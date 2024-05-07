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Женщина упала с зиплайна в Италии

Женщина упала с зиплайна в Италии

Автор:
07 мая 2024 08:02
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Италия   аттракцион   гибель   женщина   зиплайн   падение   
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41-летняя Гизлан Мутахир разбилась в парке Fly Emotion в Бема, Италия. Женщина скользила по тросу над долиной Битто, в конце пути выскользнула из страховочных ремней и упала с высоты 20 м.

Примчалась скорая помощь, но женщина уже была мертва. Полиция и прокуратура начали расследование по факту "убийства по неосторожности".

Две племянницы Мутахир, только что завершившие спуск на зиплайне, снимали, как их тётя мчится по стальному канату на скорости 96 км/ч. Следователи изучают видеозаписи девочек.

Трагедия произошла в минувшее воскресенье, когда сотни людей собрались в парке Fly Emotion.

По словам очевидцев, перед падением женщина несколько секунд находилась в вертикальном положении. Она "остановилась, начала бороться, а затем её ноги выскользнули".


"Она упала с высоты 20 м в гущу леса и погибла мгновенно. Возможно, у неё случился приступ паники, и именно это заставило её бороться, быть может, другой медицинский случай, но мы ждём результатов вскрытия", - сказал представитель полиции.

Прокурор Стефано Латорре посетил место происшествия и заявил, что начал расследование по факту "убийства по неосторожности".

Власти проведут проверку страховочного оборудования и в качестве меры предосторожности временно закрыли парк.

Гизлан Мутахир жила в соседней коммуне Сант-Анджело-Лодиджано, была замужем.

Её муж Микеле, который остался дома из-за зубной боли, поспешил в парк и сказал изданию La Repubblica: "Я не должен был оставлять её одну. Думал, она просто поранилась, но её больше нет с нами".

Патрицио Дель Неро, мэр близлежащей деревни Брема, добавил: "Это трагедия. Мы все скорбим и ждём результатов расследования".

Маттео Сангинети, директор Fly Emotion, прокомментировал: "Мы в первую очередь думаем о женщине и её семье. Мы до сих пор не знаем, что произошло, я потрясён. Мы сотрудничаем с властями, чтобы выяснить причину. Зиплайн открылся 13 лет назад, и за это время им воспользовались более 200 000 человек, и у нас никогда не было инцидентов".

Зиплайн тянется над долиной и начинается в Альбаредо на высоте 914 м, а заканчивается в Бема на высоте 731 м.

Аттракцион собрал отличные отзывы на Trip Advisor. Так, посетитель из Англии написал: "Потрясающе. Отличное развлечение. Если вы окажетесь в этом районе, то просто обязаны прокатиться! Не думайте - летите».

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Метки: Италия   аттракцион   гибель   женщина   зиплайн   падение   
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10  комментариев
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6k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Она хотела незабываемых, острых ощущений, море адреналина и незабываемые эмоции. Она их получила.
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7k
Евгений Д 20 минут назад
Выскользнула из ремней ???
Вот он вред похудения
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3k
crownanniversury Полчаса назад
Естественный отбор.Как бы цинично это не звучало..
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907
Macht 47 минут назад
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43k
pypkyn 56 минут назад
А где видео, которое снимали племянницы?
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576
Александр Поляков Час назад
Зато наши бабы едут к бабуинам в Дагестан на проволке кататься
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11k
Zемляк 2 часа назад
И в ложке воды можно утонуть, если паниковать.
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2931 пост (2759 в горячем)

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