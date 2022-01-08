Новые снимки телескопа «Кеплер» заставили астрономов пересмотреть свои взгляды на Солнечную систему

Ученые пытаются разобраться: или это ошибочные данные, или же все наши представления о Вселенной нужно поменять.
Обсерваторию «Кеплер» запустили в 2009 году. Ее цель - поиск планет, похожих на Землю, и изучение планетарных систем. За 10 лет работы она обнаружила более 2600 экзопланет и привела ученых к гипотезе, что у каждой третьей звезды есть планета с условиями, относительно пригодными для жизни землян.
Одновременно с этим, «Кеплер» поставил перед учеными и ряд вопросов. И главный из них - не является ли наша Солнечная система аномалией? До этого считалось, что все системы устроены по принципу нашей - небольшие планеты тяготеют к центру, а газовые гиганты выносятся на периферию. Кстати, это и защищает нас от астероидных атак.
Но выяснилось, что во многих системах это далеко не так.
Например, «Кеплер» открыл «горячие Юпитеры» - газовые гиганты, и они находятся вплотную к звездам, а вовсе не на задворках. Кроме этого, был получен снимок звезды «Кеплер-11», похожей на наше Солнце. В этой системе находится 6 планет, каждая из которых в десятки раз больше Земли. Они расположены близко друг к другу, вращаются по небольшим орбитам, при этом не сталкиваются уже миллионы лет. А от смертоносного излучения звезды их защищает крайне плотная атмосфера. Такой «танец орбит» на первый взгляд, кажется хаотичным, а на деле - это равновесие, но объяснить его астрономы пока не могут.
Также «Кеплер» обнаружил звезду в созвездии Лебедя, вокруг неё также вращаются планеты, с массой гораздо больше нашей Земли. И они также вращаются по своим орбитам, ничем не похожим на те, что действуют в нашей Солнечной системе.
Были открыты и другие системы. И везде - газовые гиганты находятся в их центре, а не на периферии. Чтобы проверить эти данные, ученые подняли архив материалов с зондов «Пионер» и «Вояджер», и их предположения подтвердились - наша Солнечная система или аномалия, или же находится на промежуточном этапе развития.
Например, вот некоторые выводы после анализа всех снимков: в нашей Солнечной системе орбиты круглые, в большинстве других - эллиптические. Круглая орбита спасает нас от резких температурных перепадов, которые не дали развиться жизни в других системах.
По своему расположению в галактике, наша Солнечная система тоже уникальна: звезда и планеты находятся на оптимальном расстоянии друг от друга, и гелиосфера защищает их от космических объектов и излучения. Небольшие изменения - и жизнь могла бы и не образоваться.
Сейчас ученые разделились на 3 лагеря: одни считают, что всё это сырой материал и доверять ему нельзя. Другие - что наша система, это просто исключение из правил и удачное стечение обстоятельств. Ну а третьи продолжают работу и упорно анализируют данные. Уже не с «Кеплера», он с 2018 перестал выходить на связь, а с расширенной миссии «TESS», которая продлится до сентября 2022 года.
Новые данные приходят постоянно, возможно, наши представления о Вселенной скоро снова изменятся. Ведь мы ещё в самом начале пути.
Источник:
- Где во Вселенной может быть жизнь
- Самые необычные объекты во Вселенной
- Астрономы впервые запечатлели, как взрывается красная звезда-сверхгигант
- Астрономы обнаружили одну из самых больших структур в Млечном Пути
- В Млечном Пути нашли 170 планет-сирот. Что это такое?
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Проект Генезис: Создание Земли
Генеральному директору Иегове от начальника маркетингового отдела Гавриила.
Исследования, проведенные нашим отделом в рамках проекта Genesis, показали, что наилучшие перспективы на рынке имеют системы следующей конфигурации:
- планета: 1 шт.;
- радиус: 3000 км;
- сила тяжести: 0,5g;
- соотношение суша/вода: 1:1;
- температура: плюс 24;
- атмосфера: кислород;
- моря: пресная вода;
- реки: молоко, мед;
- фауна: травоядная;
- периферия: светила 2 шт. (дн./ночн. );
- скорость: 0.0007 RPM (1 об/сут)
«Направить в отдел стратегического планирования для подготовки ТЗ Иегова».
Генеральному директору Иегове от начальника отдела стратегического планирования Михаила.
