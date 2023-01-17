Ан-124: единственный в своём роде самолет из СССР

Аналогов не было. В США пытались сделать нечто подобное, но не вышло.
Это крупнейший из самолетов и изначально он создавался для военных целей. Необходимость в такой машине возникла в конце 1960-х, тогда же начались первые наработки по проекту. Но появился самолет гораздо позже.
В 1970-х годах между СССР и США началась “ракетная гонка” - оружие становилось все более дальнобойным и разрушительным. И появилась проблема: у Союза было машин, способных доставлять на большие расстояние межконтинентальные баллистические ракеты.
В СССР были широкофюзеляжные самолеты, но они не справлялись с новыми тактико-техническими требованиями. Поэтому руководство и решило выпускать новые самолеты. И в КБ имени Антонова создали Ан-124 “Руслан”. Его планировали собирать в Киеве и Ульяновске. Для этого разработали два проекта: Ан-126, с 6 двигателями и грузоподъёмностью до 140 тонн и Ан-124, с 4 двигателями и грузоподъёмностью до 120 тонн. К 1972 году решили создавать только Ан-124 и в 1973-м создали первый макет машины. А первый опытный образец поднялся в небо над Киевом 24 декабря 1982 года.
В той модификации самолета были места для 8 членов экипажа и 28 пассажиров. Размеры судна были внушительными: высота – 21,08 метра, длина ― 69,1 метра, размах крыла – 73,3 метра, размер крыла ― 628 м². Это примерно как размеры стандартной “хрущевки”. Вес - 178 400 кг. А лететь он мог со скоростью до 865 км/час.
Максимальная высота полета - 11 600 метров. На борту он мог нести 120 тонн и доставлять этот груз на расстояние до 4 800 км.
После серии испытаний, “Руслан” встал на дежурство. Пожалуй, это была самая совершенная советская машина - грандиозный проект, над которым трудились тысячи специалистов. Они довели до совершенства показатели аэродинамики, прочности и соотношения веса и грузоподъемности. Для этого разработали 540 вариантов компоновки, проанализировали их и выбрали оптимальный. В создании самолета участвовало 100 советских предприятий.
Проект был уникальным, поэтому и инженерные решения тоже были уникальными: суперкритическое крыло, электро-дистанционная система управления, новейший навигационный комплекс. Также разработали автоматическую контрольную систему - она регистрировала работу двигателей.
До крушения СССР, успели выпустить 17 “Русланов” на киевском предприятии и 33 - на ульяновском. Позже производство остановили. В 2006 году комитет по вопросам сотрудничества России и Украины постановил возобновить выпуск машины. Спустя пару лет сделали бизнес-план, в котором расписали производство до 2030 года. Что стало позже - всем известно. Сотрудничество прекратилось и совместный уникальный самолет так и не выпустили.
Источник:
- Советский "выживший": штурман, который выпал из самолёта над Аляской
- Почему подлинность лунных фотографий СССР никто не оспаривал
- Как советские инженеры создали «мобильники» ещё в 1963 году
- Как в СССР пытались создать боевой гибрид самолёта и вертолёта, и что из этого вышло
- Летчик, который угнал МиГ-29
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Хотел бы я взглянуть на эту "хрущёвку"...
а у 76-го уже несколько раз меняли "начинку" - поэтому там модели "по буквам" отличаются. а фюзеляж менять бессмысленно, т.к. его форма близка к идеальной для данных габаритов и скоростей полёта.
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Куда частицу потеряли?