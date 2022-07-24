"Папа, что нам делать?": семья сняла жуткое видео из тонущей в Сочи машины

В Сочи снова апокалипсис. Из-за сильных ливней в реках резко поднялся уровень воды, а дороги превратились в бушующие стремнины. Семья оказалась заблокированной в машине, которую сносит потоками воды. Отец ребенка надеется лишь на то, что авто упрется в какую-то преграду.
Минувшей ночью в Сочи творилось нечто ужасное. За сутки на город вылилось от 74 до 107 мм осадков (в разных районах). В реках резко поднялся уровень воды, и некоторые стали выходить из берегов. Что при этом творилось в городе, объяснять не приходится. Достаточно посмотреть видео, снятые очевидцами. Некоторые из них просто по-настоящему пугающие.
Этот ролик снял отец семейства, заблокированного в автомобиле. Машина полузатоплена, и её несет потоками воды. Глава семьи не знает, чего ожидать в этой ситуации и надеется, что в конце концов авто упрётся в какое-нибудь препятствие.
Осторожно! В видео содержится нецензурная лексика!
Как сообщают СМИ, наиболее сильные осадки наблюдались на территории Лазаревского района в ночь на 23 июля - тогда подтопило 23 придомовые территории, пять жилых домов. Вчера весь день коммунальщики ликвидировали последствия непогоды, но поздно вечером прищла вторая волна ливней, и вода заполонила и городские территории, и дороги.
Похожие видео снимали и в Центральном районе, и в Хостинском, и, похоже, по всему Сочи.
Осторожно! В видео содержится нецензурная лексика!
Осторожно! В видео содержится нецензурная лексика!
Мэр города Алексей Колайгородский в своем Телеграм-канале сообщил, что есть жертвы - погибла женщина.
Между тем, на курорте продолжает действовать штормовое предупреждение, и синоптики прогнозируют новые разгулы стихии: возможны не только ливни и град, но и смерчи над морем. Всех отдыхающих и жителей города просят быть благоразумными и беречь себя.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Предупреждение было, перед глазами начинается очевидный мощнейший ливень, который скорее всего превратится в потоп. Как уже бывало.
Нет - сначала делаем вид, что может ничего и не случится. Потом когда уже поздно пить боржом - сидим, ждём, пока водичка сойдёт, снимаем видео. Но машину не покидаем - как она без нас. "Ласточка наша"
Нет чтобы начался ливень, стало очевидно что затапливает - да брось ты машину, спасай детей а не консервную банку.
зы поскольку на этой же ул.Донская был развёрнут выездной оперативный штаб, хочу верить, что с этой семьёй всё в порядке. если кто в курсе - отпишитесь в коментах.
Помнится в прошлый раз их тут было пруд пруди
Но это же Сочи, край кубаноидов и чурок, там лучше вместо канала брату дяди племянника соседа, то есть самому близкому родственнику, разрешить очередную халупу на склоне построить.
А вот и «эксперты» подъехали.
Ну давай поговорим по сути вопроса.
Расскажи мне, где конкретно в Сочи этот канал надо строить и сколько это будет стоить госбюджету.
Чтобы тебе легче было посчитать, я тебе перечислю статьи затрат, в грубом приближении:
- строительство канала магистрального
- строительство подводящих периферийных каналов
- строительство жилья для переселенцев из зоны строительства канала
- подвод энергоисточников к новому жилью (ну там знаешь дороги, водоснабжение, электроэнергия и прочее)
Давай ка прикинь сколько это будет в выражении CAPEX.
Про OPEX пока не говорим.
Очень жду квалифицированного ответа.
Но твердо уверен, что я его не получу.
Как также твердо уверен, что такие как ты первыми будут орать «лучше бы пенсионерам раздали», если подобная стройка стартанет