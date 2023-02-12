10 фото неоднозначных национальных костюмов 19 века со всего мира

Что мы тут видим? Ну, в смысле, если сумеете абстрагироваться от пышной прически князя. Изначально черкеска у кавказских народов была повседневной одеждой, а не парадной. Нагрудные газыри тоже стали декоративным элементом, а когда-то в них реально хранили ружейный заряд. И, конечно, роскошная бурка.

Едем дальше. В Японию. Это вооруженный самурай. В доспехах, шлеме, с катаной в руках и вакидзаси за поясом. Это, соответственно, длинный и короткие японские мечи. Носили их вместе. Снимок сделан в 1860 году.