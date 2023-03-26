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"Расслаблял мышцы": в Австралии мужчина госпитализирован с инсультом из-за хруста шеей

"Расслаблял мышцы": в Австралии мужчина госпитализирован с инсультом из-за хруста шеей

Автор:
26 марта 2023 10:43
Сообщество : Истории
Метки: Травма   в мире   история   люди   потеря зрения   фото   хруст шеи   щея   
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Энди Уилсон в течение 31 года хрустел шеей без каких-либо проблем, но все изменилось 5 марта, когда он разорвал правую артерию. В результате мужчина был госпитализирован с инсультом и тремя тромбами в мозгу, из-за которых потерял зрение.

53-летний Энди Уилсон из Нового Южного Уэльса, Австралия не хотел обращаться за помощью к мануальному терапевту и самостоятельно хрустел шеей, потерял зрение. Об этом сообщает Ladbible.

Австралиец с детства страдал от болей в спине, он обращался за помощью к разным мануальным терапевтам, но, став взрослым, обнаружил, что продолжать лечение слишком дорого для него.

Попытка экономии привела мужчину к опасным последствиям для жизни. Он стал имитировать движения экспертов и поправлять свою шею не менее двух раз в день. В течение 31 года австралиец хрустел шеей без каких-либо проблем, но все изменилось 5 марта, когда он разорвал правую артерию. В результате мужчина был госпитализирован с инсультом и тремя тромбами в мозгу, из-за которых потерял зрение.

"За эти годы я встречал разных специалистов, и все они делали одно-единственное упражнение для шеи. Я расслаблял мышцы и крутил головой из стороны в сторону. Это была бессознательная привычка, как трещать костяшками пальцев, я делал это по крайней мере один или два раза в день. У меня был включен телевизор, и вдруг все, что я услышал, было похоже на цифровое бульканье. Я не мог нормально чувствовать свои конечности. Я поднял руку, но она начала махать сама по себе", — рассказывает австралиец.

Энди смог позвонить своему дяде, 64-летнему Крейгу Уилсону, с которым он сейчас живет. Мужчина вызвал скорую помощь. Однако когда медицинские работники прибыли на место, они первоначально подумали, что Энди имеет проблемы с алкоголем или наркотиками. Они даже сперва обыскали дом.

"Меня сильно тошнило, я полностью потерял координацию, я чувствовал давление в голове. Я терял зрение, часть моего левого зрения с обеих сторон начала исчезать. Я был крайне дезориентирован", — вспоминает мужчина.

Энди Уилсон сообщил, что у него произошел инсульт из-за сочетания коррекции шеи и травмы спины, что привело к накоплению кальция в позвоночнике и разрыву правой артерии, в результате чего образовались три тромба в мозге.

После рассказа врачу о том, что он делал со своей шеей, он увидел на лице врача ужас и услышал его рекомендацию больше никогда так не делать.

К счастью, Энди Уилсон вскоре полностью поправился и к нему вернулось зрение.

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Метки: Травма   в мире   история   люди   потеря зрения   фото   хруст шеи   щея   
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6  комментариев
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18k
Robin Hood 40 минут назад
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42
SeledkinStar 17 минут назад
купил бы isom и не мучался бы
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14k
Кот Скрипалей 22 минуты назад
А по подробнее можно, как нельзя крутить головой?
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8k
Артём 23 минуты назад
С детства проблемы со спиной, обращается к мануальным терапевтам... Сказочный долбо...б.
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Shtoppi Час назад
<<...но все изменилось 5 марта, когда он разорвал правую артерию. В результате мужчина был госпитализирован с инсультом и тремя тромбами в мозгу, из-за которых потерял зрение.>>
-----------------
Не уверен что так говорить уместно, но этому челу еще повезло, с такими методами релаксации мог и совсем расслабиться.
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10k
Григорий Бабкин Час назад
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