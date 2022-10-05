Подробная модель клетки человека

Это эукариотическая клетка – то есть клетка с ядром, внутри которого находится ДНК. Не все человеческие клетки содержат ядро. Например, ядра нет у клеток крови - эритроцитов.

Слева на фото – крупный объект сиреневого цвета – это митохондрия. «Электростанция» нашей клетки, с ее помощью перерабатывается энергия. Окисляет органику и, при распаде, выделяется тепло и АТФ – универсальный источник энергии для живых организмов.

В центре красноватый круглый объект – пероксисома. Она окисляет жирные кислоты. А у растений отвечает за дыхательные процессы во время фотосинтеза.

Трубочки, расположенные выше пероксисомы – центриоли. Они связаны с делением клетки, но до конца их функционал пока не изучен.

Желтые шарики – везикулы, которые отвечают за транспортировку и хранение питательных веществ. Если митохондрии – это электростанции клеток, то везикулы – склады с пищевыми припасами. Покрыты тонкой жировой оболочкой, которая и отделяет ее от жидкого наполнителя клетки.

Цитозоль. Министерство экономики, транспорта и сельского хозяйства клетки

Жидкость, заполняющая клетку, называется цитозолью. Выглядит примерно так: