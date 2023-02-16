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Кто такие «софики», почему их муштровали по-офицерски и какое отношение к ним имел КГБ

Кто такие «софики», почему их муштровали по-офицерски и какое отношение к ним имел КГБ

Автор:
16 февраля 2023 18:36
Метки: СССР   авто   интересно   факты   
360
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Вопреки привычным убеждениям о закрытости СССР от внешнего мира, наша страна вовсе не была затворницей. Москва в разные времена и в разной мере шла на контакт, обмениваясь опытом и торгуя с соседями. В 1963-м в Советском Союзе появился крупнейший автоперевозчик своего времени «Совтрансавто». Водители этой организации исколесили полмира, а профотбор был настолько суров, что уступал только школе шпионов.

Историко-культурное явление по имени «Совтрансавто»
«Совтрансавто» — это не просто крупнейшая советская транспортная фирма, а без преувеличения, историко-культурное явление, сухопутный «Аэрофлот». Длинномеры Страны Советов отправлялись в международные командировки с далекого 1933-го, но тогда все сосредоточивалось, в основном, на доставке топлива по Чуйскому тракту в братскую Монголию. В хрущёвскую оттепель отечественные перевозчики предпринимали пока редкие рейсы в соцстраны, пока в 1963-м Кунцевское автохозяйство междугороднего сообщения РСФСР переросло в «Совтрансавто». В первое время автопарк составляли исключительно отечественные МАЗы и КАМАЗы. Вскоре стало понятно, что международные перевозки требуют дополнительного комфорта. Тогда госпланом СССР определилась отдельная целевая строка на выпуск спецгрузовиков под «Совтрансавто».

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К 1973-му предприятие приобрело сотню новеньких Volvo с французскими и немецкими полуприцепами, а в 1975-м — ещё 100 Mercedes-Benz. От советских авто отказываться не собирались, и к 80-м на вооружение «Совтрансавто» поступили модернизированные МАЗы. Для перевозки замороженных продуктов долгое время использовались исключительно чехословацкие Skoda с рефрижераторами ALKA. На пике развития, в 80-е, «Совтрансавто» объединял 12 предприятий в крупных городах СССР и союзных республиках, а география рейсов охватила 25 государств Евразии, включая капиталистические Францию, Австрию, Данию, Бельгию и др. Штат разросся до 15 тысяч сотрудников, 7 тыс. штаток из которых приходилось на водителей.

Как отбирали «софиков»

Работа водителем-международником считалась, мягко говоря, престижной. А чего стоит одна только возможность для простого советского шофера побывать в местах, которые его соотечественники видели только по телевизору? Вместе с тем, работа эта оказалась максимально ответственной. Советского человека, побывавшего в столицах капстран, приравнивали едва ли не к космонавту. Водители Страны Советов превратились в лицо загадочного для любого иностранца государства. Понятное дело, что позволить себе вывалиться на перекур из грязной кабины КАМАЗа они уже не могли. «Софики», как называли шофёров-международников, должны были соответствовать уровню высококлассных специалистов и выглядеть соответствующе. Похожая на военную тёмно-синяя форма с золотыми пуговицами на белую рубаху с галстуком, фуражка с символичной кокардой — такими запомнили советских дальнобойщиков иностранцы. Их сравнивали с пилотами Аэрофлота и оказывали не меньший почёт.

По каким критериям отбирали водителей «Совтрансавто»? Сотрудником мог стать только член КПСС и только женатый мужчина, не имевший заграничных родственников. «Первый» водительский класс, безаварийная работа в последние 5-10 лет, владение иностранным – неоспоримые требования. Но даже когда водителя брали в «Совтрансавто», загранмаршрут ему доверяли далеко не сразу. Сначала нужно было заслужить доверие на внутренних рейсах, потом выпускали в соцстраны, и только после всех проверок - на «загнивающий Запад». Случалось это, в среднем, лет через 10 после начала работы. Этот путь часто напоминал офицерскую муштру или, как иногда шутили, курсы в разведшколе. Будущих «софиков» месяцами натаскивали в тонкостях вождения тягачей, доводили таможенные правила, особенности дорожных правил в других странах и обучали языкам по специально разработанным для них разговорникам.

