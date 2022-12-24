Живые игрушки для «золотых мальчиков» военного времени

На юбке виднелась шёлковая нить – яркая, красная, приметная. Откуда она? Неужели обновки справляла? Большая часть ателье в городе не работала. Стали отрабатывать мастериц, шьющих на дому.

Одна из портних, внимательно присмотревшись к нити, тихо шепнула: «Вам надо на Беговую». Особое заведение находилось там – мастерская, где чинили и восстанавливали пострадавшие в бою знамёна. Аккуратная штопка, тщательная чистка, скрупулёзное вышивание – так их возвращали к жизни заново, ведь такие знамёна становились особыми, пройдя через ад.

Для новых подразделений шили новые. И мастерицы, когда плоды их рук возвращались к ним изорванными, обожжёнными и с дырами от пуль, роняли на полотнище слёзы. Ведь это значит, что рядом со знамёнами гибли люди…

Погибшую швеи сразу опознали. Ею оказалась Нина Рыбакова. Девушка была родом из деревни, переехала в Москву до войны и трудилась в швейной мастерской. И вот – пропала.

Коллеги вспомнили, что видели Ниночку с богато одетым парнем с несколько развязными манерами. Франт такой, на спекулянта похож.

Повторный осмотр места преступления дал новую улику – бутылочные осколки. Ёмкость была разбита не в пыль: отдельные фрагменты даже соединились друг с другом. А посередине зияло аккуратное круглое отверстие. Точно такое же, пулевое имелось и во лбу жертвы. Что за звери могли так поступить? Получается, что стреляли по бутылкам, которые установили на голову девушки?