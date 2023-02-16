"Трое из ларца": трехгрудая американка оказалась обманщицей

Имя Жасмин Триведил навсегда останется в анналах самых необычных историй. Потому что в 2014 году молодая женщина попала в заголовки газет из-за своего неожиданного преображения.
Как рассказывает Жасмин, которая работает массажисткой в одном из салонов Флориды, она копила на операцию два года, откладывая каждый цент. И всё ради своей мечты - сделать третью грудь.
Причины поступка
Триведил утверждает, что её не интересует слава и богатство. На такое решение 21-летнюю девушку подтолкнули неудачные отношения с молодым человеком, с которым она рассталась в 2013 году.
- После этого я поняла, что больше не хочу ни с кем встречаться. Таким способом я хочу отпугнуть от себя мужчин. Я думаю, что это - идеальное решение, - рассказывает Жасмин.
Сложно уловить причинно-следственную связь в словах Жасмин, потому что она выбрала самый экстраординарный способ отбиваться от мужчин. Неудивительно, что она добилась прямо противоположного результата: внимание к девушке со стороны сильной половины человечества только возросло.
Операция
- Было действительно трудно найти врача, который согласился бы на такое, потому что моя просьба нарушала негласный этический кодекс, - говорит Триведил. - Я обзвонила 50 или 60 хирургов, никто не хотел с этим связываться. Никто и никогда не делал ничего подобного, поэтому они боялись идти на риск.
В конце-концов, ей удалось найти врача в Мексике, согласившегося провести подобную операцию. Он запросил за неё 20 000 долларов - как раз столько Жасмин скопила за 2 года. Но при этом поставил условие: она должна была подписать договор о конфиденциальности, чтобы его имя не упоминалось в СМИ.
- Когда я в своём новом облике приехала к родителям, мама перекрестилась и выбежала за дверь. Она перестала со мной разговаривать и запретила делать это моей младшей сестре, - рассказывает Жасмин. - Папа… он воспринял это стоически… хотя я вижу, что ему немного стыдно за меня, но он принял меня и сказал, что будет любить несмотря ни на что...
"Вспомнить всё"
Многие сравнивали Жасмин с женщиной, появляющейся в одном из эпизодов фильма "Вспомнить всё" (1990) с Арнольдом Шварценеггером, но Триведил уверяет, что она почерпнула эту идею не оттуда. Такую мысль ей подсказали "внутренние ощущения".
Общественность отреагировала на трансформацию Жасмин неоднозначно. Одни критиковали Триведил за её эксцентричный способ прославиться, другие восхищались её храбростью, а третьи (в основном мужчины), жалели, что у них нет трёх рук.
Позже, в одном из интервью, женщина призналась, что её мечта - сняться в реалити-шоу "Моя третья грудь", где будет рассказываться о её повседневной жизни. Но, увы, ни один телеканал не заинтересовался сюжетом, посчитав образ Жасмин слишком неоднозначным.
Разоблачение
Слухи о том, что Жасмин никогда не делала подобной операции, начали распространяться буквально на следующий день после того, как женщина рассказала свою историю. Несколько СМИ решили провести расследование, чтобы проверить правдивость слов Триведил.
Журналисты использовали разные ухищрения, например, один из них просканировал женщину тепловизором. Так выяснилось, что центральная прелесть Триведил - это муляж, а её история - мистификация.
Впрочем, разоблачение не помешало Триведил обзавестись толпой поклонников, потому что из образа она так и не вышла. Жасмин продолжает эпатировать публику своим видом, хотя уже без прежней шумихи.
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"- Было действительно трудно найти врача, который согласился бы на такое, потому что моя просьба нарушала негласный этический кодекс, - говорит Триведил."