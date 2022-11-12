Как поменялись актеры из сериала "Доктор Хаус" спустя 18 лет

Первая серия популярного ситкома вышла аж в 2004 году. С тех пор "Доктор Хаус" продолжает оставаться популярным и любимым многими сериалом, который пересматривают сезон за сезоном. Сегодня мы решили посмотреть, как изменились актеры, покажем еще и второстепенных персонажей.