Роскачество официально признало шоколад «Алёнка» халяльным

Мы зарегистрировали знак Роскачества «Халяль», который теперь на рынке будет являться точным, четким обозначением, что данный товар, данная услуга действительно прошли эту инспекционную проверку, для того чтобы не было каких-то рисков или сомнений со стороны потребителей.

Халяль – это дозволенная, разрешенная продукция, услуги, образ жизни. Дозволенные, разрешенные в соответствии с этикой ислама, для мусульманина. В эти требования входит и набор требований к продуктам питания.

Также он добавил, что сюда входят не только продукты питания, фармацевтика, медицина, косметика и гостиничные услуги, разрешённые мусульманам.