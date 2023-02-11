Гениальная комедия с Джеки Чаном и лучшей дракой в истории кино

Томас и Дэвид - двоюродные братья-китайцы, которые живут в Барселоне и работают в закусочной на колесах. А еще они увлекаются восточными единоборствами. Поэтому утром - тренировки, днем - подготовка к работе, вечером - работа, ночью - иногда тоже работа... От клиентов нет отбоя, и бизнес у ребят процветает, если не считать надоедливую банду местных байкеров. Но тут уже в дело вступает старое-доброе кунг-фу.

Как-то раз Томас с Дэвидом встречают прекрасную девушку и влюбляются в нее, но не успевают даже узнать имя. А вечером того же дня находят незнакомку на одной из улиц города при весьма пикантных обстоятельствах. Ее зовут Сильвия, и она не так проста, как могло показаться. Но братья все равно без ума от красотки, и каждый из них стремится привлечь ее внимание. В то же время на горизонте появляются странные люди в пиджаках, умеющие классно бить с разворота и почему-то охотящиеся за Сильвией, а заодно и за Томасом с Дэвидом. Оказалось, что девушка замешана в деле, которое расследует друг братьев - частный сыщик Моби, и теперь ребятам придется сразиться с мафией.