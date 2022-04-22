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Свет межзвёздного маяка в космическую даль: какое послание отправили земляне в центр нашей галактики

Свет межзвёздного маяка в космическую даль: какое послание отправили земляне в центр нашей галактики

Автор:
22 апреля 2022 21:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: NASA   инопланетяне   интересно   космос   млечный путь   послание   телескоп   
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Помните крылатую фразу: «Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе - это науке неизвестно»? И хотя существование разумных существ вне нашей планеты до сих пор не подтверждено, группа учёных под эгидой NASA периодически отправляют послания в неизвестность, надеясь получить отклик.

Справедливости ради, возникает множество вопросов, первый из которых — «зачем», а уже потом «как» и другие вытекающие неясности.

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На главный вопрос сложно однозначно ответить. Быть может, обнаружение разумной формы жизни в космосе принесёт нашему человечеству процветание и решение глобальных проблем нашей планеты. Хотя научная фантастика и голливудские блокбастеры не на этой стороне.

Наверное, самым разумным ответом на этот вопрос будет стремление человека найти ответы и узнать неизведанное.

В частности, что таит в себе далекий космос.

Очередное послание инопланетянам планируется отправить в центр нашей галактики, Млечного пути.

Данные будут передаваться на такое расстояние при помощи сети телескопов занимающихся поиском сигналов внеземных цивилизаций SETI.

Один из телескопов находится в США, а другой расположен в Китае.

Миссию по отправке межзвёздного послания решили назвать «Маяк в галактике». Она будет включать информацию о нашей планете, людях, образцы ДНК, базовые принципы земной коммуникации, а также математические системы исчисления, которые позволят прочитать координаты нашей планеты.

Хорошо или плохо, но не стоит ожидать, скорейшего ответа, так как расстояние от Земли до центра нашей галактики 27700 световых лет. Предыдущее послание от землян, которое было отправлено в 1974 году из обсерватории в Пуэрто-Рико на расстояние 25 тысяч световых лет, до сих не дошло до адресата. Возможно, наши внуки получат ответ, если кто-либо вообще сможет ответить. Не факт, что внеземные цивилизации находятся на той же стадии эволюционного и научного развития.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: NASA   инопланетяне   интересно   космос   млечный путь   послание   телескоп   
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11  комментариев
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7k
Regerald Час назад
Не вводите людей в заблуждение, все телескопы на фотографиях это приёмники, а не передатчики.
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5k
Mowgley 50 минут назад
"Предыдущее послание от землян, которое было отправлено в 1974 году из обсерватории в Пуэрто-Рико на расстояние 25 тысяч световых лет, до сих не дошло до адресата."
-------
Успокойтесь, оно дошло, и уже отправлен скоординированный нейтронно-нейтрализующий ответ. После 2025 года вы больше никогда не будете возмущать непонятными радиопомехами весь Центр Галактики.
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1k
Motorola 50 минут назад
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663
Алексей Час назад
Ну какое послание-то? Где текст, или описание??? Минус нафик..........
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17k
speaktr-st Час назад
Ужасно бредовая статейка. Это школьник по астрономии доклад делал?
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1k
Alexander Gorn Час назад
Если инопланетная разумная жизнь существует, она не станет разговаривать с америкосами. Именно потому что разумная.
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286
Sergey Час назад
Дурь! Если послание собираются отправлять радиосигналом, то он потеряется в шумах раньше, чем покинет пределы солнечной системы.
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1k
Мурчелло 2 часа назад
группа учёных под эгидой NASA периодически отправляют послания в неизвестность, надеясь получить отклик.
----------------------------------------------------
Демократию хотят принести?
Нефть есть?
А если найдём?
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Александр Невский
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