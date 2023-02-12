Как в СССР создавали гигантские искусственные молнии

После развала страны и недофинансирования сектора науки испытательный стенд вышел перестал использоваться. Сейчас весь полигон принадлежит Госкорпорации «Росатом». На входе есть контрольно-пропускной пункт. Однако «катушки Теслы» под Истрой сегодня почти не используются из-за дороговизны всего процесса.

Но, благодаря своему инопланетному виду, это место очень популярно среди фотографов, экстремалов и любителей фантастики. Он входит во многие списки самых странных мест и объектов Подмосковья.