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Где находится дорога из 600 поворотов? Как она появилась?

Где находится дорога из 600 поворотов? Как она появилась?

Автор:
05 октября 2022 09:40
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   дорога   интересно   путешествия   факты   фото   
1678
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В Китае появилась дорога, даже глядя на которую на спутниковой карте можно испытать проблемы с вестибулярным аппаратом.

Трасса выглядит как азиатский дракон или змея, скользящая между скалами высокогорного памирского плато Куньлунь. Короткие и немногочисленные прямые отрезки выглядят исключением на фоне петель горного серпантина.

Яркий асфальт контрастирует с серо-бурой гаммой пустынной местности.

Трассу называют «Панлонг» или «Pamir Plateau Sky» — «Небесная дорога Памира».

Она входит в число одних из самых опасных в мире.

Чем удивительна трасса Панлонг?

Зачем был построен этот завораживающий серпантин?

Почему дорога местного значения стала привлекательна для туристов со всего мира?

Новый шелковый путь

Дорога была построена в 2019 году.

Но до этого здесь веками проходил горный отрезок Великого шелкового пути.

Когда этот торговый маршрут был заброшен из-за ненадобности, старой дорогой пользовались только фермеры и жители далеких поселений.

Но в современном Китае действует программа, призванная улучшить условия жизни в отдаленных сельскохозяйственных районах.

Ее частью является строительство современных дорог на Памире.

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Дороги на Памире — горной системе на юге Центральной Азии и на севере горной гряды Гималаи, преимущественно на территории Таджикистана, Китая, Афганистана и Пакистана.

Благодаря этому и появилась новая трасса, соединяющая участки окружной X614 и национальных дорог G314, KKH.

Еще после открытия первого участка в 36 км Панлонг попала на сайты всех любителей опасных и экзотических дорог как одна из самых сложных трасс мира.

Крепче держись!

Сегодня дорога представляет собой участок в 75 км.

Он расположен на крутом склоне.

Несмотря на его небольшую площадь, для подъема понадобиться преодолеть 75 км фактически зигзагом.

На этом пути водителя ждет более 500 поворотов.

Все они крутые — от 180 до 270 градусов.

Полотно в две полосы змеей взбирается по уступам в гору.

Для людей с вегетососудистыми проблемами лучше избежать этой дороги — морская болезнь здесь начинается даже у самых стойких.

Водителю требуется максимальная концентрация для того, чтобы не слететь с трассы на крутых бесконечных поворотах.

Участок в 75 км приходится преодолевать от 2 до 4 часов.

А нередкие здесь дождь и снег делают поездку опасным квестом.

Адреналин и виды

Тем не менее желающих испытать свои нервы и водительское мастерство на дороге Панлонг немало.

Трасса преследовала утилитарные цели — дать возможность местным жителям вывозить урожай на продажу и иметь связь с цивилизацией.

Но Pamir Plateau Sky быстро стал туристическим объектом.

Любители экстрима со всего мира едут сюда, ведомые жаждой приключений.

На разнообразных ресурсах они передают друг другу информацию о дороге, лучших способах добраться сюда, пройти таможню.

Китайские автолюбители тоже не упускают случая проехать по экстремальной трассе.

Туристов влечет и возможность увидеть пейзаж этого участка Памира с невероятными видами.

Многие, не рискуя преодолевать 600 поворотов, стремятся просто полюбоваться трассой со смотровых площадок.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   дорога   интересно   путешествия   факты   фото   
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6  комментариев
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23k
Егор 2 часа назад
Поворот на 270 градусов!? Это как?
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10k
kaboza 14 минут назад
одобряет)
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4k
perekrestok 48 минут назад
корее всего поворот на 270 градусов это когда поворот вынесен на эстакадах. Для обеспечения радиуса поворота приходится сам поворот выносить за пределы трассы
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4k
perekrestok 56 минут назад
Было бы поближе - поехал бы прокатиться. Очень интересно подняться и спуститься. Хорошо хоть обрывов нет - если промахнешься то не полетишь вниз.
Почти такая же дорога есть в Швейцарии - перевал Сан Бернардино. Под перевалом пробили тоннель, но по верхней части перевала можно проехаться. На отдельных участках подъем 30 градусов, повороты почти все 180 градусов, покрытие так себе. Ну и вместо обочины или вертикальная стена или обрыв больше километра. Проехался один раз и больше нет желания.
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