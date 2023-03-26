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"Тик-Ток - оружие китайской компартии, убивающее наших детей!": в Конгрессе США ополчились на главу TikTok

"Тик-Ток - оружие китайской компартии, убивающее наших детей!": в Конгрессе США ополчились на главу TikTok

Автор:
26 марта 2023 17:39
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Ynews   Конгресс США   видео   политика   слушания   соцсеть   тик ток   тикток   
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В слушаниях Конгресса принял участие глава соцсети Чу Шоу Цзы, которому досталось от американских политиков. Его обвинили в том, что TikTok доводит детей до самоубийства и вообще является порождением китайских коммунистов.


23 марта в Конгрессе США состоялись слушания , продлившиеся около пяти часов. Конгрессмены обсуждали соцсеть TikTok, её возможный запрет и влияние на молодёжь.


В слушаниях принял участие гендиректор компании Чу Шоу Цзы, которого пытались обвинить во всех смертных грехах.


Собравшиеся сообщили, что TikTok собирает сведения об американцах и передаёт их властям Китая. Главе компании также вменили в вину то, что соцсеть подталкивает молодых людей к самоубийству и вообще негативно влияет на их здоровье и развитие.


Чу Шоу Цзы пытался парировать обвинения, заявив, что сам он имеет сингапурское происхождение, в материковом Китае Тик-Ток запрещён, и, кроме прочего, компания зарегистрирована в США и, следовательно, подчиняется законам этой страны.




Позже в пресс-службе TikTok  выразили разочарование тем, как проходили слушания, заявив, что хотя Чу Шоу Цзы пришел подготовленным для ответов на вопросы, конгрессмены вместо конструктивного разговора устроили «политический цирк».


Между тем, обвинения конгрессменов владельцев Тик-Ток в прокитайской позиции не являются голословными. Американский Forbes изучил данные открытых аккаунтов в LinkedIn и выяснил, что свыше 300 сотрудников TikTok, а также его материнской компании ByteDance, ранее работали в государственных СМИ Китая: в новостном агентстве «Синьхуа», Международном китайском радио (CRI) и Центральном телевидении Китая (CCTV). Ранее все эти организации Госдеп США объявил официальным рупором Китая. К примеру, менеджер по контент-стратегии в Тик-Ток ранее занимал должность главного корреспондента в «Синьхуа», а это не баран чихнул.


В ByteDance и TikTok не отрицали, что 300 аккаунтов в LinkedIn принадлежат нынешним сотрудникам, также не стали открещиваться от того, что они ранее были связаны или остаются внештатными работниками китайских государственных СМИ. Однако, комментировать эту информацию, как-то поравдываться СМИ не стали, заявив, что набирают в штат людей прежде всего по профессиональным качествам, а не исходя из их политических мировоззрений.


Кроме того, еще несколько лет назад TikTok согласился хранить данные американских пользователей на серверах компании Oracle.


По итогам двух прошедших лет TikTok стал самым популярным мобильным приложением в США, и им ежегодно пользуются боле 150 миллионов американцев. Эксперты считают, что полного запрета в Америке соцсети не будет. Иначе компания запросто сможет оспорить это решение, как противоречащее первой поправке к Конституции США, которая гарантирует свободу получения информации. Другие уверены, что все эти притеснения компании вызваны желанием передела собственности: американцы таким образом вынуждают владельцев компании продать США 20% имеющихся у них акций, а все эти разговоры о тлетворном влиянии соцсети - не более, чем прикрытие для налогоплательщиков.


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Метки: Ynews   Конгресс США   видео   политика   слушания   соцсеть   тик ток   тикток   
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3  комментария
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37k
Седой 48 минут назад
Все они из одной корзинки, Тик Ток, Мордокнига, Инстаграм...
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28k
Ваня Полчаса назад
да насрать они хотели, и на свободу слова, свободу информации... бабло, бабло и еще раз бабло... алчные двуличные твари...
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11k
GROMOZEKA 52 минуты назад
Так вот кто виноват?
Тикток, значит?
Ну ОК.
А мы то в полной уверенности что это сраная толерастия со своими 123 тысячами гендеров.
Ну прям отлегло
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