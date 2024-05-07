Женщина упала с зиплайна в Италии

"Она упала с высоты 20 м в гущу леса и погибла мгновенно. Возможно, у неё случился приступ паники, и именно это заставило её бороться, быть может, другой медицинский случай, но мы ждём результатов вскрытия", - сказал представитель полиции.

Прокурор Стефано Латорре посетил место происшествия и заявил, что начал расследование по факту "убийства по неосторожности".

Власти проведут проверку страховочного оборудования и в качестве меры предосторожности временно закрыли парк.