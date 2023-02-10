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Учёные впервые наблюдали "солнечный полярный вихрь"

Учёные впервые наблюдали "солнечный полярный вихрь"

Автор:
10 февраля 2023 16:08
Сообщество : Наука
Метки: NASA   астрономия   исследование космоса   космические тела   космос   наука   непонятное явление   полярный вихрь   солнце   
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На прошлой неделе учёные заметили странное явление на Солнце: гигантская плазменная нить вдруг оторвалась от его поверхности и закрутилась вокруг северного полюса как торнадо. Явление напоминало полярный вихрь на Земле. Момент отрыва был запечатлён НАСА.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: NASA   астрономия   исследование космоса   космические тела   космос   наука   непонятное явление   полярный вихрь   солнце   
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12k
Ivan 52 минуты назад
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Leonid 4 минуты назад
Вот так диво дивное, чудо чудное...
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