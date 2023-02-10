Самая масштабная и засекреченная авиакатастрофа, которая обезглавила весь Тихоокеанский флот СССР

Это мероприятие шло неделю. По итогам учений весь высший состав ТОФ признали лучшими. На следующий день они должны были отправиться обратно во Владивосток.

7 февраля тот же Ту-104 взлетел с аэродрома Пушкино Ленинградской области. Самолёт был заправлен под завязку - он оторвался от полосы, поднялся на 50 метров, а потом стал крениться на правое крыло. Через несколько секунд рухнул на землю и взорвался. Погибли все, кто находился на борту. Это было не просто ЧП, а катастрофа союзного масштаба - по сути, ТОФ остался без командования.