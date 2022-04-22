Свет межзвёздного маяка в космическую даль: какое послание отправили земляне в центр нашей галактики

Хорошо или плохо, но не стоит ожидать, скорейшего ответа, так как расстояние от Земли до центра нашей галактики 27700 световых лет. Предыдущее послание от землян, которое было отправлено в 1974 году из обсерватории в Пуэрто-Рико на расстояние 25 тысяч световых лет, до сих не дошло до адресата. Возможно, наши внуки получат ответ, если кто-либо вообще сможет ответить. Не факт, что внеземные цивилизации находятся на той же стадии эволюционного и научного развития.