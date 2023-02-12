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10 фото неоднозначных национальных костюмов 19 века со всего мира

10 фото неоднозначных национальных костюмов 19 века со всего мира

Автор:
12 февраля 2023 10:09
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   костюм   люди   национальный костюм   факты   фото   
693
11
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Эта фотоподборка "модников" прошлого вас точно удивит.

Начнём давайте с чего-то не супер экзотичного. Например, со знатного грузина. Это имеретинский князь по фамилии Овалиани. Данный портрет был сделан в тифлисском фотоателье в 1890 году.

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Что мы тут видим? Ну, в смысле, если сумеете абстрагироваться от пышной прически князя. Изначально черкеска у кавказских народов была повседневной одеждой, а не парадной. Нагрудные газыри тоже стали декоративным элементом, а когда-то в них реально хранили ружейный заряд. И, конечно, роскошная бурка.

Едем дальше. В Японию. Это вооруженный самурай. В доспехах, шлеме, с катаной в руках и вакидзаси за поясом. Это, соответственно, длинный и короткие японские мечи. Носили их вместе. Снимок сделан в 1860 году.

Самурай, упрощая, это что-то вроде рыцаря. У японцев в их иерархии всё сложней, но мы углубляться не будем.

Потому что впереди у нас ещё один персонаж в своём рабочем костюме. В нереальных шипастых доспехах, включая шлем, с огромным мечом и щитом в придачу.

Зачем ему всё это, кроме меча, я не знаю. Ведь это не воин, а ...палач. Из Индии. Вы же только сейчас обратили внимание, что он босой, да?

"Вот это они затейники!" - думаете сейчас вы. Но это ещё что, вы монголов не видели! Мужчины у них ходили скромненько, а вот женский костюм замужней женщины вас точно удивят:

Ну хорошо. Перемещаемся в холодную Аляску и знакомимся с молодым рыбаком. В руке у него улов, а во взгляде узких глаз вселенская грусть-тоска, потому что весь мир называет его народ эскимосами, а сами они считают себя инуитами.

Погода не очень, да, но вроде же ничего особенного в его костюме? Дело в том, что куртка у парня сшита из ...кишок тюленя. Водонепроницаемая, однако 😅

"Ох, уж эти малые северные народы!" - скажете вы. А мне возразить-то нечего. Их не на одну такую фотоподборку хватит. Поэтому вот вам группа сибирских индейцев тунгусов (они же эвенки) на снимке 1888 года и будем с ними заканчивать.

Ну и вообще хочется праздника. В смысле, как-то приодеться по случаю. Вот, к примеру, молодожёны из Болгарии, сыгравшие свадебку в ранних 1900-х:

И хорошо, что невеста молодая и сильная, чтобы носить такое на голове. А вот пожилой жене китайского генерала в своём самом красивом наряде явно приходилось тяжеловато.

Китайцы, как известно, в плане национальной одежды большие затейники, про них тоже можно собрать коллекцию чудесных фото. Но это в другой раз, а пока отправимся в Африку.

Знаю куда вы сейчас смотрите и о чём думаете. Я тоже обратил внимание, что бусы у Жу Жу с Золотого Берега (ныне Республика Гана) почти такие же большие, как у жены китайского генерала. А вот что у неё с молочными железами история умалчивает 🧐

Впрочем, пора умолкать и мне. В заключении этой подборки покажу интересное фото одного народа, который живёт сейчас почти по всему миру.

Эти парни - цыгане. В данном случае польские. Что на них за прообраз современных камуфляжных штанов, сказать затрудняюсь. Белые шары на куртке одного из них - тоже загадка.

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Метки: интересно   костюм   люди   национальный костюм   факты   фото   
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4  комментария
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5k
[email protected]@bux Час назад
Вот фотофакт - монголы вообще с Набу прибыли.
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Dobry vojak Svejk 47 минут назад
С чего это вдруг эти национальные костюмы стали "неоднозначными"? Автор, если ты стринги носишь, это не значит, что так все делают.
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60k
Дворняга Час назад
Боевые доспехи самурая, костюм палача и рабочая куртка рыбака-инуита - национальные костюмы?! Ну-ну...
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30k
АнтонПолднев 2 часа назад
Зачем ему всё это, кроме меча, я не знаю. Ведь это не воин, а ...палач(с)
Всё просто же - чтобы смертники не покусали

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