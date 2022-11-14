Артур Десмонд вернулся с того света, чтобы доказать свою невиновность

Есть ли что-то печальней, чем смерть человека? Разве что ложные обвинения умершего в том, чего он не совершал. Тот, кто ушёл, уже не сможет отстоять своё честное имя среди живых, особенно, если не осталось других свидетелей, и его будут помнить совсем не так, как ему бы того хотелось.

Именно это и случилось с молодым ирландцем, Артуром Десмондом, который, как говорили, был очень храбрым и способным лётчиком, обладающим несокрушимым духом авиатора.