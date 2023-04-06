Человеческие чувства, о которых мало кто слышал, но практически все испытывали на себе

Это сложное чувство можно описать, как внезапное ощущение уникальности и общности каждого отдельного человека. То есть в вашем сознание вдруг возникает понимание объёмности жизни человека\людей с их семьями, друзьями, работой, интересами, бытовыми заботами, радостями и печалями, и при этом вы осознаёте, что у всех людей так — это и есть общность. Это чувство можно испытать в любом месте скопления людей.

Все мы муравьишки, но у всех нас есть душа!

Кенопсия