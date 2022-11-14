Артур Десмонд вернулся с того света, чтобы доказать свою невиновность

Многие считают, что история Артура Десмонда является одним из самых убедительных доказательств существования паранормальной активности. Это связано не только с многочисленными имеющимися свидетельствами, но и с его трагической судьбой, ставшей настоящей человеческой драмой.
Есть ли что-то печальней, чем смерть человека? Разве что ложные обвинения умершего в том, чего он не совершал. Тот, кто ушёл, уже не сможет отстоять своё честное имя среди живых, особенно, если не осталось других свидетелей, и его будут помнить совсем не так, как ему бы того хотелось.
Именно это и случилось с молодым ирландцем, Артуром Десмондом, который, как говорили, был очень храбрым и способным лётчиком, обладающим несокрушимым духом авиатора.
При жизни его уважали, но после трагической аварии в 1913-м назвали виновником своей собственной смерти, посчитав "некомпетентным". А вот всё, что произошло дальше, не поддается никакому логическому объяснению.
Карьера лётчика
Десмонд Люциус Артур родился 31 марта 1884 года в Ирландии. Он с раннего детства занимался лёгкой атлетикой и проявлял недюжий талант в учёбе. Окончив школу с отличием, юноша мог поступить в любой университет Соединенного Королевства. Однако, Десмонд больше всего любил риск, скорость и соперничество.
Ещё будучи школьником, Артур выиграл ряд легкоатлетических соревнований, а после окончания учёбы стал участником первых автомобильных гонок в Англии. Но и этого Десмонду было мало, он решил взмыть в небо.
Для этого Артур пошёл в армию, поскольку это был самый простой и быстрый способ научиться летать. Он присоединился к ВВС Ирландии, базирующимся на аэродроме Леопардстаун, и был определён в 5-й батальон Королевских Мюнстерских стрелков. Талантливый Десмонд очень быстро дослужился до лейтенанта.
Сослуживцы Артура говорили о нём как о фанате своего дела, который всегда был полон жизненной энергии и "знал, что нужно делать в любой ситуации". Десмонд был лётчиком до мозга костей, поскольку больше всего в своей жизни любил самолёты.
Несчастный случай
В 1913 году Десмонд присоединился к эскадрилье Королевского летного корпуса в шотландском Монтроузе. Именно сюда направлялись самые умелые и храбрые пилоты, которые впоследствии продолжат свою службу во время Первой и Второй мировых войн.
Во вторник, 27 мая 1913 года, около 07:30 Десмонд поднялся в небо, чтобы совершить очередной тренировочный полёт. Он находился за штурвалом деревянного биплана B.E.2.
Вдруг правое крыло его самолёта ни с того ни с сего оторвалось, и биплан стремительно полетел вниз. К сожалению, у Десмонда не было ни единого шанса выжить, ведь тогда пилоты еще не использовали парашюты. Его биплан упал рядом с заливом Лунан.
Через два дня на кладбище Слипихиллок в Монтроузе состоялись похороны, на которых присутствовали его друзья и родственники. Они были опустошены, всё-таки Артур Десмонд таким молодым, он стал первым ирландцем, погибшим в результате падения самолёта.
Расследование
Для Шотландии этот инцидент стал первой авиакатастрофой со смертельным исходом, поэтому для выяснения всех обстоятельств происшествия было начато правительственное расследование.
Несколько недель спустя был опубликован отчет Комиссии по расследованию авиационных происшествий. И какой они сделали вывод? "Авария произошла из-за некачественного ремонта сломанного лонжерона", - говорилось в отчёте.
Комиссия решила, что Артур был "недостаточно компетентен в обслуживании и ремонте своего самолёта". Другим словами, по их мнению, Десмонд неправильно прикрепил крыло, которое держалось на честном слове.
Призрак Монтроуза
Надо сказать, что никто из коллег Артура не согласился с этим отчетом. Они пытались опротестовать его, но всё было бесполезно. А тем временем на авиационной базе Монтроуз стали происходить загадочные события.
Первым призрачную фигуру увидел майор Сирил Фоггин. "Силуэт из полупрозрачного дыма" неподвижно стоял в комнате для отдыха, но Фоггин ничего не рассказал коллегам, поскольку побоялся, что его поднимут на смех, и он потеряет уважение.
Через несколько дней призрака заметили сразу двое офицеров. Они осмелились обратиться к Фоггину и рассказали о случившемся. Майор признался, что тоже видел таинственную фигуру, и, по его мнению, она походила на Артура Десмонда.
Паранормальная активность
Со временем практически все лётчики и работники аэродрома стали утверждать, что видели призрак Артура в ангарах, где стояли самолеты. Его так боялись, что порой приходилось отменять полёты, так как людям было страшно подходить к самолётам, рядом с которыми замечали Десмонда.
Позже его стали назвать "Ирландским привидением" или "Призраком Монтроуза". Многие новые пилоты, которые даже не знали об Артуре, вскоре после прибытия на базу просили о переводе и отказывались работать в ночную смену, потому что тоже встречали призрака.
Только в 1916 году близкий друг Артура, Чарльз Грей, решил провести более детальное расследование авиакатастрофы, считая, что появление призрака связано с неправильными выводами официальной комиссии.
Тайна призрака
Грей не был профессиональным лётчиком, но прекрасно разбирался в самолётах. Он работал авиационным журналистом, а потом основал популярный еженедельный журнал "The Aeroplane". Позже Чарльза даже включат в Королевское авиационное общество, тем самым признав его заслуги в авиации.
Чарльз просмотрел все отчеты об авиакатастрофе, поговорил со свидетелями и многими экспертами, после чего пришёл к выводу о том, что Десмонд не был виновен в аварии.
Затем Грей обратился к высшим чиновникам, чтобы они, наконец, восстановили репутацию Артура и нашли тех, кто действительно виновен в трагедии.
В конце 1916 года был опубликован новый отчёт, в котором Артур Десмонд был полностью оправдан, а причиной аварии было указано "повреждение крыла". Увы, механика, который провёл некачественный ремонт, так и не установили.
С тех пор призрака не видели ни разу. Похоже, что пилот добился своего и теперь упокоился с миром. Хотя в 1940-м и 1942-м годах поступали сообщения о загадочном биплане в небе рядом с авиабазой Монтроуз. Он появлялся и исчезал как по волшебству. Кто знает, может быть, что теперь призрак ирландского пилота продолжил заниматься своим любимым делом - бороздить небеса?...
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АНТИФИШКИ
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