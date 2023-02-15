Кудрявый сверхразум зачитал оскорбительный стишок про мусульман и попал под раздачу

В итоге ему пришлось извиняться на коленях.
Парень из Новосибирска решил показать себя в компании друзей и зачитал «мощный» рэп. Не придумал ничего лучше, чем разом оскорбить всех мусульман.
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Видео попало в интернет и реакция не заставила себя ждать - представители мусульманской диаспоры потребовали немедленных извинений. По всей видимости, обратились и к родителям парня.
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И вскоре появилось новое видео - правда, на рэп уже не похоже.
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Одни соглашаются с тем, что извинения получились жёсткими, а другие считают, что это будет парню уроком на всю дальнейшую жизнь.
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Наверное поп на майбахе сразу бы переехал супостата =))
От этого не не исправится, а вот обиду запомнит.
Так страшно, вдруг по щекастой мордашке с моднявым "дерзким" начесом отхватит.
Но и мамаша тоже странно себя повела. Очень странные "любовь и уважение" ко всем мусульманам. Я не спорю, есть среди них адекватные во всех смыслах люди. Сам знаю нескольких. Но вот её поведение к сыну мне неясно. Хотя может побоялась, что сначала его, а потом её найдут и оприходут? Решила так свою отвисшую жопу прикрыть?
от этого всего.
видимо у мамашки "любимый" обиделся .
Провода скоро в школах свинины не будет и туалетной бумаги, но мы этого сами хотим :)