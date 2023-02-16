Кто такие «софики», почему их муштровали по-офицерски и какое отношение к ним имел КГБ

По каким критериям отбирали водителей «Совтрансавто»? Сотрудником мог стать только член КПСС и только женатый мужчина, не имевший заграничных родственников. «Первый» водительский класс, безаварийная работа в последние 5-10 лет, владение иностранным – неоспоримые требования. Но даже когда водителя брали в «Совтрансавто», загранмаршрут ему доверяли далеко не сразу. Сначала нужно было заслужить доверие на внутренних рейсах, потом выпускали в соцстраны, и только после всех проверок - на «загнивающий Запад». Случалось это, в среднем, лет через 10 после начала работы. Этот путь часто напоминал офицерскую муштру или, как иногда шутили, курсы в разведшколе. Будущих «софиков» месяцами натаскивали в тонкостях вождения тягачей, доводили таможенные правила, особенности дорожных правил в других странах и обучали языкам по специально разработанным для них разговорникам.



Участие КГБ и немного народного менталитета