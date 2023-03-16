FISHKINET
Сообщество Криминал 1716 постов • 346 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Похищение банкомата при помощи экскаватора на Сицилии попало на видео

Похищение банкомата при помощи экскаватора на Сицилии попало на видео

Автор:
16 марта 2023 11:50
Сообщество : Криминал
Метки: банкомат   видео   италия   похищение   сицилия   экскаватор   
625
1
1

Да, мафия уже не та.

На родине мафии всё стабильно. Неподалёку от портового сицилийского города Катания, чтобы украсть банкомат, грабители не стали заморачиваться хитрым планом. Они выбрали самый наглый, но эффективный способ — пригнали к отделению банка экскаватор с фургоном, вытащили ковшом заветный банкомат, погрузили в автомобиль и смотались. На всё у них ушло чуть больше двух минут. При этом большое количество прохожих на улице их ничуть не смущало.

Инцидент произошёл вечером 14 марта. По горячим следам налётчиков задержать не удалось. Полиция выяснила, что и экскаватор, и фургон, в который так безжалостно запихивали банкомат, были украдены. Экскаватор преступники оставили на месте, а автомобиль нашли на обочине в нескольких километрах от отделения банка. История, к сожалению, умалчивает, сколько денег находилось внутри банкомата и стоила ли эта овчинка выделки.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: банкомат   видео   италия   похищение   сицилия   экскаватор   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

140438



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 марта
Лишь бы поторговаться: переписки на сайтах объявлений, в которых прекрасно всё
Лишь бы поторговаться: переписки на сайтах объявлений, в которых прекрасно всё
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
Автовсячина
Немного нуара в&nbsp;ленту
Немного нуара в ленту
Кто быстрее? iPhone 14 Pro Max против Vivo X80 (видео)
Кто быстрее? iPhone 14 Pro Max против Vivo X80 (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тот самый концерт

Лучшие демотиваторы
Мужчины обычно все вещи вешают на пол

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Прикол#животные#машина#Жизнь#автомобили#забавно#история#Мемы#маразм
#фото#люди#интересное#в мире#Приколы#дети#кино#полиция#СССР#картинки
#интересно#факты#позитив#США#подборка#дтп#улыбнуло#аварии#Россия#наука
Кто быстрее? iPhone 14 Pro Max против Vivo X80 (видео) Кто быстрее? iPhone 14 Pro Max против Vivo X80 (видео) Несмотря на протесты миланский театр «Ла Скала» открыл сезон оперой «Борис Годунов» Несмотря на протесты миланский театр «Ла Скала» открыл сезон оперой «Борис Годунов» Рабочий снял зрелищное падение экскаватора в реку Рабочий снял зрелищное падение экскаватора в реку Оползень накрыл полутораметровым слоем грязи курортный городок в Италии Оползень накрыл полутораметровым слоем грязи курортный городок в Италии В Италии задержали босса мафии "Коза ностра" В Италии задержали босса мафии "Коза ностра" В США недалёкие бандиты не смогли разбить банкомат автомобилем В США недалёкие бандиты не смогли разбить банкомат автомобилем

На что жалуетесь?

Вернуться