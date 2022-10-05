Где находится дорога из 600 поворотов? Как она появилась?

В Китае появилась дорога, даже глядя на которую на спутниковой карте можно испытать проблемы с вестибулярным аппаратом.
Трасса выглядит как азиатский дракон или змея, скользящая между скалами высокогорного памирского плато Куньлунь. Короткие и немногочисленные прямые отрезки выглядят исключением на фоне петель горного серпантина.
Яркий асфальт контрастирует с серо-бурой гаммой пустынной местности.
Трассу называют «Панлонг» или «Pamir Plateau Sky» — «Небесная дорога Памира».
Она входит в число одних из самых опасных в мире.
Чем удивительна трасса Панлонг?
Зачем был построен этот завораживающий серпантин?
Почему дорога местного значения стала привлекательна для туристов со всего мира?
Новый шелковый путь
Дорога была построена в 2019 году.
Но до этого здесь веками проходил горный отрезок Великого шелкового пути.
Когда этот торговый маршрут был заброшен из-за ненадобности, старой дорогой пользовались только фермеры и жители далеких поселений.
Но в современном Китае действует программа, призванная улучшить условия жизни в отдаленных сельскохозяйственных районах.
Ее частью является строительство современных дорог на Памире.
Дороги на Памире — горной системе на юге Центральной Азии и на севере горной гряды Гималаи, преимущественно на территории Таджикистана, Китая, Афганистана и Пакистана.
Благодаря этому и появилась новая трасса, соединяющая участки окружной X614 и национальных дорог G314, KKH.
Еще после открытия первого участка в 36 км Панлонг попала на сайты всех любителей опасных и экзотических дорог как одна из самых сложных трасс мира.
Крепче держись!
Сегодня дорога представляет собой участок в 75 км.
Он расположен на крутом склоне.
Несмотря на его небольшую площадь, для подъема понадобиться преодолеть 75 км фактически зигзагом.
На этом пути водителя ждет более 500 поворотов.
Все они крутые — от 180 до 270 градусов.
Полотно в две полосы змеей взбирается по уступам в гору.
Для людей с вегетососудистыми проблемами лучше избежать этой дороги — морская болезнь здесь начинается даже у самых стойких.
Водителю требуется максимальная концентрация для того, чтобы не слететь с трассы на крутых бесконечных поворотах.
Участок в 75 км приходится преодолевать от 2 до 4 часов.
А нередкие здесь дождь и снег делают поездку опасным квестом.
Адреналин и виды
Тем не менее желающих испытать свои нервы и водительское мастерство на дороге Панлонг немало.
Трасса преследовала утилитарные цели — дать возможность местным жителям вывозить урожай на продажу и иметь связь с цивилизацией.
Но Pamir Plateau Sky быстро стал туристическим объектом.
Любители экстрима со всего мира едут сюда, ведомые жаждой приключений.
На разнообразных ресурсах они передают друг другу информацию о дороге, лучших способах добраться сюда, пройти таможню.
Китайские автолюбители тоже не упускают случая проехать по экстремальной трассе.
Туристов влечет и возможность увидеть пейзаж этого участка Памира с невероятными видами.
Многие, не рискуя преодолевать 600 поворотов, стремятся просто полюбоваться трассой со смотровых площадок.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Почти такая же дорога есть в Швейцарии - перевал Сан Бернардино. Под перевалом пробили тоннель, но по верхней части перевала можно проехаться. На отдельных участках подъем 30 градусов, повороты почти все 180 градусов, покрытие так себе. Ну и вместо обочины или вертикальная стена или обрыв больше километра. Проехался один раз и больше нет желания.