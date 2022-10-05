Где находится дорога из 600 поворотов? Как она появилась?

Дороги на Памире — горной системе на юге Центральной Азии и на севере горной гряды Гималаи, преимущественно на территории Таджикистана, Китая, Афганистана и Пакистана.

Благодаря этому и появилась новая трасса, соединяющая участки окружной X614 и национальных дорог G314, KKH.

Еще после открытия первого участка в 36 км Панлонг попала на сайты всех любителей опасных и экзотических дорог как одна из самых сложных трасс мира.

Крепче держись!

Сегодня дорога представляет собой участок в 75 км.

Он расположен на крутом склоне.

Несмотря на его небольшую площадь, для подъема понадобиться преодолеть 75 км фактически зигзагом.

На этом пути водителя ждет более 500 поворотов.

Все они крутые — от 180 до 270 градусов.