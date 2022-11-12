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Как поменялись актеры из сериала "Доктор Хаус" спустя 18 лет

Как поменялись актеры из сериала "Доктор Хаус" спустя 18 лет

Автор:
12 ноября 2022 10:15
Сообщество : Кино
Метки: актеры   до и после   доктор хаус   интересно   любопытно   сериал   спустя 18 лет   фото   
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Первая серия популярного ситкома вышла аж в 2004 году. С тех пор "Доктор Хаус" продолжает оставаться популярным и любимым многими сериалом, который пересматривают сезон за сезоном. Сегодня мы решили посмотреть, как изменились актеры, покажем еще и второстепенных персонажей.

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Дэвид Морс

Джонатан Садовский


Эди Гатеги


А вы смотрели "Доктора Хауса"?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры   до и после   доктор хаус   интересно   любопытно   сериал   спустя 18 лет   фото   
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2  комментария
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61k
google.ru 2 часа назад
Я так и думал - Бабы зубы пoвставляли - а мужчины бороду отрастили.. Ничего нового..
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1k
TruckerOrphan Час назад
Хью клевый!
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