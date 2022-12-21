Для чего немецкий подросток в 1980-х прилетел на самолете прямо на Красную площадь

Как 18-летний нарушитель пролетел над Северной Европой, скрылся от диспетчеров и приземлился в центре советской столицы.
Вечером 28 мая 1987 года в самом в центре Москвы совершил посадку небольшой самолет. Он замер над Большим Москворецким мостом и, когда движение замерло на светофоре, сел прямо на дорогу. Затем лайнер докатился до собора Василия Блаженного. Из кабины вышел парень. Это был Матиас Руст, который пролетел над Северной Европой с одной целью — приземлиться в самом сердце советской столицы.
До сих пор не утихают споры о том, что это был за полет. Однако мы решили отбросить все конспирологические теории и просто рассказать об этой невероятной истории. Матиас вылетел из Хельсинки, где остановился на дозаправку, после чего связь с ним была потеряна. Когда он пересек советские границы, ракетные батальоны были в боевой готовности. За ним последовали военные самолеты, но они не стали атаковывать, а всего лишь наблюдали за перелетом. В итоге парень приземлился в центре Москвы и примерно через час был арестован. Так зачем же Руст совершил такой странный и опасный полет?
Путешествие Руста было не таким долгим, однако точно сделало его мировой знаменитостью. Прессе немец рассказал, что его перелет был призывом к миру во всем мире. Примерно за год до этого юноша получил карточки пилота: он обучался полетам в аэроклубе Гамбурга.
Перед поездкой немец отправился в Северную Европу, где две недели путешествовал, перелетая из одного города в другой. Самолет Руст взял в аренду в аэрошколе, это была Цессна 172 «Скайхоук». При этом судно было модернизировано и подготовлено для дальнего перелета: вместо ряда сидений здесь установили дополнительные емкости для горючего. Юноша сначала побывал на Шетландских и Фарерских островах, в Исландии, в Норвегии, последним пунктом перед легендарным полетом стал Хельсинки. Позже Руст говорил, что путешествие по Северной Европе было попыткой проверить себя как пилота.
Двух недель ему хватило, чтобы стать уверенным в своих навыках. В Хельсинки молодой человек пополнил топливные баки и отправился в Стокгольм. Было 13:21 дня по московскому времени. Через некоторое время после вылета из аэропорта он выключил приборы связи и поменял маршрут. Диспетчеры пытались с ним связаться, но все попытки были безрезультатны, в итоге они отправили спасателей на поиски пропавшего без вести летчика. Через какое-то время в Финском заливе увидели маслянистый след: спасатели решили, что немец разбился.
Однако никакого крушения не было, Руст держал курс на Москву. Он сам наметил себе маршрут, пролетел над Чудским озером, Селигером, над железнодорожной линией, соединяющей Ржев и Москву. Системы ПВО его засекли примерно в два часа дня. Ракеты были приведены в боевую готовность, однако приказа атаковать не было. Дело в том, что в небе был легкомоторный спортивный самолет и, согласно правилам, с ним можно было только договариваться о приземлении. Конечно, в небо все же поднялись истребители, но они могли его только сопроводить. Руст летел с низкой скоростью и не поднимался высоко в небо, поэтому военные лайнеры несколько раз подлетали к нему, а затем снова возвращались на свой аэродром. Потом началась еще большая неразбериха: сначала «Цессну» приняли за участника авиационных учений, потом — за участника поисково-спасательных работ, которые велись в Тверской области. Так молодой пилот добрался до столицы.
Сначала Руст хотел приземлиться прямо на территории Кремля, но потом понял, что это невозможно. Его следующей целью была Красная площадь, однако, подлетев к ней, он понял, что там нельзя приземлиться. Сделав несколько кругов в воздухе, Матиас обнаружил что бывают просветы на Большом Москворецком мосту. Парень засек работу светофора. Когда все машины остановились, он приземлился прямо на дороге. Все прошло идеально: он не задел автомобили и ограждения моста, а затем подъехал к собору Василия Блаженного. Было начало восьмого, когда Руст вышел из самолета. Люди, которые были в центре города, начали спрашивать у него, откуда он прилетел. Руст сказал, что из Германии, а потом начал раздавать автографы. Не прошло и часа, как его арестовали.
К осени расследование завершилось, молодого человека приговорили к четырем годам заключения. Его обвинили в хулиганстве и нарушении границ страны. В тюрьме он пробыл чуть больше года, а затем его выпустили по амнистии. После этого Руст сразу же вернулся в Германию, где его лишили лицензии пилота.
Какая на самом деле была цель у полета, до сих пор остается загадкой, она и по сей день тревожит умы историков. Кто-то считает, что это была безупречная инсценировка западных и советских властей. Дело в том, что после полета, нарушившего советские границы, последовала крупнейшая чистка в рядах советской армии, перестановка кадров и ее сокращение. Другие считают, что это была всего-навсего шалость пилота-романтика. Что касается самого Матиаса, то около десяти лет назад он назвал свой поступок безответственным, сейчас он никогда бы его не повторил.
Источник:
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...в небо все же поднялись истребители, но они могли его только сопроводить. Руст летел с низкой скоростью и не поднимался высоко в небо, поэтому военные лайнеры несколько раз подлетали к нему...
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Автор, статья интересная, но термин "лайнер" не из этой оперы от слова СОВСЕМ, не пиши того, о чем не имеешь понятия.
И автор не знает значения слова "лайнер" - лучше бы писал просто "самолёт"