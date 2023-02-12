10 фото неоднозначных национальных костюмов 19 века со всего мира

Эта фотоподборка "модников" прошлого вас точно удивит.
Начнём давайте с чего-то не супер экзотичного. Например, со знатного грузина. Это имеретинский князь по фамилии Овалиани. Данный портрет был сделан в тифлисском фотоателье в 1890 году.
Что мы тут видим? Ну, в смысле, если сумеете абстрагироваться от пышной прически князя. Изначально черкеска у кавказских народов была повседневной одеждой, а не парадной. Нагрудные газыри тоже стали декоративным элементом, а когда-то в них реально хранили ружейный заряд. И, конечно, роскошная бурка.
Едем дальше. В Японию. Это вооруженный самурай. В доспехах, шлеме, с катаной в руках и вакидзаси за поясом. Это, соответственно, длинный и короткие японские мечи. Носили их вместе. Снимок сделан в 1860 году.
Самурай, упрощая, это что-то вроде рыцаря. У японцев в их иерархии всё сложней, но мы углубляться не будем.
Потому что впереди у нас ещё один персонаж в своём рабочем костюме. В нереальных шипастых доспехах, включая шлем, с огромным мечом и щитом в придачу.
Зачем ему всё это, кроме меча, я не знаю. Ведь это не воин, а ...палач. Из Индии. Вы же только сейчас обратили внимание, что он босой, да?
"Вот это они затейники!" - думаете сейчас вы. Но это ещё что, вы монголов не видели! Мужчины у них ходили скромненько, а вот женский костюм замужней женщины вас точно удивят:
Ну хорошо. Перемещаемся в холодную Аляску и знакомимся с молодым рыбаком. В руке у него улов, а во взгляде узких глаз вселенская грусть-тоска, потому что весь мир называет его народ эскимосами, а сами они считают себя инуитами.
Погода не очень, да, но вроде же ничего особенного в его костюме? Дело в том, что куртка у парня сшита из ...кишок тюленя. Водонепроницаемая, однако 😅
"Ох, уж эти малые северные народы!" - скажете вы. А мне возразить-то нечего. Их не на одну такую фотоподборку хватит. Поэтому вот вам группа сибирских
индейцев тунгусов (они же эвенки) на снимке 1888 года и будем с ними заканчивать.
Ну и вообще хочется праздника. В смысле, как-то приодеться по случаю. Вот, к примеру, молодожёны из Болгарии, сыгравшие свадебку в ранних 1900-х:
И хорошо, что невеста молодая и сильная, чтобы носить такое на голове. А вот пожилой жене китайского генерала в своём самом красивом наряде явно приходилось тяжеловато.
Китайцы, как известно, в плане национальной одежды большие затейники, про них тоже можно собрать коллекцию чудесных фото. Но это в другой раз, а пока отправимся в Африку.
Знаю куда вы сейчас смотрите и о чём думаете. Я тоже обратил внимание, что бусы у Жу Жу с Золотого Берега (ныне Республика Гана) почти такие же большие, как у жены китайского генерала. А вот что у неё с молочными железами история умалчивает 🧐
Впрочем, пора умолкать и мне. В заключении этой подборки покажу интересное фото одного народа, который живёт сейчас почти по всему миру.
Эти парни - цыгане. В данном случае польские. Что на них за прообраз современных камуфляжных штанов, сказать затрудняюсь. Белые шары на куртке одного из них - тоже загадка.
Источник:
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Всё просто же - чтобы смертники не покусали