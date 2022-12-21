FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5574 поста • 1256 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории
Для чего немецкий подросток в 1980-х прилетел на самолете прямо на Красную площадь

Для чего немецкий подросток в 1980-х прилетел на самолете прямо на Красную площадь

Автор:
21 декабря 2022 10:39
Сообщество : Истории
Метки: Красная площадь   история   летчик   пилот   подросток   самолет   факты   фото   
1330
8

Как 18-летний нарушитель пролетел над Северной Европой, скрылся от диспетчеров и приземлился в центре советской столицы.

Вечером 28 мая 1987 года в самом в центре Москвы совершил посадку небольшой самолет. Он замер над Большим Москворецким мостом и, когда движение замерло на светофоре, сел прямо на дорогу. Затем лайнер докатился до собора Василия Блаженного. Из кабины вышел парень. Это был Матиас Руст, который пролетел над Северной Европой с одной целью — приземлиться в самом сердце советской столицы.

До сих пор не утихают споры о том, что это был за полет. Однако мы решили отбросить все конспирологические теории и просто рассказать об этой невероятной истории. Матиас вылетел из Хельсинки, где остановился на дозаправку, после чего связь с ним была потеряна. Когда он пересек советские границы, ракетные батальоны были в боевой готовности. За ним последовали военные самолеты, но они не стали атаковывать, а всего лишь наблюдали за перелетом. В итоге парень приземлился в центре Москвы и примерно через час был арестован. Так зачем же Руст совершил такой странный и опасный полет?

×
×

Путешествие Руста было не таким долгим, однако точно сделало его мировой знаменитостью. Прессе немец рассказал, что его перелет был призывом к миру во всем мире. Примерно за год до этого юноша получил карточки пилота: он обучался полетам в аэроклубе Гамбурга.

Перед поездкой немец отправился в Северную Европу, где две недели путешествовал, перелетая из одного города в другой. Самолет Руст взял в аренду в аэрошколе, это была Цессна 172 «Скайхоук». При этом судно было модернизировано и подготовлено для дальнего перелета: вместо ряда сидений здесь установили дополнительные емкости для горючего. Юноша сначала побывал на Шетландских и Фарерских островах, в Исландии, в Норвегии, последним пунктом перед легендарным полетом стал Хельсинки. Позже Руст говорил, что путешествие по Северной Европе было попыткой проверить себя как пилота.

Двух недель ему хватило, чтобы стать уверенным в своих навыках. В Хельсинки молодой человек пополнил топливные баки и отправился в Стокгольм. Было 13:21 дня по московскому времени. Через некоторое время после вылета из аэропорта он выключил приборы связи и поменял маршрут. Диспетчеры пытались с ним связаться, но все попытки были безрезультатны, в итоге они отправили спасателей на поиски пропавшего без вести летчика. Через какое-то время в Финском заливе увидели маслянистый след: спасатели решили, что немец разбился.

Однако никакого крушения не было, Руст держал курс на Москву. Он сам наметил себе маршрут, пролетел над Чудским озером, Селигером, над железнодорожной линией, соединяющей Ржев и Москву. Системы ПВО его засекли примерно в два часа дня. Ракеты были приведены в боевую готовность, однако приказа атаковать не было. Дело в том, что в небе был легкомоторный спортивный самолет и, согласно правилам, с ним можно было только договариваться о приземлении. Конечно, в небо все же поднялись истребители, но они могли его только сопроводить. Руст летел с низкой скоростью и не поднимался высоко в небо, поэтому военные лайнеры несколько раз подлетали к нему, а затем снова возвращались на свой аэродром. Потом началась еще большая неразбериха: сначала «Цессну» приняли за участника авиационных учений, потом — за участника поисково-спасательных работ, которые велись в Тверской области. Так молодой пилот добрался до столицы.

Сначала Руст хотел приземлиться прямо на территории Кремля, но потом понял, что это невозможно. Его следующей целью была Красная площадь, однако, подлетев к ней, он понял, что там нельзя приземлиться. Сделав несколько кругов в воздухе, Матиас обнаружил что бывают просветы на Большом Москворецком мосту. Парень засек работу светофора. Когда все машины остановились, он приземлился прямо на дороге. Все прошло идеально: он не задел автомобили и ограждения моста, а затем подъехал к собору Василия Блаженного. Было начало восьмого, когда Руст вышел из самолета. Люди, которые были в центре города, начали спрашивать у него, откуда он прилетел. Руст сказал, что из Германии, а потом начал раздавать автографы. Не прошло и часа, как его арестовали.

К осени расследование завершилось, молодого человека приговорили к четырем годам заключения. Его обвинили в хулиганстве и нарушении границ страны. В тюрьме он пробыл чуть больше года, а затем его выпустили по амнистии. После этого Руст сразу же вернулся в Германию, где его лишили лицензии пилота.

