"Расслаблял мышцы": в Австралии мужчина госпитализирован с инсультом из-за хруста шеей

53-летний Энди Уилсон из Нового Южного Уэльса, Австралия не хотел обращаться за помощью к мануальному терапевту и самостоятельно хрустел шеей, потерял зрение. Об этом сообщает Ladbible.

Австралиец с детства страдал от болей в спине, он обращался за помощью к разным мануальным терапевтам, но, став взрослым, обнаружил, что продолжать лечение слишком дорого для него.

Попытка экономии привела мужчину к опасным последствиям для жизни. Он стал имитировать движения экспертов и поправлять свою шею не менее двух раз в день. В течение 31 года австралиец хрустел шеей без каких-либо проблем, но все изменилось 5 марта, когда он разорвал правую артерию. В результате мужчина был госпитализирован с инсультом и тремя тромбами в мозгу, из-за которых потерял зрение.