Учёные впервые наблюдали "солнечный полярный вихрь"

Один случай произошел в 2015 году, когда две длинные нити солнечного материала отделились от Солнца и вырвались в космос. Верхняя нить порвалась первой, отправив тёмную плазму в активную область под ней. Через час или два после этого порвалась и нижняя нить.



Ученым ещё предстоит определить, что заставило нить в недавнем наблюдении закрутиться вокруг полюса Солнца, а не вылететь в космос.



В настоящее время происходит увеличение активности Солнца, связанное с тем, что оно приближается к наиболее активной фазе своего 11-летнего солнечного цикла — пик активности приходится на 2024 год. Астрономы наблюдают интенсивное солнечное излучение, увеличение выбросов материи, увеличение количества солнечных пятен и усиление вспышек.