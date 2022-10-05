Подробная модель клетки человека

Разбираем в деталях, как она устроена.
Похоже на волшебный город! Или шкатулку, полную причудливых драгоценностей.
Модель создали два ученых - Эвен Ингерсолл и Гаэль Макгилл. Они сконструировали составное изображение, на котором наложены данные рентгеновской, магнитно-резонансной и криоэлектронной микроскопии.
Это эукариотическая клетка – то есть клетка с ядром, внутри которого находится ДНК. Не все человеческие клетки содержат ядро. Например, ядра нет у клеток крови - эритроцитов.
Слева на фото – крупный объект сиреневого цвета – это митохондрия. «Электростанция» нашей клетки, с ее помощью перерабатывается энергия. Окисляет органику и, при распаде, выделяется тепло и АТФ – универсальный источник энергии для живых организмов.
В центре красноватый круглый объект – пероксисома. Она окисляет жирные кислоты. А у растений отвечает за дыхательные процессы во время фотосинтеза.
Трубочки, расположенные выше пероксисомы – центриоли. Они связаны с делением клетки, но до конца их функционал пока не изучен.
Желтые шарики – везикулы, которые отвечают за транспортировку и хранение питательных веществ. Если митохондрии – это электростанции клеток, то везикулы – склады с пищевыми припасами. Покрыты тонкой жировой оболочкой, которая и отделяет ее от жидкого наполнителя клетки.
Цитозоль. Министерство экономики, транспорта и сельского хозяйства клетки
Жидкость, заполняющая клетку, называется цитозолью. Выглядит примерно так:
Выглядит хаотично, и, вместе с тем, обладает эстетикой и гармонией. Теперь вам стало понятно, откуда некоторые художники-абстракционисты черпают свое вдохновение?
Глядя на нее ты понимаешь, что все ее органические составляющие разложены правильно и выполняют свои функции.
В основе цитозоли - вода, которая занимает около 70%. В воде растворены органические соединения, различные ионы, калий, натрий и т п. Их баланс очень важен - от этого зависит, сколько воды можно еще впустить в клетку.
Все вещества содержатся здесь именно в таком виде, в каком нужно для полноценной работы клетки. Ведь через цитозоль проходят все продукты метаболизма. В органеллы поставляется топливо, из них выходят конечные продукты.
И никаких тебе простоев, взяток чиновникам за оформление документов, неправильной доставки и т п. Все четко, по расписанию, с нужными приоритетами и без задержек.
Такой идеальной транспортной инфраструктуре позавидуют экономисты в любой стране!
Ядро клетки на эту фотографию не поместилось, поэтому приведу его схематически:
Любопытно, что хотя клетка - мельчайшая часть живого организма, не умеющая мыслить, в ней устроено все настолько четко, что на зависть любому мудрецу и перфекционисту.
Источник:
АНТИФИШКИ
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