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Кудрявый сверхразум зачитал оскорбительный стишок про мусульман и попал под раздачу

Кудрявый сверхразум зачитал оскорбительный стишок про мусульман и попал под раздачу

Автор:
15 февраля 2023 15:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Новосибирск   извинения   мусульмане   оскорбления   парень   рэп   стишок   
1906
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3

В итоге ему пришлось извиняться на коленях.

Парень из Новосибирска решил показать себя в компании друзей и зачитал «мощный» рэп. Не придумал ничего лучше, чем разом оскорбить всех мусульман.

Видео попало в интернет и реакция не заставила себя ждать - представители мусульманской диаспоры потребовали немедленных извинений. По всей видимости, обратились и к родителям парня.

И вскоре появилось новое видео - правда, на рэп уже не похоже.

Одни соглашаются с тем, что извинения получились жёсткими, а другие считают, что это будет парню уроком на всю дальнейшую жизнь.


Источник:

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Метки: Новосибирск   извинения   мусульмане   оскорбления   парень   рэп   стишок   
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28  комментариев
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468
Татьяна Час назад
Татары, чеченцы и прочие мусульмане сейчас кровь на фронте проливают, а этот утырок стебётся... Просто малолетний подонок...
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212
Человек Наблюдающий 22 секунды назад
Интересно, за стихи про христианство на колени хоть кого-нибудь поставили бы?
Наверное поп на майбахе сразу бы переехал супостата =))
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6k
Компьютер DELL монитором 7 минут назад
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1k
Alex 16 минут назад
Придурок обыкновенный. Родители походу тоже придурки.
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30k
Ashabad 18 минут назад
Ну, пацан-то конечно совершил глупость, но и ставить пацана на колени тоже идиотизм.
От этого не не исправится, а вот обиду запомнит.
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9k
Dabus 19 минут назад
Лучше когда мама вот так накажет, и на колени поставит. Чем когда бородатые смуглые дяди, увезут к себе в аул ... отрабатывать, присматривая за овцами .. лет на 20
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−14
Roman 20 минут назад
Все эти извинения ничего не стоят, тогда должны были и те кто слушал извинятся, никто же из его компании не остановил, а стояли и ржали вместе?! Мне кажется ненависть к «черножопым» в России сотрудники спецслужб прививают?!
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13k
Artem 21 минуту назад
Пацанчик, конечно дурачек, но мать ипанутая на всю голову и переигрывает... (Походу тоже тик-токер).
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3k
kleyman 21 минуту назад
Смотреть тошно, что на пухлого ущербенца, который даже за свой пистёж ответить боится.
Так страшно, вдруг по щекастой мордашке с моднявым "дерзким" начесом отхватит.
Но и мамаша тоже странно себя повела. Очень странные "любовь и уважение" ко всем мусульманам. Я не спорю, есть среди них адекватные во всех смыслах люди. Сам знаю нескольких. Но вот её поведение к сыну мне неясно. Хотя может побоялась, что сначала его, а потом её найдут и оприходут? Решила так свою отвисшую жопу прикрыть?
от этого всего.
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1k
Сергей Викторович Полчаса назад
Мне в данной ситуации за мать стыдно.
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9k
Juli Полчаса назад
унижение на публику своего сына - это просто "лучшее" воспитание.

видимо у мамашки "любимый" обиделся .
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1k
Сергей Викторович Полчаса назад
Интересно, а мусульмане как уговорили его извиниться? Пристыдили, может в суд на него подали? Уверен. что не обошлось без угроз расправой, но такие вещи как-то не особо интересуют наши органы.... ведь это другое, это можно. Парень, конечно, ушлепок, но такие случаи должны наводить на вполне определенные мысли.
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79
Л Д Полчаса назад
Ну в рифму Андрей попал и не только в рифму. Публично опозорился, один раз когда прочитал свое произведение, второй раз когда получил оплеуху. Ну все перемелится, живой остался и ладно. Опыт приобрёл. Если не полный дурень, больше не будет так делать.. Может начнет писать стихи о красоте природы. Это безопаснее.
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9k
Игорь Полчаса назад
"маменька то ваша поумнее будет" (С)
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49
Kasper007 Полчаса назад
Отличный рэп!
Провода скоро в школах свинины не будет и туалетной бумаги, но мы этого сами хотим :)
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5k
perekrestok Полчаса назад
Мамаша молодец! Если бы воспитывали реальные мусульмане, то степень воздействия была бы намного сильнее. А этот юморит-утырок может поймать вечером от любого прохожего, для которого Аллах превыше всего!
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2k
Nyash Полчаса назад
мать спасла мальчика от расправы
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258
Краснодар 36 минут назад
Ушлепок. У ислама конечно сейчас не лучшие времена, примерно как 17-18 века у христиан, когда инквизиция уже закончилась, а колониализм был в разгаре. В метро было, а вот про ослов уже не актуально, женщин с низкой социальной ответственностью везде полно.
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15k
Элитный тигр 39 минут назад
Забавно то, что дол.ба.е.бы не понимают, какие они дол.б.а.е.бы и выкладывают весь свой дол****изм в сеть для широкого просмотра.
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6k
Психологическая поддержка 41 минуту назад
А в какой строчке конкретно клевета?
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43k
Aleksandr 41 минуту назад
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August

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