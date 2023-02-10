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Крутые торговые автоматы из разных стран, при виде которых рука так и тянется к кошельку

Крутые торговые автоматы из разных стран, при виде которых рука так и тянется к кошельку

Автор:
10 февраля 2023 14:24
Метки: автомат по продаже   вендинговая машина   интересно   любопытно   разные страны   торговый автомат   фото   
688
18

Вендинговые машины стоят сейчас буквально на каждом шагу. В них продаются не только батончики, вода, линзы. В разных странах есть свои особенности, потому в Японии, например, в торговом автомате можно приобрести соус, а в Германии - мясо.

×
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А какими торговыми автоматами пользуетесь вы?

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Метки: автомат по продаже   вендинговая машина   интересно   любопытно   разные страны   торговый автомат   фото   
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6  комментариев
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26k
Федор 23 минуты назад
В Рузе видел вендинговый аппарат по продаже молока и молочной продукции от местной фермы)) Прикольно. Молоко вкуснее и дешевле))
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789k
А.Берестенко 13 минут назад
В Андреевке, где работаю, знаю минимум три места, где весят автоматы по розливу питьевой воды.
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64k
Татьяна Юсова 17 минут назад
Я пользуюсь только автоматами с напитками (кофе, горячий шоколад, чай), преимущественно в дороге (аэропорт, вокзал) или в МФС, поликлинике, пока в очереди сижу.
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17k
Топпер Харли 17 минут назад
польские автоматы)
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Спелая кукурузинка

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