В целях снижения себестоимости системы предлагаю запитать оба светила от одного источника энергии, а кислород заменить азотом».
«Хотя бы 50% кислорода надо оставить, а то пользователь задохнется. Нач. отд. тестирования и техподдержки Рафаил».
«Хватит и 25%. Иегова».
Генеральному директору Иегове от начальника отдела системотехники Люцифера.
В ходе работ по проекту Genesis (стадия «Да будет свет») выявлены следующие трудности: у нас отсутствует компактный источник бесперебойного свечения с распределителем на два светила. Предлагаю воспользоваться стандартным источником типа «красный карлик», а в качестве ночного светила применить зеркало».
«Лучше «желтый карлик». По себестоимости это не намного больше, а смотрится куда более внушительно. Нач. маркет. отдела Гавриил».
«Это же серверный источник. Зачем он нужен пользователю одиночной планеты? Люцифер».
«Что пользователю нужно, а что нет, ему объяснит отдел рекламы. Гавриил».
«Люцифер, занимайтесь вопросами вашей компетенции. Утверждаю «желтый карлик». Иегова».
«Кстати, при той яркости, что дает желтый карлик, можно вместо зеркала поставить обычный планетоид. Михаил».
«Согласен. Иегова».
Генеральному директору Иегове от начальника отдела системотехники Люцифера.
После внесения изменений в ТЗ возникли следующие трудности: масса источника бесперебойного свечения намного превосходит массу планеты, вследствие чего источник отказывается вращаться вокруг планеты. Вместо этого планета вращается вокруг источника. Кроме того, из-за мощности источника наблюдается устойчивое превышение температуры над указанным значением в ТЗ (примерно на 2 порядка). Если увеличить расстояние до источника, существенно возрастут габариты системы».
«Габариты это даже престижно, а вот вращение планеты вокруг периферийного устройства может вызвать у пользователя ощущение неполноценности. Может, поменяем гравитационную постоянную? Гавриил».
«Если менять гравитационную постоянную, возникнут проблемы с совместимостью. Михаил».
«Да какая пользователю разница, что вокруг чего крутится? Пусть отдел рекламы придумает какую-нибудь теорию относительности. Иегова».
Генеральному директору Иегове от начальника отдела системотехники Люцифера.
После увеличения радиуса орбиты попытки разогнать планету до указанной в ТЗ скорости приводят к краху системы (планета улетает в космос). Кстати, с ночным светилом та же история».
«Не важно, что происходит в системе, важно, что видит пользователь. Почему бы не заставить планету вращаться вокруг своей оси? Тогда пользователю будет казаться, что Солнце и Луна обращаются вокруг нее с указанной в ТЗ частотой. Гавриил».
«А пользователь нас не раскусит? Иегова».
«Если и раскусит, проект к тому времени будет давно уже сдан. Гавриил».
«Согласен. Иегова».
Генеральному директору Иегове от начальника отдела тестирования и техподдержки Рафаила.
Первичное тестирование системы выявило следующие дефекты:
1) наблюдается устойчивый перегрев;
2) ось вращения отклонилась на 33 град. от вертикали, вследствие чего возникли цикличные температурные аномалии;
3) пропускная способность рек не соответствует проектной;
4) травоядная фауна отсутствует;
5) орбита нестабильна, планета имеет тенденцию к падению на Солнце».
Генеральному директору Иегове от начальника отдела системотехники Люцифера.
1) А что вы хотели при таком соотношении суша/вода? Для оптимального охлаждения нужно где-то 1:3 1:4.
2) Мы работаем над этим.
3) Потому что молоко скисает, а мед засахаривается.
4) Травоядной фауне трава нужна, а она не растет при такой жаре и без воды. Предлагаю пустить по рекам воду, это заодно поможет решить проблему.
5) В качестве гравитационного противовеса мы выведем на внешнюю орбиту еще одну планету».
«Сушу ужимать некуда, значит, придется увеличивать площадь морей. А это рост объема и силы тяжести. Да еще лишняя планета… Михаил».
«Ничего, пользователь стерпит. Лишнюю планету оформим как фичу. А вот молоко и мед мы уже анонсировали. Хотя бы в самых заметных реках надо оставить. Гавриил».
«Напоминаю, что сроки поджимают, а у вас еще конь не валялся. Кстати, дизайнеры до сих пор не представили проект коня, все с динозаврами возятся. Кому нужны эти динозавры? Иегова».
