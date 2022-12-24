Живые игрушки для «золотых мальчиков» военного времени

Осенью 1943 года советские войска сменили дислокацию. И столица начала постепенно возвращаться к обычной жизни. Вот только жизнь у разных москвичей была разной.
Голод давал о себе знать, и женщина отправилась на пустырь, собрать немного оставшейся поздней рябины. Но забыла о ягодах, когда увидела на земле тело девушки. Во лбу несчастной зияла дыра от пули.
Прибывшая оперативная группа выяснила, что орудовала группа как минимум из трёх человек. И жертву, которой по виду едва было 18 лет, убили в другом месте, а сюда приволокли уже мёртвой.
На юбке виднелась шёлковая нить – яркая, красная, приметная. Откуда она? Неужели обновки справляла? Большая часть ателье в городе не работала. Стали отрабатывать мастериц, шьющих на дому.
Одна из портних, внимательно присмотревшись к нити, тихо шепнула: «Вам надо на Беговую». Особое заведение находилось там – мастерская, где чинили и восстанавливали пострадавшие в бою знамёна. Аккуратная штопка, тщательная чистка, скрупулёзное вышивание – так их возвращали к жизни заново, ведь такие знамёна становились особыми, пройдя через ад.
Для новых подразделений шили новые. И мастерицы, когда плоды их рук возвращались к ним изорванными, обожжёнными и с дырами от пуль, роняли на полотнище слёзы. Ведь это значит, что рядом со знамёнами гибли люди…
Погибшую швеи сразу опознали. Ею оказалась Нина Рыбакова. Девушка была родом из деревни, переехала в Москву до войны и трудилась в швейной мастерской. И вот – пропала.
Коллеги вспомнили, что видели Ниночку с богато одетым парнем с несколько развязными манерами. Франт такой, на спекулянта похож.
Повторный осмотр места преступления дал новую улику – бутылочные осколки. Ёмкость была разбита не в пыль: отдельные фрагменты даже соединились друг с другом. А посередине зияло аккуратное круглое отверстие. Точно такое же, пулевое имелось и во лбу жертвы. Что за звери могли так поступить? Получается, что стреляли по бутылкам, которые установили на голову девушки?
Найденная тара показала, что коньяк, мадера и херес, которые на чёрном рынке стоили кучу денег, не были предварительно выпиты. То есть преступники весьма и весьма состоятельные люди, раз могли позволить себе такое расточительство.
Расследование возглавил «муровец» лейтенант Иван Стариков. Он понимал, что преступники, ведущие себя столь нагло, уже должны были засветиться ранее. И стал копать, проверяя прошлые дела.
Из показаний Клавдии Севрюгиной:
Я прогуляла неделю работы не по своей воле. Меня похитили уголовники из банды «Руки на стенку». Держали в какой-то квартире. Правда потом отпустили и дали немного денег.
Что за банда такая? Раньше о ней не было сведений. Милиционер пошёл к Севрюгиной. А та рассказала, что её держали в роскошной квартире, стол в которой ломился от деликатесов. А перевозили только с мешком на голове. Что-то в поведении пострадавшей насторожило лейтенанта. Установили слежку. И в ту же ночь Клавдия выскользнула ночью на улицу, чтобы встретиться с парнем.
«Документики, юноша!» Олег Хачатуров 18 лет от роду оказался студентом престижного университета. И, нагло ухмыльнувшись, заявил, что отец – сотрудник Наркомата государственного контроля, будет недоволен задержанием.
Собственно, оснований и не было. Простая проверка. Но на следующий день Клавдия пришла в МУР и сдала загадочную банду. Оперативная группа выдвинулась в Марьину рощу – один из самых криминальных районов города.
Указанный дом оцепили. Оттуда раздались выстрелы, словно чутьё у бандитов сработало. Но когда милиционеры вошли, то увидели жалкую лачугу, на ободранном столе которой лежала наполовину съеденная тушёнка в банке, хлеб да немного варёной картошки.
Повязанные преступники выкатили глаза от удивления: «Какие «Руки на стенку»? Да, есть тяжкий грех. Бежали из армии. Но мирных людей никогда не убивали».
На предъявленное фото Клавдии презрительно фыркнули: ша…ва это местная, из элитных. Только избранных обслуживает. Нам, шелупони, её услуги не по карману.
Получается, что Севрюгина выводила кого-то из-под удара, раз дала ложную наводку. Может, есть связь с тем холёным студентом? Но разрешение на допрос Хачатурова получить не смогли. Только по приказу свыше, чуть ли не за подписью самого Сталина.