Участие КГБ и немного народного менталитета

В ходе обучения водителей привлекали к просветительской работе представители госбезопасности. Им обстоятельно растолковывали, что можно говорить, что нельзя и как себя вести с иностранными инициаторами близкого контакта. Международники знали, что теперь их жизнь попадает под пристальное наблюдение КГБ. Особой семейной гордостью считались в то время два «софика» на одно семью – к примеру, отец и сын. Такая соцячейка считалась в народе постигшей все блага. Знакомством с ними дорожили, ведь такая связь позволяла получать из-за границы невиданные презенты —джинсы, пластинки, сервизы, жвачку, каталоги мод и т.д. Откровенной фарцовкой советские международники не грешили – слишком уж рискованно. Достаточно было попасться один раз на мелочи, и о престижном месте работы можно было бы забывать навсегда.

Известен случай, когда одного из водителей на месяц отстранили от перевозок за найденный в кабине журнал эротического фотосодержания. Любая контрабанда пресекалась максимально жестко. При этом личные покупки ограниченного объема позволялись. Так что «софик» имел право привезти домой из рейса двухкассетный магнитофон, японские часы или австрийский ковёр. Но все приобретения тщательно фиксировались с приложением в виде письменных объяснительных. Впрочем, опытные водители, конечно же, находили пути обхода системы. Чаще всего умудрялись провозить валюту, размер которой регулировался на границе. Плотно закрытую банку с деньгами зарывали где-то под таможней – «под 3 березкой слева от правой обочины». А потом постепенно и понемногу опустошали «клад» с каждым новым рейсом.

Система «Совтрансавто» просуществовала до 88-го. К началу перестройки предприятие достигло громадных финансовых успехов, считаясь крупнейшим перевозчиком мире. Но рушилась страна, а вместе с ней и могущество «Совтрансавто». Удивительно, но предприятие выжило, и несколько прямых потомков того самого перевозчика работают и сегодня.

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Метки: СССР   авто   интересно   факты   
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5  комментариев
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32k
Юр21 2 часа назад
Так и сейчас для того что бы отправить водителя на международные перевозки надо мнгому его научить, там и таможенное законодательство, оформление документов, крепёж груза, режим труда и отдыха и многое другое. Так что как были международные перевозчики водительской элитой так они и остались.
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1k
ФЫВАПРОЛ 24 минуты назад
Можно по пунктам:
1. "В первое время автопарк составляли исключительно отечественные МАЗы и КАМАЗы"
Первый автомобиль КамАЗ сошёл с главного сборочного конвейера 16 февраля 1976 года бортовой КамАЗ-5320.
Дальше прикол:
"К 1973-му предприятие приобрело сотню новеньких Volvo с французскими и немецкими полуприцепами, а в 1975-м ещё 100 Mercedes-Benz."
Это как?
"Штат разросся до 15 тысяч сотрудников, 7 тыс. штаток из которых приходилось на водителей."
Штатки кто это? В СССР штаток не было, совсем, может где-то но не в нашем районе))).

Мальчик, не пиши больше, сходи в школу. Первый раз слышу про "Софиков", а мне 56 лет.
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1k
ChePaev 55 минут назад
все равно, моряки торгового флота были намного круче по своим возможностям чем эти водилы. Моряк ТФ мог себе иномарку привезти на своем корабле в советское время оттуда и загнать ее в Союзе в три конца. Именно моряки ТФ снабжали импортным шмотом и радиоэлектроникой всю фарцу того времени.
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28k
Макарыч Час назад
В Интердевочке снималась Volvo F12
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20k
Alf Час назад
Интересный советский фильм. Действие фильма происходит в одной из западных альпийских стран. Некая террористическая организация захватывает горный отель, который будет уничтожен, если правительство не выполнит требования преступников. Два советских шофера, работающие на перевозках "Совтрансавто", вступают в борьбу с террористами.

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