«Вообще-то пользователь динозавров любит. Гавриил».
«Ладно, но и конь чтоб был. Иегова».
Генеральному директору Иегове от начальника отдела тестирования и техподдержки Рафаила.
1) Помимо нерешенных проблем с осью, планета теперь имеет тенденцию к улету в космос.
2) Травоядной фауны опять нет».
«Генеральному директору Иегове от начальника отдела системотехники Люцифера.
1) Сделаем еще один противовес, теперь на внутренней орбите.
2) А фауна размножилась, сожрала всю траву и передохла».
«Сколько всего противовесов вам надо? Михаил».
«В общем, после калибровочных работ удалось стабилизировать систему на девяти. Люцифер».
«Я правильно понял? Вместо одной планеты пользователь получит 9?! Иегова».
«Ну и что? 8 из них все равно непригодны для жизни. Люцифер».
«А размеры системы? Иегова».
«А пользователю их и знать не обязательно. Половину этих планет без телескопа и не увидишь. Предлагаю дополнить руководство пользователя 11-й заповедью: «Не изобретай телескоп». Гавриил».
«Не надо. Тогда они его точно изобретут. Иегова».
«Кстати, после увеличения радиуса орбиты яркость ночного светила упала ниже проектного минимума. Предлагаю инсталлировать вместо него зеркало. Рафаил».
«А где вы раньше были? Мы только-только уравновесили систему! Хотите все перенастраивать заново?! Люцифер».
«Никаких заново! До сдачи проекта осталось шесть дней. Люцифер, или вы заставите все это работать, или я вас переведу с понижением! Иегова».
Генеральному директору Иегове от начальника отдела системотехники Люцифера.
А я виноват, что мне сразу не дали нормального ТЗ? В общем, так. Наклон оси придется оставить, как есть. По крайней мере, в Эдемском саду плюс 24 будет, а если пользователь полезет куда-то еще, это его проблемы. Динозавров мы доделать не успеваем, но коней сделаем. С молоком и медом ничего не вышло, пустили по рекам воду, правда, она выносит в море соль. Чтобы травоядные не отжирали все ресурсы, мы выпустили патч в виде хищников, но поставить им программу отличения пользователя от добычи уже не успеваем. Ну, а в общем как-то работать будет».
«И это хорошо. Иегова».
2. Фото Кеплера планет в удалённых системах - это всё равно что ФЭДом снимать с Луны родинку на жопе Мерлин Монро. Они видят только большие планеты, потому что не видят маленькие
3. Со времён того самого Кеплера существует мнение, что в Солнечной системе ""каждый объект обращается по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце. У более близких к Солнцу объектов (с меньшей большой полуосью) больше угловая скорость вращения, поэтому короче период обращения (год). На эллиптической орбите расстояние объекта от Солнца изменяется в течение его года. Ближайшая к Солнцу точка орбиты объекта называется перигелий, наиболее удалённая афелий. Каждый объект движется быстрее всего в своём перигелии и медленнее всего в афелии. Орбиты планет близки к кругу, но многие кометы, астероиды и объекты пояса Койпера имеют сильно вытянутые эллиптические орбиты.""
https://ru.wikipedia.org/wiki/Джеймс_Уэбб_(телескоп)https://ru.wikipedia.org/wiki/Джеймс_Уэбб_(телескоп)
Всё.
Дальше уже можно не читать.
На самом деле орбиты технически хаотичны в чрезвычайно долгосрочной перспективе (десятки / сотни миллионов лет). В течение жизни человека и далеко за ее пределами их можно аппроксимировать как стабильные эллиптические орбиты. Для большинства повседневных целей их можно аппроксимировать в виде кругов (например, при рисовании солнечной системы в виде диаграммы). Если вы хотите отправить космический корабль на другую планету, возможно, вам захочется принять во внимание небольшой эксцентриситет, потому что это приводит к расхождениям в миллионы километров.
Например, Земля находится на расстоянии 147 миллионов километров от Солнца, когда оно находится ближе всего, в январе. На самом дальнем расстоянии, в июле, он составляет 152 миллиона километров. В процентном выражении это небольшой путь, но в абсолютном выражении он кажется огромным! (С)
Даже не так.
Амёбы отплыли на 10 см...