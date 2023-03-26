"Тик-Ток - оружие китайской компартии, убивающее наших детей!": в Конгрессе США ополчились на главу TikTok

Позже в пресс-службе TikTok выразили разочарование тем, как проходили слушания, заявив, что хотя Чу Шоу Цзы пришел подготовленным для ответов на вопросы, конгрессмены вместо конструктивного разговора устроили «политический цирк».

Между тем, обвинения конгрессменов владельцев Тик-Ток в прокитайской позиции не являются голословными. Американский Forbes изучил данные открытых аккаунтов в LinkedIn и выяснил, что свыше 300 сотрудников TikTok, а также его материнской компании ByteDance, ранее работали в государственных СМИ Китая: в новостном агентстве «Синьхуа», Международном китайском радио (CRI) и Центральном телевидении Китая (CCTV). Ранее все эти организации Госдеп США объявил официальным рупором Китая. К примеру, менеджер по контент-стратегии в Тик-Ток ранее занимал должность главного корреспондента в «Синьхуа», а это не баран чихнул.

В ByteDance и TikTok не отрицали, что 300 аккаунтов в LinkedIn принадлежат нынешним сотрудникам, также не стали открещиваться от того, что они ранее были связаны или остаются внештатными работниками китайских государственных СМИ. Однако, комментировать эту информацию, как-то поравдываться СМИ не стали, заявив, что набирают в штат людей прежде всего по профессиональным качествам, а не исходя из их политических мировоззрений.