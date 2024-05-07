Женщина упала с зиплайна в Италии

41-летняя Гизлан Мутахир разбилась в парке Fly Emotion в Бема, Италия. Женщина скользила по тросу над долиной Битто, в конце пути выскользнула из страховочных ремней и упала с высоты 20 м.
Примчалась скорая помощь, но женщина уже была мертва. Полиция и прокуратура начали расследование по факту "убийства по неосторожности".
Две племянницы Мутахир, только что завершившие спуск на зиплайне, снимали, как их тётя мчится по стальному канату на скорости 96 км/ч. Следователи изучают видеозаписи девочек.
Трагедия произошла в минувшее воскресенье, когда сотни людей собрались в парке Fly Emotion.
По словам очевидцев, перед падением женщина несколько секунд находилась в вертикальном положении. Она "остановилась, начала бороться, а затем её ноги выскользнули".
"Она упала с высоты 20 м в гущу леса и погибла мгновенно. Возможно, у неё случился приступ паники, и именно это заставило её бороться, быть может, другой медицинский случай, но мы ждём результатов вскрытия", - сказал представитель полиции.
Прокурор Стефано Латорре посетил место происшествия и заявил, что начал расследование по факту "убийства по неосторожности".
Власти проведут проверку страховочного оборудования и в качестве меры предосторожности временно закрыли парк.
Гизлан Мутахир жила в соседней коммуне Сант-Анджело-Лодиджано, была замужем.
Её муж Микеле, который остался дома из-за зубной боли, поспешил в парк и сказал изданию La Repubblica: "Я не должен был оставлять её одну. Думал, она просто поранилась, но её больше нет с нами".
Патрицио Дель Неро, мэр близлежащей деревни Брема, добавил: "Это трагедия. Мы все скорбим и ждём результатов расследования".
Маттео Сангинети, директор Fly Emotion, прокомментировал: "Мы в первую очередь думаем о женщине и её семье. Мы до сих пор не знаем, что произошло, я потрясён. Мы сотрудничаем с властями, чтобы выяснить причину. Зиплайн открылся 13 лет назад, и за это время им воспользовались более 200 000 человек, и у нас никогда не было инцидентов".
Зиплайн тянется над долиной и начинается в Альбаредо на высоте 914 м, а заканчивается в Бема на высоте 731 м.
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