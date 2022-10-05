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Подробная модель клетки человека

Подробная модель клетки человека

Автор:
05 октября 2022 09:27
Сообщество : Наука
Метки: интересно   клетка   любопытно   наука   факт   фото   человек   
2800
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Разбираем в деталях, как она устроена.

Похоже на волшебный город! Или шкатулку, полную причудливых драгоценностей.

Модель создали два ученых - Эвен Ингерсолл и Гаэль Макгилл. Они сконструировали составное изображение, на котором наложены данные рентгеновской, магнитно-резонансной и криоэлектронной микроскопии.

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Это эукариотическая клетка – то есть клетка с ядром, внутри которого находится ДНК. Не все человеческие клетки содержат ядро. Например, ядра нет у клеток крови - эритроцитов.

Слева на фото – крупный объект сиреневого цвета – это митохондрия. «Электростанция» нашей клетки, с ее помощью перерабатывается энергия. Окисляет органику и, при распаде, выделяется тепло и АТФ – универсальный источник энергии для живых организмов.

В центре красноватый круглый объект – пероксисома. Она окисляет жирные кислоты. А у растений отвечает за дыхательные процессы во время фотосинтеза.

Трубочки, расположенные выше пероксисомы – центриоли. Они связаны с делением клетки, но до конца их функционал пока не изучен.

Желтые шарики – везикулы, которые отвечают за транспортировку и хранение питательных веществ. Если митохондрии – это электростанции клеток, то везикулы – склады с пищевыми припасами. Покрыты тонкой жировой оболочкой, которая и отделяет ее от жидкого наполнителя клетки.


Цитозоль. Министерство экономики, транспорта и сельского хозяйства клетки

Жидкость, заполняющая клетку, называется цитозолью. Выглядит примерно так:

Выглядит хаотично, и, вместе с тем, обладает эстетикой и гармонией. Теперь вам стало понятно, откуда некоторые художники-абстракционисты черпают свое вдохновение?

Глядя на нее ты понимаешь, что все ее органические составляющие разложены правильно и выполняют свои функции.

В основе цитозоли - вода, которая занимает около 70%. В воде растворены органические соединения, различные ионы, калий, натрий и т п. Их баланс очень важен - от этого зависит, сколько воды можно еще впустить в клетку.

Все вещества содержатся здесь именно в таком виде, в каком нужно для полноценной работы клетки. Ведь через цитозоль проходят все продукты метаболизма. В органеллы поставляется топливо, из них выходят конечные продукты.

И никаких тебе простоев, взяток чиновникам за оформление документов, неправильной доставки и т п. Все четко, по расписанию, с нужными приоритетами и без задержек.

Такой идеальной транспортной инфраструктуре позавидуют экономисты в любой стране!

Ядро клетки на эту фотографию не поместилось, поэтому приведу его схематически:

Любопытно, что хотя клетка - мельчайшая часть живого организма, не умеющая мыслить, в ней устроено все настолько четко, что на зависть любому мудрецу и перфекционисту.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   клетка   любопытно   наука   факт   фото   человек   
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9  комментариев
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4k
brotherirk 2 часа назад

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4k
perekrestok 17 минут назад
И вот как это могло само собой создаться?
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5k
qap 42 минуты назад
С нетерпением ждем описание строения мидихлориан.
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16k
Вася 51 минуту назад
митохондрии, центриоли.. охренеть, флешбеки из школьных лет захлестнули, я эти слова лет 30 назад последний раз на экзамене произносил, но сразу вспомнил, биологию с союзе отлично преподавали
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913
likiloki Час назад
Красивое. Поставлю на рабочий стол. Коллег буду просвещать
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4k
bumtester Час назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Alexander Gorn 2 часа назад
Клетка человека выглядит как-то так:
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