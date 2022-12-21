Для чего немецкий подросток в 1980-х прилетел на самолете прямо на Красную площадь

Вечером 28 мая 1987 года в самом в центре Москвы совершил посадку небольшой самолет. Он замер над Большим Москворецким мостом и, когда движение замерло на светофоре, сел прямо на дорогу. Затем лайнер докатился до собора Василия Блаженного. Из кабины вышел парень. Это был Матиас Руст, который пролетел над Северной Европой с одной целью — приземлиться в самом сердце советской столицы.

До сих пор не утихают споры о том, что это был за полет. Однако мы решили отбросить все конспирологические теории и просто рассказать об этой невероятной истории. Матиас вылетел из Хельсинки, где остановился на дозаправку, после чего связь с ним была потеряна. Когда он пересек советские границы, ракетные батальоны были в боевой готовности. За ним последовали военные самолеты, но они не стали атаковывать, а всего лишь наблюдали за перелетом. В итоге парень приземлился в центре Москвы и примерно через час был арестован. Так зачем же Руст совершил такой странный и опасный полет?