Похищение банкомата при помощи экскаватора на Сицилии попало на видео

На родине мафии всё стабильно. Неподалёку от портового сицилийского города Катания, чтобы украсть банкомат, грабители не стали заморачиваться хитрым планом. Они выбрали самый наглый, но эффективный способ — пригнали к отделению банка экскаватор с фургоном, вытащили ковшом заветный банкомат, погрузили в автомобиль и смотались. На всё у них ушло чуть больше двух минут. При этом большое количество прохожих на улице их ничуть не смущало.