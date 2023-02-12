Как в СССР создавали гигантские искусственные молнии

Брошенный в лесах Подмосковья аппарат является одним из крупнейших генераторов высокого напряжения и использовался для проверки самолетов на прочность. Теперь он популярен среди фотографов и блогеров.
Внушительный футуристический аппарат находится недалеко от города Истра Московской области. Этот научный аппарат представляет собой испытательный стенд, построенный в 1968 году при советской власти. Тогда сооружение было засекреченным объектом, но после распада Советского Союза надолго заброшено.
Его официальное название: «Испытательные стенды Научно-исследовательского центра высоких напряжений Всероссийского электротехнического института». Но люди просто называют это «катушками Тесла».
Это один из самых мощных генераторов высокого напряжения, построенных в СССР. Он мог производить напряжение, сравнимое с одной секундой производства электроэнергии всеми электростанциями страны вместе взятыми.
Его основной целью была проверка молниезащиты и устойчивости к мощным электромагнитным излучениям самолетов и электрооборудования. Такие испытания проводились для изучения воздействия электричества на разные объекты. Например, там моделировался удар молнии в самолет, после чего изучались последствия такого удара для его корпуса. Размеры молний варьировались от совсем маленьких до значительных, равных разнообразию естественных молний.
«Катушки Теслы» в Истре на самом деле никак не связаны с изобретением Николы Теслы. Их окрестили так, потому что они напоминали изобретение ученого; но по принципу действия это устройство не настоящая катушка Тесла.
Устройство состоит из трех гигантских трансформаторных каскадов, платформы и вспомогательного сооружения. Самая высокая башня является его самым мощным генератором, способным производить электрические разряды в 9 миллионов вольт. Такое напряжение можно найти в реальной природной молнии. Башня представляет собой генератор Маркса (изобретен немецким инженером Эрвином Марксом в 1924 году). Электрическая энергия передается маленькому шарику, висящему над платформой, и искусственная молния поражает предметы, расположенные внизу. Однажды с помощью этого генератора ученым удалось произвести разряд длиной 150 метров.
Самая фотогеничная часть сооружения, столь любимая фотографами — каскад трансформаторов на 3,6 млн вольт и система постоянного напряжения на 2,2 млн вольт — никогда не создавала молнии. Они нужны были для проверки линий электропередач и на прочность разного рода кабелей.
После развала страны и недофинансирования сектора науки испытательный стенд вышел перестал использоваться. Сейчас весь полигон принадлежит Госкорпорации «Росатом». На входе есть контрольно-пропускной пункт. Однако «катушки Теслы» под Истрой сегодня почти не используются из-за дороговизны всего процесса.
Но, благодаря своему инопланетному виду, это место очень популярно среди фотографов, экстремалов и любителей фантастики. Он входит во многие списки самых странных мест и объектов Подмосковья.
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Одно из самых ярких визуальных впечатлений, которые я получил в своей жизни. Сторож нам целую экскурсию провёл. Все узлы конструкции, вплоть до болтов, были произведены в Германии. Есть ещё и затопленная часть системы - подземная комната управления, но грунтовые воды не пощадили её.
Природа берёт своё и молодые берёзы проросли повсюду.
Жаль, конечно, умершего исполина. Но зрелище грандиозное!