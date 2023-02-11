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Гениальная комедия с Джеки Чаном и лучшей дракой в истории кино

Гениальная комедия с Джеки Чаном и лучшей дракой в истории кино

Автор:
11 февраля 2023 08:56
Сообщество : Кино
Метки: актеры   джеки чан   драка   кино   съемка   фильм   фото   
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Джеки Чан - один из самых популярных зарубежных актеров в России и настоящая легенда эпохи видеокассет. В карьере звезды было множество блестящих ролей, но картина 1984 года особенно выделяется по нескольким причинам.

Начало 1980-х для Джеки Чана было не самым простым временем. Его голливудский вояж увенчался съемками в двух фильмах, но оба они хитами не стали. Вернувшись на родину, Джеки снялся еще в двух картинах, но и они тоже скромно показали себя в прокате. Казалось, что карьера актера буксует, и наступил явный кризис. Но в 1983-м все исправилось благодаря самому дорогому гонконгскому фильму на тот момент. "Проект А" собрал в Азии внушительную кассу, а Джеки Чан тут же превратился в суперзвезду.

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После успеха Джеки приступил к работе над новым фильмом вместе с друзьями и коллегами по "Проекту А" - Юэнь Бяо и Сэммо Хуном. Вся троица должна была появиться на экране, а Хун единолично садился в режиссерское кресло. Но обнаружилась пара проблем: ребята настолько были известны в Гонконге, что уже не могли себе позволить спокойно разгуливать по улицам во время съемок. Да и разрешение на работу от правительства получить оказалось очень сложно. Но Хун нашел выход.

Режиссер собрал съемочную группу и привез ее в Барселону. Испанские власти пошли навстречу кинематографистам и разрешили снимать любые сцены, включая драки и погони, и даже возле достопримечательностей. А Хун заодно взял на главную женскую роль местную модель Лолу Форнер. Плюс еще в актерском составе были доблестные бойцы Бенни Уркидес и Кит Витали. Намечалось веселье.

Томас и Дэвид - двоюродные братья-китайцы, которые живут в Барселоне и работают в закусочной на колесах. А еще они увлекаются восточными единоборствами. Поэтому утром - тренировки, днем - подготовка к работе, вечером - работа, ночью - иногда тоже работа... От клиентов нет отбоя, и бизнес у ребят процветает, если не считать надоедливую банду местных байкеров. Но тут уже в дело вступает старое-доброе кунг-фу.

Как-то раз Томас с Дэвидом встречают прекрасную девушку и влюбляются в нее, но не успевают даже узнать имя. А вечером того же дня находят незнакомку на одной из улиц города при весьма пикантных обстоятельствах. Ее зовут Сильвия, и она не так проста, как могло показаться. Но братья все равно без ума от красотки, и каждый из них стремится привлечь ее внимание. В то же время на горизонте появляются странные люди в пиджаках, умеющие классно бить с разворота и почему-то охотящиеся за Сильвией, а заодно и за Томасом с Дэвидом. Оказалось, что девушка замешана в деле, которое расследует друг братьев - частный сыщик Моби, и теперь ребятам придется сразиться с мафией.

Комедийный боевик "Закусочная на колесах" (в оригинале - "Kuai can che") один из тех самых фильмов, где отчетливо ощущается пресловутый "дух восьмидесятых". Яркая одежда, яркие улицы, яркие люди и легкий романтичный юмор - чего еще желать? Сценаристы вписали в сюжет и каплю мелодрамы с нехитрой детективной интригой, но и без этого картина выполнила бы свою главную задачу: развлечь зрителя. Повествование плавно перетекает из сцены в сцену и не дает заскучать, а шарм и обаяние актеров доделывают все остальное.

Фильм уникален еще и тем, что в нем причудливо сочетаются азиатский колорит и европейский дух. Это максимально не голливудское кино. Здесь будто бы Пьер Ришар встречает Брюса Ли, а лихие боевые сцены разбавляются комедией положений. "Невероятные приключения китайцев в Испании", не иначе. Но именно такое сочетание превращает "Закусочную на колесах" в незабываемое зрелище и фактически в "семейный фильм", который можно без опасений показывать детям.

Одним из главных достоинств картины стали эффектные каскадерские трюки и многочисленные сцены драк. Джеки Чан и его товарищи на подобных вещах собаку съели, но здесь к доблестной команде присоединились новые действующие лица, и они вывели эстетику восточных единоборств на запредельно высокий уровень.

Речь, конечно, о Бенни Уркидесе и Ките Витали. Если второй просто чудесно сражался и искренне переживал за партнеров по съемочной площадке во время драк, то первый подарил всем нам невероятную сцену, которую можно пересматривать бесконечно. Финальный поединок в замке с Джеки Чаном - истинное произведение искусства.

Чемпион мира по кикбоксингу почти не имел съемочного опыта и бился в полный контакт, чем расстраивал Джеки Чана. Ходили даже слухи, что актеры друг друга недолюбливали, но все это опровергается материалами со съемок и заявлениями самого Джеки. Ребята весело проводили время, что и отразилось в итоге на экране. Чего только стоит момент с "задуванием" свечей ударом ноги! Все вышло случайно, и изначально такого в сценарии не было, но как же классно смотрится! И самое интересное, что к персонажу Уркидеса нет отношения, как к злодею, хоть он и колотит всеми любимого Джеки. Магия кино, не иначе.

Бой Джеки Чан - Бенни Уркидес неоднократно признавался "лучшей экранной дракой в истории", и это неудивительно. В восторге от увиденного были и эксперты восточных единоборств, и обычные зрители. А "Закусочная на колесах", несмотря на свой простецкий сюжет, остается актуальной и по сей день. Настоящая классика.

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Метки: актеры   джеки чан   драка   кино   съемка   фильм   фото   
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6  комментариев
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Dobry vojak Svejk 46 минут назад
В конце 80х в видеосалоны ходили "на Джеки Чана" и не важно что за фильм был )
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Василий Афиногенов 36 минут назад
Да,Лола Формер и сейчас выглядит отлично!
Прям вот от души!
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2k
Андрей 49 минут назад
Ссылка youtu.be
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2k
Froll Час назад
Была на видеокассете.Классный фильм.
Доспехи бога тоже ничего фильм.Только первая часть.
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Olxi

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