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"Папа, что нам делать?": семья сняла жуткое видео из тонущей в Сочи машины

"Папа, что нам делать?": семья сняла жуткое видео из тонущей в Сочи машины

Автор:
24 июля 2022 09:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Сочи   видео   ливни   машина   машины   наводнение   семья   стихия   
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В Сочи снова апокалипсис. Из-за сильных ливней в реках резко поднялся уровень воды, а дороги превратились в бушующие стремнины. Семья оказалась заблокированной в машине, которую сносит потоками воды. Отец ребенка надеется лишь на то, что авто упрется в какую-то преграду.

Минувшей ночью в Сочи творилось нечто ужасное. За сутки на город вылилось от 74 до 107 мм осадков (в разных районах). В реках резко поднялся уровень воды, и некоторые стали выходить из берегов. Что при этом творилось в городе, объяснять не приходится. Достаточно посмотреть видео, снятые очевидцами. Некоторые из них просто по-настоящему пугающие.


Этот ролик снял отец семейства, заблокированного в автомобиле. Машина полузатоплена, и её несет потоками воды. Глава семьи не знает, чего ожидать в этой ситуации и надеется, что в конце концов авто упрётся в какое-нибудь препятствие.



Как сообщают СМИ, наиболее сильные осадки наблюдались на территории Лазаревского района в ночь на 23 июля - тогда подтопило 23 придомовые территории, пять жилых домов. Вчера весь день коммунальщики ликвидировали последствия непогоды, но поздно вечером прищла вторая волна ливней, и вода заполонила и городские территории, и дороги.

Похожие видео снимали и в Центральном районе, и в Хостинском, и, похоже, по всему Сочи.



Мэр города Алексей Колайгородский в своем Телеграм-канале сообщил, что есть жертвы - погибла женщина.


Между тем, на курорте продолжает действовать штормовое предупреждение, и синоптики прогнозируют новые разгулы стихии: возможны не только ливни и град, но и смерчи над морем. Всех отдыхающих и жителей города просят быть благоразумными и беречь себя.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Сочи   видео   ливни   машина   машины   наводнение   семья   стихия   
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16  комментариев
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2k
александр 52 минуты назад
Когда твоя машина тонет и ты не знаешь, что делать, снимай видос
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1k
КАКАнгел Минуту назад
Как-то не хочется теперь на такие курорты ехать , особенно если цена как в египет слетать. Хотя с другой стороны незабываемые впечатления, и есть шанс что мне бы понравилось (не всё же на пляже валяться и в столовой швицкий стол уничтожать ), но блин ремонт машины будет не дешёвым.
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0
пурпурный бидон 6 минут назад
климатическое оружие? нет, не слышал
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13k
MrForstd 6 минут назад
Никогда такого не было и вот опять. Там каждый год такой потоп, а никто не знает куда машины девать и что делать? Да там возвышенностей дохрена ,если жалко денег на крытую стоянку в стороне от рек. Предполагаю в 90% случаях, было лень пешком или на такси потом ехать от места безопасной парковки за день до предупреждения.
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30k
Игорь 22 минуты назад
Народ стремительно отупляется, что и видно на видео.
Предупреждение было, перед глазами начинается очевидный мощнейший ливень, который скорее всего превратится в потоп. Как уже бывало.
Нет - сначала делаем вид, что может ничего и не случится. Потом когда уже поздно пить боржом - сидим, ждём, пока водичка сойдёт, снимаем видео. Но машину не покидаем - как она без нас. "Ласточка наша"
Нет чтобы начался ливень, стало очевидно что затапливает - да брось ты машину, спасай детей а не консервную банку.
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631
Alex 24 минуты назад
Походу наши люди даже во время ядерного взрыва видосы снимать будут
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1k
Владимир Порохин 36 минут назад
"Спать не будет никто" Мэр , ты забыл дописать "из руководства" остальным нужен периодический отдых иначе можно еще людей погубить .
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5k
hhwost 39 минут назад
"что нам делать, пап?"... ждать, пока папа-быдлоблогер перестанет материться и снимать говноклипчик и наконец придумает, как вытащить вас оттуда

зы поскольку на этой же ул.Донская был развёрнут выездной оперативный штаб, хочу верить, что с этой семьёй всё в порядке. если кто в курсе - отпишитесь в коментах.
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−140
Insaid From 46 минут назад
курорты краснодарского края
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164
Александр Шевченко 55 минут назад
Стихия страшная штука, надеюсь городу помогут. И кто бы что не говорил, климат меняется.
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2k
GROMOZEKA 56 минут назад
С нетерпением жду мнения «экспертов», которые расскажут, что надо было ливневки делать и что они спасают от стихии
Помнится в прошлый раз их тут было пруд пруди
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424
vtoroyshans GROMOZEKA 14 минут назад
да помню, особенно запомнился один писака из германии. столько с него вылилось что на всю жизнь запомнил его. в краце мол у нас в германии такова нет и быть не может , такое может происходить только в недоразвитой россии потому как в германии и ливнёвки по фен шуюю и бюджет ни кто ни ворует и прочие европейские прелести... а потом точно не помню недели наверно через две там у них случилась беда , тоже ливень и много жертв. ну я не поленился написал ему , он не ответил...
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581
parhi 58 минут назад
Авто в Сочи пока лучше не покупать
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