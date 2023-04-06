FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Нейротворчество 94 поста • 5 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Нейротворчество
Человеческие чувства, о которых мало кто слышал, но практически все испытывали на себе

Человеческие чувства, о которых мало кто слышал, но практически все испытывали на себе

Автор:
06 апреля 2023 07:49
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Эмоции   интересно   люди   нейросеть   факты   фото   чувство   
1399
7

Человек — это невероятно сложный механизм не только со стороны физиологии, но и психологии. Все мы испытываем невероятное количество разных чувств, иногда настолько причудливых, насколько и их названия.

Ребята из ВК-паблика «искусство искусственного интеллекта» с помощью нейросети проиллюстрировали несколько необычных ощущений, которые когда-либо испытывали практически все люди, но названия которых знакомы не многим.


Сондер

×
×

Это сложное чувство можно описать, как внезапное ощущение уникальности и общности каждого отдельного человека. То есть в вашем сознание вдруг возникает понимание объёмности жизни человека\людей с их семьями, друзьями, работой, интересами, бытовыми заботами, радостями и печалями, и при этом вы осознаёте, что у всех людей так — это и есть общность. Это чувство можно испытать в любом месте скопления людей.

Все мы муравьишки, но у всех нас есть душа!


Кенопсия

Это то чувство, которое вы испытываете в заброшенном доме или, например, городе. В общем, в том месте, где когда-то жизнь била ключом. Интересно, что разные люди испытывают кенопсию по-разному: одни чувствуют дискомфорт и тревогу, что-то вроде того, когда высмотрите какой-нибудь фильм ужасов, а другие наоборот, испытывают вполне позитивные чувства от места, которое будоражит своей таинственной загадочностью.

Прекрасной будет ситуация, где два человека, испытывающих кенопсию в полярных ощущениях, окажутся в одной заброшке. Тут сложно удержаться и не сделать зловещее «Бууу!» и справедливо получить пендаль от объекта пугания 🙂


Крисализм

С латинского сhrysalis переводится как «кокон» или «куколка», что очень точно описывает это интересное состояние. Если кратко, то это то ощущение спокойствия, защищённости и уюта, как если бы вы находились в тёплом доме, а за окнами был собачий холод и грохотала сташнейшая гроза с нескончаемым ливнем. Вы как бы в коконе и вам ничего не страшно. Если вы испытываете что-то подобное, то знайте, что это оно самое — крисализм.


Либеросис

О, либеросис — это то, что точно испытывали все! Если вы хотите сбросить к чёртовой матери весь груз забот и тревог взрослой жизни, гнёт проблем и чувство несвободы в принятии решений, а также просто мечтаете снова оказаться в детском садике, где с удовольствием будете лопать кашку и сладко спать на тихом часу — поздравляем, вы испытываете либеросис! 🙂


Гигил

Вот бывает, смотришь на человека и так и хочется его съесть, ну или хотя бы укусить или ущипнуть на худой конец. Конечно, это чувство в позитивном ключе и возникает от переизбытка умиления, такого прям уруру. Часто возникает, когда вы смотрите на ребёнка или какую-нибудь очаровательную зверушку.

Кстати, несмотря на то, что это чувство испытывает большинство людей, чёткое описание этого состояния есть только в филиппинском словаре тагальского языка.


Андронитис

Мы бы назвали это чувство позитивной открытостью или откровенностью.

Обычно, людям требуется какое-то время, чтобы познакомиться поближе и раскрыть свою душу незнакомцу, но если человек вам безумно приятен, или вы осознаёте, что больше никогда в жизни вам не придётся общаться (например, случайный попутчик), то может возникнуть этот самый андронитис. Он-то и ускорит процесс знакомства, и вот не проходит и часа, а вы уже рассказываете собеседнику, что в третьем классе вас укусил лучший друг-хомяк и вы несёте обиду на Фуфлика всю свою осознанную жизнь!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Нейротворчество"
Метки: Эмоции   интересно   люди   нейросеть   факты   фото   чувство   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Шапкин 52 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Голос Вселенной Час назад
Какой-то очередной психолог вдруг подумал "Надо бы диссертацию какую-нибудь замутить... а то не пристало мне, 4-й десяток, а я без звания до сих пор... Но о чем??? Все темы езжены-переезжены-обсосаны-обмусолены.... Ладно, надо придумать какое-нибудь пипец всему название каких-то эмоций или чувств, которые все испытывали, но никто не знает, как это называется....."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
sssss3 2 часа назад
Гигил, да испытывал, регулярно причём, на тот момент к 15-детней восхитительной однокласснице моего младшего,
но вот только Уголовный Кодекс РФ это как педофилию рассматривает.
Прикольно наверно сокамерникам рассказывать по каземату, про внезапный накативший ГИГИЛ....
А уж судья будет вообще в восхищении от глубины познаний в психологии...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34
Мамба sssss3 Час назад
Со словом ИГИЛ созвучно. Ну его нафиг..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Вишенка Крокодилова 2 часа назад
Чушь какая-то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Вот возникнет у меня "внезапное ощущение уникальности и общности каждого отдельного человека" или "ощущение спокойствия, защищённости и уюта, как если бы вы находились в тёплом доме, а за окнами был собачий холод и грохотала сташнейшая гроза с нескончаемым ливнем" и я ж себе весь мозг сломаю, вспоминая как это называется.
А не дай Бог еще захочу "сбросить к чёртовой матери весь груз забот и тревог взрослой жизни, гнёт проблем и чувство несвободы в принятии решений, а также просто мечтать снова оказаться в детском садике, где с удовольствием лопать кашку и сладко спать на тихом часу". Все, приплыли...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

447670



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Будни техотдела: убойные истории, с которыми спецы ежедневно имеют дело
Будни техотдела: убойные истории, с которыми спецы ежедневно имеют дело
Чемпионка по велоспорту завершила карьеру после того, как проиграла мужику-трансгендеру
Чемпионка по велоспорту завершила карьеру после того, как проиграла мужику-трансгендеру
Набирающие популярность в сообществах
Как помыть двигатель и не убить машину
Как помыть двигатель и не убить машину
Как выглядела бы коллекция Balenciaga, если бы дизайнеры вдохновились образами из советского кино
Как выглядела бы коллекция Balenciaga, если бы дизайнеры вдохновились образами из...
Бесплатно навсегда: и такое бывает
Бесплатно навсегда: и такое бывает
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пожалуйста, хватит

Лучшие демотиваторы
Глаз не оторвать...⁠⁠

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#факты#автомир#история#дтп#авто аварии#девушки#новости#шоу бизнес
#Юмор#в мире#интересное#животные#подборка#позитив#улыбнуло#забавно#Приколы#познавательно
#интересно#машина#автомобили#люди#аварии#США#Автовсячина#истории#смешно#полиция
Бесплатно навсегда: и такое бывает Бесплатно навсегда: и такое бывает Как лук на Филиппинах стал в буквальном смысле "новым золотом" Как лук на Филиппинах стал в буквальном смысле "новым золотом" Почему на Русском Севере строили такие огромные дома? Почему на Русском Севере строили такие огромные дома? Как выглядит самый большой многоквартирный дом в России Как выглядит самый большой многоквартирный дом в России 12 шифров, изменивших мир 12 шифров, изменивших мир 10 фото неоднозначных национальных костюмов 19 века со всего мира 10 фото неоднозначных национальных костюмов 19 века со всего мира

На что жалуетесь?

Вернуться