"Я стою в пятистах метрах. Жар даже здесь...": на газопроводе в Ярославской области прогремел взрыв

В экстренных службах сообщили, что ЧП случилось из-за разрыва в соединении береговой и подводной частей газопровода.
Вчера, 13 февраля, около19.00 на резервной нитке магистрального газопровода "Ухта — Торжок" в Мышкинском районе Ярославской области случилось ЧП. В районе деревне Еремейцево прогремел взрыв, после которого последовал пожар.
Как сообщают СМИ, пожар случился из-за горения резервных остатков газа между задвижками, но при этом противоаварийная система сработала в штатном режиме. Вскоре пожар прекратился и службам МЧС тушить было нечего.
В соцсетях появились видеосвидетельства тех, кто находился неподалёку от того участка газопровода в момент взрыва.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
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Известно, что газоснабжение населения резервная ветка, на которой случился разрыв, не обеспечивает, поэтому транспортировка газа после ЧП выполнялась в полном объеме по параллельным ниткам трубопроводов.
Что касается причин разгерметизации газопровода, они пока выясняются созданной для этого комиссией. На поврежденной ветке будут проведены ремонтные работы. Специалисты сообщают, что ущерба окружающей среде ЧП не нанесло. Пострадавших нет.
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