И тут дело Нины Рыбаковой получило новый оборот. В милицию обратились родители Лиды Васиной. Их дочь пошла в кино, а вернулась порядком избитой и напуганной.
Выяснилось, что Лидия дружила с погибшей Ниной, и они вместе работали в той самой мастерской на Беговой. При виде людей в форме Васина разрыдалась и сказала, что ей уже никто не поможет.
Милиционеры надавили на совесть, сказав, что виновные в смерти подруги должны быть наказаны. Да и за изнасилование Лиды они тоже должны ответить. И та заговорила.
Когда Нина познакомилась с Олегом Хачатуровым, то влюбилась без памяти: симпатичный богатый ухажёр, выполняет любой каприз, поёт прекрасно. Но на деле избалованный мажор лишь играл с деревенской простушкой, планируя сделать из неё послушную куклу для собственных развлечений.
Как-то в компании таких же подвыпивших сокурсников Олег попросил задрать Нину юбку. Та отказалась. Он начал давить и настаивать. С плачем она всё же выполнила желание парня, на что тот похвалил Нину, заявив, что такие – свободные и раскрепощённые девушки нравятся мужчинам.
На очередной ночной оргии Олег заявил подруге, что не тронет её до свадьбы, если та согласится пройти испытание и не испугается встать под пули. «Свадьба»… Это слово словно загипнотизировало Рыбакову. Она согласилась. На окраине города сперва палили по бутылкам, разгоняли кровь. Потом ёмкость поставили на голову Нине. Циничный негодяй был уверен, что не промахнётся. Но ошибся: пуля попала девушке точно в лоб. Перепуганные мажоры запаниковали, попытались спрятать труп. Но потом плюнули, дескать, никто её здесь не найдёт. И уехали.
Даже опытный Стариков, слушая эту историю, потерял дар речи от бездушия юных подонков. Как Лидия об этом узнала? Об убийстве подруги ей рассказал сам Хачатуров, которого девушка встретила в кинотеатре. Предложил ей посидеть дома. Лидия знала, что после застолий всегда остаётся много еды. И хотела взять немного для больной матери. Но попала в руки толпы полупьяных парней, которые изнасиловали девушку и выбросили из дома.
Несмотря на усилия Старикова, дело застопорилось. Влиятельный папа всеми силами защищал отпрыска, который творил что попало, не горя желанием ни на фронт пойти, ни в тюрьму сесть. Хачатуров-младший обнаглел до такой степени, что приехал к Лиде и попытался её запугать.
На крики девушки вышел её отец. Фронтовик разозлился, взял пистолет и направил его на Олега. Тот достал свой. В это время выбежала мать Лидии и встала между мужчинами, загораживая собой мужа. Хачатуров выстрелил.
Самое жуткое, что по лживым показаниям Олега против Васина моментально состряпали дело, обвинив его в убийстве жены. Лейтенант понял, что другого выхода добиться справедливости нет. И написал письмо Сталину.
Попало оно к адресату или нет – неизвестно. Но в коротком ответе, поступившем в МУР, значилось: «Разобраться. Виновных наказать». В деле моментально разобрались. За два убийства и массу других преступлений Олега приговорили к высшей мере. Отца с позором уволили. Приятелей Хачатурова, принимавших участие в его делишках, посадили. Васина освободили. Лидия пошла на курсы медсестёр, после которых уехала на фронт.
Когда закончилась война, Васина поняла, что не сможет жить в городе, где ей всё напоминает о горе – смерти мамы, гибели подруги, циничном надругательстве. И покинула столицу, уехав на север. Васина смогла устроить семейную жизнь и перебороть свои страхи.
Лейтенант Стариков продолжил работу в МУРе. Справедливость свершилась, хотя и ценой невероятных усилий.
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1. Центральное событие - убийство - сильно напоминает историю с сыном Хрущёва, который застрелил сослуживца, изображая из себя, по пьяни, Вильгельма Телля.
2. "...оказался студентом престижного университета". В те времена в Москве не было престижных или не престижных университетов. Был один универ - МГУ. Остальные были институты, ну и одно училище, дававшее высшее образование - МВТУ.
3. Я сильно сомневаюсь, что НКВД требовалось разрешение с самого верха для допроса студента, чьим бы сыном он ни был. Допросили бы как миленького, а папаша сидел бы на опе ровно и молился.
Вобщем здорово смахивает на стряпню современного малолетки...
Короче, сильно котом с лампой попахивает...