"Трое из ларца": трехгрудая американка оказалась обманщицей

Общественность отреагировала на трансформацию Жасмин неоднозначно. Одни критиковали Триведил за её эксцентричный способ прославиться, другие восхищались её храбростью, а третьи (в основном мужчины), жалели, что у них нет трёх рук.

Позже, в одном из интервью, женщина призналась, что её мечта - сняться в реалити-шоу "Моя третья грудь", где будет рассказываться о её повседневной жизни. Но, увы, ни один телеканал не заинтересовался сюжетом, посчитав образ Жасмин слишком неоднозначным.

Разоблачение

Слухи о том, что Жасмин никогда не делала подобной операции, начали распространяться буквально на следующий день после того, как женщина рассказала свою историю. Несколько СМИ решили провести расследование, чтобы проверить правдивость слов Триведил.