людей за последнее время туда и попадали только военные и учёные, которые получали их одобрение.

Но, прямо говоря, делать там с точки зрения туриста особо нечего – скалистый берег, полное отсутствие пляжей, глубина прямо у берега под полсотни метров. Но причины запретов не в этом, конечно. Остров Кеймада-Гранди (Ilha da Queimada Grande) известен ещё под одним названием, далеко не случайным – Змеиный остров.

×
×

На этом острове на самом деле живёт несколько видов змей, в том числе одна из самых ядовитый в мире, чей укус не только убивает мышь за 2 секунды, но и человека. У которого в случае укуса есть больше времени, конечно, около 2 минут – причём существующие противоядия могут не помочь.

Это островной ботропс (bothrops insularis) из вида гадюк и который при этом является эндемиком – то есть не живёт больше нигде, кроме этого острова. Отчасти и это обстоятельство вынудило власти принять решение о закрытии острова от любопытных глаз – островной ботропс считается исчезающим видом.

Самое интересное в этом пугающем описании змеи то, что официально не зарегистрировано ни одного погибшего от её укуса человека. Местные жители (те, что живут на материке, конечно) рассказывают про то, что такие случаи точно были – поэтому особо туда довольно давно никто и не стремился попасть.

Золотистый, как его ещё называют, ботропс имеет именно соответствующий жёлтый цвет и вырастает больше метра в длину. Известно, что при этом живёт эта змея исключительно на деревьях или кустарниках, цепляясь за ветки хвостом – даже спит именно так.

Что, впрочем, не редкость для представителей рода bothrops (который, кстати, также называется американские копьеголовые змеи – то есть живут они только в Центральной и Южной Америке). Ботропсы умеют отлично охотиться именно среди ветвей, на лету ловя тех же птиц, который обнаруживает даже в темноте благодаря термолокаторам – 
двум ямкам между глазами и ноздрями.

Но вернёмся к острову. Интересно, что его название Queimada Grande (первое слово переводится как что-то вроде "сгоревший") относится непосредственно к событиям на самом острове. Говорят, рыбаки поджигали прибрежную растительность, чтобы отпугнуть змей – так остров и прозвали.

Упомянутый в начале статьи маяк появился на острове в 1909-м году и, говорят, смотритель маяка со своей семьёй – то единственные житель острова за всё обозримое время. Согласно некоторым источникам, их жизнь закончилась именно здесь, на Кеймада-Гранди, и как раз из-за змей, которые проникли в их дом. С тех пор остров необитаемый, да и желающих тут пожить, видимо, особо не наблюдается.


Источник:

подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: бразильский остров   в мире   змеиный остров   интересно   путешествия   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
957
Шурман Час назад
На прошлой неделе было :) про всех змеек почитал :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
7k
tamin 20 минут назад
Туда вроде как с большой земли змеек завезли, а те в отсутствии врагов перебили все живое. И сами голодают там
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Nikolay 42 минуты назад
Неплохое место для зоны для "особо безнадежных". Когда мораторий на смертную казнь, но четко понимаешь - "это" жизни не достойно. Высадил с вертолета, оставил немного еды и "пусть живет"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
166
Хухрмухр Час назад
Говорят, рыбаки поджигали прибрежную растительность, чтобы отпугнуть змей – так остров и прозвали.
-------------
Вот мудачье.Даже на этом маленьком острове змеям житья нет.Поганые людишки.Суют свой нос во все дыры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

445537



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему у советских самолетов двери открывались внутрь
Почему у советских самолетов двери открывались внутрь
Модельная внешность, пилотка, юбка: самые красивые стюардессы российских авиакомпаний
Модельная внешность, пилотка, юбка: самые красивые стюардессы российских авиакомпаний
Набирающие популярность в сообществах
«Гори он синим пламенем, жду не дождусь, когда его снесут». Минчанин всю жизнь живет в частном доме
«Гори он синим пламенем, жду не дождусь, когда его снесут». Минчанин всю жизнь живет в...
Трэш-издание Маугли из 1990-х
Трэш-издание Маугли из 1990-х
Переводы денег по телефону стали проще
Переводы денег по телефону стали проще
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жду не дождусь

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#Прикол#подборка#смешно#истории#позитив#дтп#Прошлое#Ynews
#интересно#животные#факты#люди#суд#кино#США#картинки#улыбнуло#познавательно
#Юмор#в мире#история#забавно#аварии#новости#Фотографии#Приколы#авто аварии#Россия

На что жалуетесь?

Вернуться