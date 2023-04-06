Человеческие чувства, о которых мало кто слышал, но практически все испытывали на себе

Человек — это невероятно сложный механизм не только со стороны физиологии, но и психологии. Все мы испытываем невероятное количество разных чувств, иногда настолько причудливых, насколько и их названия.
Ребята из ВК-паблика «искусство искусственного интеллекта» с помощью нейросети проиллюстрировали несколько необычных ощущений, которые когда-либо испытывали практически все люди, но названия которых знакомы не многим.
Сондер
Это сложное чувство можно описать, как внезапное ощущение уникальности и общности каждого отдельного человека. То есть в вашем сознание вдруг возникает понимание объёмности жизни человека\людей с их семьями, друзьями, работой, интересами, бытовыми заботами, радостями и печалями, и при этом вы осознаёте, что у всех людей так — это и есть общность. Это чувство можно испытать в любом месте скопления людей.
Все мы муравьишки, но у всех нас есть душа!
Кенопсия
Это то чувство, которое вы испытываете в заброшенном доме или, например, городе. В общем, в том месте, где когда-то жизнь била ключом. Интересно, что разные люди испытывают кенопсию по-разному: одни чувствуют дискомфорт и тревогу, что-то вроде того, когда высмотрите какой-нибудь фильм ужасов, а другие наоборот, испытывают вполне позитивные чувства от места, которое будоражит своей таинственной загадочностью.
Прекрасной будет ситуация, где два человека, испытывающих кенопсию в полярных ощущениях, окажутся в одной заброшке. Тут сложно удержаться и не сделать зловещее «Бууу!» и справедливо получить пендаль от объекта пугания 🙂
Крисализм
С латинского сhrysalis переводится как «кокон» или «куколка», что очень точно описывает это интересное состояние. Если кратко, то это то ощущение спокойствия, защищённости и уюта, как если бы вы находились в тёплом доме, а за окнами был собачий холод и грохотала сташнейшая гроза с нескончаемым ливнем. Вы как бы в коконе и вам ничего не страшно. Если вы испытываете что-то подобное, то знайте, что это оно самое — крисализм.
Либеросис
О, либеросис — это то, что точно испытывали все! Если вы хотите сбросить к чёртовой матери весь груз забот и тревог взрослой жизни, гнёт проблем и чувство несвободы в принятии решений, а также просто мечтаете снова оказаться в детском садике, где с удовольствием будете лопать кашку и сладко спать на тихом часу — поздравляем, вы испытываете либеросис! 🙂
Гигил
Вот бывает, смотришь на человека и так и хочется его съесть, ну или хотя бы укусить или ущипнуть на худой конец. Конечно, это чувство в позитивном ключе и возникает от переизбытка умиления, такого прям уруру. Часто возникает, когда вы смотрите на ребёнка или какую-нибудь очаровательную зверушку.
Кстати, несмотря на то, что это чувство испытывает большинство людей, чёткое описание этого состояния есть только в филиппинском словаре тагальского языка.
Андронитис
Мы бы назвали это чувство позитивной открытостью или откровенностью.
Обычно, людям требуется какое-то время, чтобы познакомиться поближе и раскрыть свою душу незнакомцу, но если человек вам безумно приятен, или вы осознаёте, что больше никогда в жизни вам не придётся общаться (например, случайный попутчик), то может возникнуть этот самый андронитис. Он-то и ускорит процесс знакомства, и вот не проходит и часа, а вы уже рассказываете собеседнику, что в третьем классе вас укусил лучший друг-хомяк и вы несёте обиду на Фуфлика всю свою осознанную жизнь!
Источник:
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но вот только Уголовный Кодекс РФ это как педофилию рассматривает.
Прикольно наверно сокамерникам рассказывать по каземату, про внезапный накативший ГИГИЛ....
А уж судья будет вообще в восхищении от глубины познаний в психологии...
А не дай Бог еще захочу "сбросить к чёртовой матери весь груз забот и тревог взрослой жизни, гнёт проблем и чувство несвободы в принятии решений, а также просто мечтать снова оказаться в детском садике, где с удовольствием лопать кашку и сладко спать на тихом часу". Все, приплыли...