Роскачество официально признало шоколад «Алёнка» халяльным

Кроме того, подобные сертификаты планируют выдавать гостиницам, косметике и медицинским учреждениям, которыми могут пользоваться мусульмане.
И добавили, что в «Роскачестве-халяль» получили уже более 70 заявок от ведущих предприятий России.
Как ранее сообщал глава Роскачества Максим Протасов:
Мы зарегистрировали знак Роскачества «Халяль», который теперь на рынке будет являться точным, четким обозначением, что данный товар, данная услуга действительно прошли эту инспекционную проверку, для того чтобы не было каких-то рисков или сомнений со стороны потребителей.
Халяль – это дозволенная, разрешенная продукция, услуги, образ жизни. Дозволенные, разрешенные в соответствии с этикой ислама, для мусульманина. В эти требования входит и набор требований к продуктам питания.
Также он добавил, что сюда входят не только продукты питания, фармацевтика, медицина, косметика и гостиничные услуги, разрешённые мусульманам.
А ещё в марте 2019 года, вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подсчитал, что общемировая доля халяльной продукции составит 20%.
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Ну а если ты верующий для понтов, то и не [мат].
Тем более, что запрет идёт на определённый продукт, а не рандомные 9000 товаров из списка.
А что, по составу непонятно можно или нет? Ай.. короче, лишь бы ценники не подняли. Иначе нафиг надо. И так перед праздником( другой веры) облепили многое "постный". вот спецом не покупаю)) Ибо ценник то выше, если корректно заметил. А ценник выше потому что раскупят, куда денутся.. ибо нельзя же другое. А это, типо, можно, хотя состав тот же.
Про состав: часто надпись на упаковке радикально мелким шрифтом.
черножопые борзеют день ото дня все больше и больше, а из кремля им только поддержка да лучи счатсья, а для граждан сказки на отвали, про иллюзорную борьбу продажных мусоров с понаехавшими по чиновничьей прихоти бандитами.
Было бы странно увидеть на шпиле Башни Сююмбике, архитектурном символе Казани, что-то иное.
Верно и наоборот - если не признали шоколад халяльным, значит в него добавляют свиную колбасу.