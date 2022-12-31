В Британии кладоискателей приговорили к 18 годам тюрьмы и выплате £1,2 млн за найденные сокровища

В 2019 году Джорджа Пауэлла и Лейтона Дэвиса приговорили к десяти и восьми годам заключения соответственно за найденный ими за четыре года до этого в графстве Херефордшир клад. Он состоял из золотого кольца IX века, браслета с головой дракона, серебряного слитка, датированного V веком, хрустального кулона и более 300 монет, некоторые из которых относятся ко периоду правления Короля Альфреда Великого.