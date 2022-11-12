Как поменялись актеры из сериала "Доктор Хаус" спустя 18 лет

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Первая серия популярного ситкома вышла аж в 2004 году. С тех пор "Доктор Хаус" продолжает оставаться популярным и любимым многими сериалом, который пересматривают сезон за сезоном. Сегодня мы решили посмотреть, как изменились актеры, покажем еще и второстепенных персонажей.
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Дэвид Морс
Джонатан Садовский
Эди Гатеги
А вы смотрели "Доктора Хауса"?
Источник:
АНТИФИШКИ
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