Какая на самом деле была цель у полета, до сих пор остается загадкой, она и по сей день тревожит умы историков. Кто-то считает, что это была безупречная инсценировка западных и советских властей. Дело в том, что после полета, нарушившего советские границы, последовала крупнейшая чистка в рядах советской армии, перестановка кадров и ее сокращение. Другие считают, что это была всего-навсего шалость пилота-романтика. Что касается самого Матиаса, то около десяти лет назад он назвал свой поступок безответственным, сейчас он никогда бы его не повторил.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Красная площадь   история   летчик   пилот   подросток   самолет   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
ViktorSikret Час назад
Советские дети сразу узнали врага, мальчик целится в самолет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Serg2001 Минуту назад
Для справки. Лайнер (в данном контексте авиалайнер) это скоростной многоместный самолёт. Никаким боком ни Cessna, ни тем более истребители ПВО не являются лайнерами. Ну это так... позанудствовать...) А если по сути, то меня заинтересовал тот факт, что незадолго до прилета этого юноши в районе Красной площади были сняты провода. Без этого приземление было бы невозможно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Фомич 41 минуту назад
Почему вначале писали, что он сумел пройти по "мертвым зонам" радаров?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
ron 43 минуты назад
...замер над Большим Москворецким мостом и, когда движение замерло на светофоре, сел прямо на дорогу. Затем лайнер докатился до собора Василия Блаженного.

...в небо все же поднялись истребители, но они могли его только сопроводить. Руст летел с низкой скоростью и не поднимался высоко в небо, поэтому военные лайнеры несколько раз подлетали к нему...

===
Автор, статья интересная, но термин "лайнер" не из этой оперы от слова СОВСЕМ, не пиши того, о чем не имеешь понятия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп 56 минут назад
Я в этот день ехал на дембель, и наши маршруты могли пересечься))
И автор не знает значения слова "лайнер" - лучше бы писал просто "самолёт"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Dimon 56 минут назад
Мля, помню как сейчас: 1987 год, мне 17 лет...и вот этот позор! Это был первый раз, когда мне было стыдно за свою страну! Думал с друзьями: ну как - так? У нас же граница на замке и самые ракетные ракеты, ПВО и т.д.!? Ссука, даже в армии уже тогда все разложилось из- за боязни взять на себя ответственность! Говоря о сегодняшнем дне, то судя по тому бардаку с логистикой, с обеспечением обмундированием, то похоже к 24 февраля мало что изменилось: все научились воровать, шаркать по паркету в парадных мундирах, делать бравые доклады и вешать медали на грудь! Очень надеюсь что сейчас все изменилось! Работайте братья!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Шапкин Час назад
"атаковывать", "военные лайнеры"...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Ф Ив Час назад
Сам-то Руст вполне возможно задумал это как шалость пилота романтика, а вот руководство СССР во главе с Горбачевым восприняло это как буквально дар небес для обоснования чистки кадров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
179
Хухрмухр Час назад
Обычная беспринципность руководства.Х.уй.нули бы его в полете,и никакого исторического приземления не было бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

849039



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Чёрный и пока еще легальный: жёсткий юмор во всей своей красе
Чёрный и пока еще легальный: жёсткий юмор во всей своей красе
Советские девушки и женщины 60-х годов
Советские девушки и женщины 60-х годов
Набирающие популярность в сообществах
Про природу
Про природу
Спам-звонкам закручивают гайки
Спам-звонкам закручивают гайки
Сколько надо денег, чтобы встретить Новый год
Сколько надо денег, чтобы встретить Новый год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Действительно!

Лучшие демотиваторы
Сельская мото – карусель

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#забавно#факты#полиция#дтп#аварии#авто аварии#кино#соцсети#Мемы
#Юмор#Прикол#Ynews#животные#фотографии#автомобили#автомир#креатив#задержание#новый год
#интересно#история#интересное#люди#подборка#картинки#в мире#Приколы#истории#познавательно
Сколько надо денег, чтобы встретить Новый год Сколько надо денег, чтобы встретить Новый год Первая русская женщина-пилот Первая русская женщина-пилот Как эта советская женщина стала «мадам МиГ»? Как эта советская женщина стала «мадам МиГ»? Покоряющие небо: кто такие авиатриссы и кем были «Ночные ведьмы» Покоряющие небо: кто такие авиатриссы и кем были «Ночные ведьмы» Как подбитый советский летчик протаранил американский самолет в небе Кореи Как подбитый советский летчик протаранил американский самолет в небе Кореи Как лейтенант Федоров спас от расстрела группу летчиков-штрафников Как лейтенант Федоров спас от расстрела группу летчиков-штрафников

На что жалуетесь?

Вернуться