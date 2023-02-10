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Самая масштабная и засекреченная авиакатастрофа, которая обезглавила весь Тихоокеанский флот СССР

Самая масштабная и засекреченная авиакатастрофа, которая обезглавила весь Тихоокеанский флот СССР

Автор:
10 февраля 2023 01:10
Сообщество : RealFishki
Метки: admiral   СССР   авиакатастрофа   командование   перегруз   расследование   самолет   тихоокеанский флот   топливо   ту-104   
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Тогда погибло 13 адмиралов, 3 генерала, 12 капитанов первого ранга и полковников. Подобного не было ни до, ни после.

Это случилось 42 года назад, когда весь высший состав Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыло для участия в командно-штабных учениях. 30 января 1981 года моряки прилетели из Владивостока в Ленинград на Ту-104.

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Это мероприятие шло неделю. По итогам учений весь высший состав ТОФ признали лучшими. На следующий день они должны были отправиться обратно во Владивосток.

7 февраля тот же Ту-104 взлетел с аэродрома Пушкино Ленинградской области. Самолёт был заправлен под завязку - он оторвался от полосы, поднялся на 50 метров, а потом стал крениться на правое крыло. Через несколько секунд рухнул на землю и взорвался. Погибли все, кто находился на борту. Это было не просто ЧП, а катастрофа союзного масштаба - по сути, ТОФ остался без командования.

Чудом уцелело лишь два человека: вице-адмирал Г.А. Хватов, командующий Камчатской военно-морской флотилией, и Р.А. Голосов, начальник штаба ТОФ. Они вылетели другими рейсами, поэтому и спаслись.

Сразу же началось расследование и силовики выдвинули две версии: теракт и перегруз борта. ТОФ перевели в полную боеготовность, руководство страны всерьёз опасалось атаки противника.

Но ни одного доказательства террористического акта не нашли и от этой версии отказались. Остался перегруз: топливом и лишними предметами в самолёте. По версии следствия, это могла быть мебель - борт был забит ею под завязку. Причём её толком не закрепили, из-а этого она сместилась при взлёте. К этому добавились полные баки топлива. В итоге самолёт оторвался от полосы со скоростью, меньше расчётной на 25 км/час, и не смог набрать необходимую подъёмную силу.

Потом дал крен - ведь мебель продолжала двигаться по салону. Экипаж не смог сманеврировать, потому что борт был перегружен, это и привело к катастрофе.

Инцидент засекретили. Единственное упоминание о нём появилось на третьей полосе газеты "Красная звезда" - официальном печатном органе вооруженных сил СССР:

"7 февраля 1981 года при исполнении служебных обязанностей в авиационной катастрофе погибла группа адмиралов, генералов, офицеров, мичманов, прапорщиков, матросов и служащих Тихоокеанского флота. Министерство обороны СССР и Главное политическое управление Советской Армии и Военно-Морского Флота выражают глубокое соболезнование родным и близким погибших товарищей".

По итогам расследования, с должности сняли командира 25-й морской ракетной авиационной дивизии. Ту-104 находился как раз в его ведении. Эту модель не использовали в гражданской авиации с 1979 года, ими пользовались только военные. После катастрофы списали вообще все самолёты.

Почти всех погибших похоронили в Ленинграде:

А во Владивостоке памятник в их честь открыли в 2017 году:

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Метки: admiral   СССР   авиакатастрофа   командование   перегруз   расследование   самолет   тихоокеанский флот   топливо   ту-104   
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3  комментария
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30k
Андрей Иванов 2 часа назад
После этого катастрофа и не могла повториться. Было категорически запрещено такому начальству летать одним самолётом. Минимум два борта
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4k
Атомный Крот 49 минут назад
"взлетел с аэродрома Пушкино"

Пушкино - это под Москвой.
Под Ленинградом - Пушкин. В честь поэта назван был город.
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