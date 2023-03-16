Похищение банкомата при помощи экскаватора на Сицилии попало на видео

Да, мафия уже не та.
На родине мафии всё стабильно. Неподалёку от портового сицилийского города Катания, чтобы украсть банкомат, грабители не стали заморачиваться хитрым планом. Они выбрали самый наглый, но эффективный способ — пригнали к отделению банка экскаватор с фургоном, вытащили ковшом заветный банкомат, погрузили в автомобиль и смотались. На всё у них ушло чуть больше двух минут. При этом большое количество прохожих на улице их ничуть не смущало.
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Инцидент произошёл вечером 14 марта. По горячим следам налётчиков задержать не удалось. Полиция выяснила, что и экскаватор, и фургон, в который так безжалостно запихивали банкомат, были украдены. Экскаватор преступники оставили на месте, а автомобиль нашли на обочине в нескольких километрах от отделения банка. История, к сожалению, умалчивает, сколько денег находилось внутри банкомата и стоила ли эта овчинка выделки.
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