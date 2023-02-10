Учёные впервые наблюдали "солнечный полярный вихрь"

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На прошлой неделе учёные заметили странное явление на Солнце: гигантская плазменная нить вдруг оторвалась от его поверхности и закрутилась вокруг северного полюса как торнадо. Явление напоминало полярный вихрь на Земле. Момент отрыва был запечатлён НАСА.
Видео, снятое Обсерваторией солнечной динамики НАСА, было опубликовано в Twitter специалистом по космической погоде Тамитой Сков.
"Поговорим о полярном вихре! Материал северного протуберанца только что оторвался от основной нити и теперь циркулирует в массивном полярном вихре вокруг северного полюса нашей звезды", — написала она 3 февраля.
"Поговорим о полярном вихре! Материал северного протуберанца только что оторвался от основной нити и теперь циркулирует в массивном полярном вихре вокруг северного полюса нашей звезды", — написала она 3 февраля.
Учёные сбиты с толку и пока не могут дать точного объяснения этому явлению. Они предполагают, что оно как-то связано с изменением направления магнитного поля Солнца, которое происходит один раз в каждом солнечном цикле.
Специалисты отмечают, что подобные странные события обычно происходят на широте 55° нашей звезды один раз за солнечный цикл. Солнечный цикл длится 11 лет, и характеризуется изменениями активности Солнца: уровнем радиации, выброса материи с поверхности, активности вспышек и т. д.
По словам Скотта Макинтоша, специалиста по физике солнца и заместителя директора Национального центра атмосферных исследований США, периодически вокруг полярной короны Солнца замечают отрыв солнечных нитей. Но такой огромный полярный вихрь на Солнце наблюдался впервые.
По словам Скотта Макинтоша, специалиста по физике солнца и заместителя директора Национального центра атмосферных исследований США, периодически вокруг полярной короны Солнца замечают отрыв солнечных нитей. Но такой огромный полярный вихрь на Солнце наблюдался впервые.
Один случай произошел в 2015 году, когда две длинные нити солнечного материала отделились от Солнца и вырвались в космос. Верхняя нить порвалась первой, отправив тёмную плазму в активную область под ней. Через час или два после этого порвалась и нижняя нить.
Ученым ещё предстоит определить, что заставило нить в недавнем наблюдении закрутиться вокруг полюса Солнца, а не вылететь в космос.
В настоящее время происходит увеличение активности Солнца, связанное с тем, что оно приближается к наиболее активной фазе своего 11-летнего солнечного цикла — пик активности приходится на 2024 год. Астрономы наблюдают интенсивное солнечное излучение, увеличение выбросов материи, увеличение количества солнечных пятен и усиление вспышек.
Ученым ещё предстоит определить, что заставило нить в недавнем наблюдении закрутиться вокруг полюса Солнца, а не вылететь в космос.
В настоящее время происходит увеличение активности Солнца, связанное с тем, что оно приближается к наиболее активной фазе своего 11-летнего солнечного цикла — пик активности приходится на 2024 год. Астрономы наблюдают интенсивное солнечное излучение, увеличение выбросов материи, увеличение количества солнечных пятен и усиление вспышек.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: NASA астрономия исследование космоса космические тела космос наука непонятное явление полярный вихрь солнце
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