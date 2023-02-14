"Я стою в пятистах метрах. Жар даже здесь...": на газопроводе в Ярославской области прогремел взрыв

Как сообщают СМИ, пожар случился из-за горения резервных остатков газа между задвижками, но при этом противоаварийная система сработала в штатном режиме. Вскоре пожар прекратился и службам МЧС тушить было нечего.





В соцсетях появились видеосвидетельства тех, кто находился неподалёку от того участка газопровода в момент взрыва.



