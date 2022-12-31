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В Британии кладоискателей приговорили к 18 годам тюрьмы и выплате £1,2 млн за найденные сокровища

В Британии кладоискателей приговорили к 18 годам тюрьмы и выплате £1,2 млн за найденные сокровища

Автор:
31 декабря 2022 10:40
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: в мире   история   клад   люди   сокровища   тюрьма   фото   
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В Великобритании пару кладоискателей-любителей, обнаруживших древние артефакты и не поставивших об этом в известность правительство, обязали выплатить 1,2 миллиона фунтов стерлингов (около 104 миллионов рублей).

В 2019 году Джорджа Пауэлла и Лейтона Дэвиса приговорили к десяти и восьми годам заключения соответственно за найденный ими за четыре года до этого в графстве Херефордшир клад. Он состоял из золотого кольца IX века, браслета с головой дракона, серебряного слитка, датированного V веком, хрустального кулона и более 300 монет, некоторые из которых относятся ко периоду правления Короля Альфреда Великого.

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Стоимость найденного оценили примерно в три миллиона фунтов стерлингов (почти 300 миллионов рублей), однако историки считают, что артефакты являются бесценным сокровищем из-за своей древности и отличного состояния. Согласно британскому закону о кладах от 1996 года, нашедший должен в течение двух недель сообщить местным властям о любых старинных монетах из драгоценных металлов старше 300 лет и найденных в количестве более одной штуки.

Пауэлл и Дэвис не сообщили о находке хозяину фермы, где занимались поисками с помощью металлоискателей, и не стали обращаться к профессионалам, а начали сбывать найденное самостоятельно. Их арестовали после того как они продали большую часть клада на черном рынке.

Теперь мужчин обязали выплатить правительству в общей сложности 1,2 миллиона фунтов стерлингов до 21 марта 2023 года в качестве компенсации за пропавшие ценности. В противном случае их сроки будут увеличены на пять лет и четыре месяца.

Во время вынесения приговора в 2019 году судья отметил, что если бы Пауэлл и Дэвис сразу сдали найденные ценности властям, они получили бы по 500 тысяч фунтов каждый (примерно 46,8 миллиона рублей по курсу 2015 года).

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Метки: в мире   история   клад   люди   сокровища   тюрьма   фото   
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7  комментариев
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5k
V2.Smirnov 2 часа назад
А фермер, на земле которого это все нашли - ничего не получит ни так ни так?
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2k
vagon1 37 минут назад
Как в той старом выражении (немного перефразируя):
-Если ты нашел на своем участке нефть, то она - государственная, если государство нашло на твоём участке коноплю или мак- они твои!
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9k
Бритва 2 часа назад
"судья отметил, что если бы Пауэлл и Дэвис сразу сдали найденные ценности властям, они получили бы по 500 тысяч фунтов каждый. Но это не точно."
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4k
Frank Borman 2 часа назад
Че то совсем не цивилизованно.
А тут на Фишках имеется один "Серый копатель", который копает по всей России и потом выкладывает свои находки на всеобщее обозрение. Ну и свою рекламу, разумеется. Это как, более цивилизованно?
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