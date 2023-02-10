Крутые торговые автоматы из разных стран, при виде которых рука так и тянется к кошельку

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Вендинговые машины стоят сейчас буквально на каждом шагу. В них продаются не только батончики, вода, линзы. В разных странах есть свои особенности, потому в Японии, например, в торговом автомате можно приобрести соус, а в Германии - мясо.
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6. Благодаря вендинговым машинам даже сладкую вату самому легко сделать (только пока не работает)
11. Ну вот а вдруг вам приспичило что-то связать? И на этот случай в США есть венднинговая машина
А какими торговыми автоматами пользуетесь вы?
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