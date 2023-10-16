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Роскачество официально признало шоколад «Алёнка» халяльным

Роскачество официально признало шоколад «Алёнка» халяльным

Автор:
16 октября 2023 14:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Красный Октябрь   Роскачество   кондитеры   мусульмане   продукция   сертификат   халяль   шоколад Аленка   
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Кроме того, подобные сертификаты планируют выдавать гостиницам, косметике и медицинским учреждениям, которыми могут пользоваться мусульмане.

Продукцию «Красного октября» признали халяльной.

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Сертификат выдан на серийный выпуск конфет «Аленка», «Грильяжные», «Козиначки с солью», «Птичье молоко», шоколад «Аленка», шоколад горький «Бабаевский» элитный и другую продукцию, - говорится в пресс-службе Роскачества.

Как указано на сайте ведомства:

И добавили, что в «Роскачестве-халяль» получили уже более 70 заявок от ведущих предприятий России.

Как ранее сообщал глава Роскачества Максим Протасов:

Мы зарегистрировали знак Роскачества «Халяль», который теперь на рынке будет являться точным, четким обозначением, что данный товар, данная услуга действительно прошли эту инспекционную проверку, для того чтобы не было каких-то рисков или сомнений со стороны потребителей.

Халяль – это дозволенная, разрешенная продукция, услуги, образ жизни. Дозволенные, разрешенные в соответствии с этикой ислама, для мусульманина. В эти требования входит и набор требований к продуктам питания.

Также он добавил, что сюда входят не только продукты питания, фармацевтика, медицина, косметика и гостиничные услуги, разрешённые мусульманам.

А ещё в марте 2019 года, вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подсчитал, что общемировая доля халяльной продукции составит 20%.

Источник:

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Метки: Красный Октябрь   Роскачество   кондитеры   мусульмане   продукция   сертификат   халяль   шоколад Аленка   
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18  комментариев
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1k
Yapon_otez Час назад
Если на Алёнке будет надпись Халяль - не буду вообще покупать Алёнку.
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 3 минуты назад
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598
­­­­ 20 минут назад
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1k
Псина Сутулая 22 минуты назад
Если ты такой религиозный, то ты сам обязан знать, что тебе религия не позволяет.
Ну а если ты верующий для понтов, то и не [мат].

Тем более, что запрет идёт на определённый продукт, а не рандомные 9000 товаров из списка.
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787
Я здесь транзитом Полчаса назад
халяль - билять
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13k
..: Атеист :.. 52 минуты назад
Гостиницам???? Ну тогда еще велосипедам, мотоциклам, машинам, домам, цементу, и т.п. А че?)
А что, по составу непонятно можно или нет? Ай.. короче, лишь бы ценники не подняли. Иначе нафиг надо. И так перед праздником( другой веры) облепили многое "постный". вот спецом не покупаю)) Ибо ценник то выше, если корректно заметил. А ценник выше потому что раскупят, куда денутся.. ибо нельзя же другое. А это, типо, можно, хотя состав тот же.
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18k
Shtoppi 54 минуты назад
ох не с проста весь этот халяль. наши правители перед чурками уже все что можно раздвинули и смазали, как настоящие предатели и враги русского народа.
черножопые борзеют день ото дня все больше и больше, а из кремля им только поддержка да лучи счатсья, а для граждан сказки на отвали, про иллюзорную борьбу продажных мусоров с понаехавшими по чиновничьей прихоти бандитами.
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5k
Alex Час назад
На новой 1000 рублевой купюре вместо православного креста поместили полумесяц. В общем, черножопые, при содействие продажной власти, постепенно вытесняют Русских.
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1k
Илья Час назад
А как на счёт кашерности ?
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11k
Б.Касторский Час назад
Что-то вспомнилось из последнего про Халяль, как колбаса была с примесью свинины. А что даёт хахяльный шоколад?
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August

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