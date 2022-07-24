"Папа, что нам делать?": семья сняла жуткое видео из тонущей в Сочи машины

Минувшей ночью в Сочи творилось нечто ужасное. За сутки на город вылилось от 74 до 107 мм осадков (в разных районах). В реках резко поднялся уровень воды, и некоторые стали выходить из берегов. Что при этом творилось в городе, объяснять не приходится. Достаточно посмотреть видео, снятые очевидцами. Некоторые из них просто по-настоящему пугающие.

Этот ролик снял отец семейства, заблокированного в автомобиле. Машина полузатоплена, и её несет потоками воды. Глава семьи не знает, чего ожидать в этой ситуации и надеется, что в конце концов авто упрётся в какое-нибудь препятствие.