Новые снимки телескопа «Кеплер» заставили астрономов пересмотреть свои взгляды на Солнечную систему

Одновременно с этим, «Кеплер» поставил перед учеными и ряд вопросов. И главный из них - не является ли наша Солнечная система аномалией? До этого считалось, что все системы устроены по принципу нашей - небольшие планеты тяготеют к центру, а газовые гиганты выносятся на периферию. Кстати, это и защищает нас от астероидных атак.

Но выяснилось, что во многих системах это далеко не так.

Например, «Кеплер» открыл «горячие Юпитеры» - газовые гиганты, и они находятся вплотную к звездам, а вовсе не на задворках. Кроме этого, был получен снимок звезды «Кеплер-11», похожей на наше Солнце. В этой системе находится 6 планет, каждая из которых в десятки раз больше Земли. Они расположены близко друг к другу, вращаются по небольшим орбитам, при этом не сталкиваются уже миллионы лет. А от смертоносного излучения звезды их защищает крайне плотная атмосфера. Такой «танец орбит» на первый взгляд, кажется хаотичным, а на деле - это равновесие, но объяснить его астрономы пока не могут.