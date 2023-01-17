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Ан-124: единственный в своём роде самолет из СССР

Ан-124: единственный в своём роде самолет из СССР

Автор:
17 января 2023 02:02
Сообщество : RealFishki
Метки: Ан-124   Руслан   СССР   инженеры   кб антонова   проект   ракеты   самолет   
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Аналогов не было. В США пытались сделать нечто подобное, но не вышло.

Это крупнейший из самолетов и изначально он создавался для военных целей. Необходимость в такой машине возникла в конце 1960-х, тогда же начались первые наработки по проекту. Но появился самолет гораздо позже.

В 1970-х годах между СССР и США началась “ракетная гонка” - оружие становилось все более дальнобойным и разрушительным. И появилась проблема: у Союза было машин, способных доставлять на большие расстояние межконтинентальные баллистические ракеты.

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В СССР были широкофюзеляжные самолеты, но они не справлялись с новыми тактико-техническими требованиями. Поэтому руководство и решило выпускать новые самолеты. И в КБ имени Антонова создали Ан-124 “Руслан”. Его планировали собирать в Киеве и Ульяновске. Для этого разработали два проекта: Ан-126, с 6 двигателями и грузоподъёмностью до 140 тонн и Ан-124, с 4 двигателями и грузоподъёмностью до 120 тонн. К 1972 году решили создавать только Ан-124 и в 1973-м создали первый макет машины. А первый опытный образец поднялся в небо над Киевом 24 декабря 1982 года.

В той модификации самолета были места для 8 членов экипажа и 28 пассажиров. Размеры судна были внушительными: высота – 21,08 метра, длина ― 69,1 метра, размах крыла – 73,3 метра, размер крыла ― 628 м². Это примерно как размеры стандартной “хрущевки”. Вес - 178 400 кг. А лететь он мог со скоростью до 865 км/час.

Максимальная высота полета - 11 600 метров. На борту он мог нести 120 тонн и доставлять этот груз на расстояние до 4 800 км.

После серии испытаний, “Руслан” встал на дежурство. Пожалуй, это была самая совершенная советская машина - грандиозный проект, над которым трудились тысячи специалистов. Они довели до совершенства показатели аэродинамики, прочности и соотношения веса и грузоподъемности. Для этого разработали 540 вариантов компоновки, проанализировали их и выбрали оптимальный. В создании самолета участвовало 100 советских предприятий.

Проект был уникальным, поэтому и инженерные решения тоже были уникальными: суперкритическое крыло, электро-дистанционная система управления, новейший навигационный комплекс. Также разработали автоматическую контрольную систему - она регистрировала работу двигателей.

До крушения СССР, успели выпустить 17 “Русланов” на киевском предприятии и  33 - на ульяновском. Позже производство остановили. В 2006 году комитет по вопросам сотрудничества России и Украины постановил возобновить выпуск машины. Спустя пару лет сделали бизнес-план, в котором расписали производство до 2030 года. Что стало позже - всем известно. Сотрудничество прекратилось и совместный уникальный самолет так и не выпустили.

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Метки: Ан-124   Руслан   СССР   инженеры   кб антонова   проект   ракеты   самолет   
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4k
Убийца Прохиндеев Час назад
Гении делали. Правители жлобских колоний СНГ просрали
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3k
Похаб Стебаныч 46 минут назад
Это примерно как размеры стандартной “хрущевки”.
===
Хотел бы я взглянуть на эту "хрущёвку"...
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24k
pssst 58 минут назад
можно сколь угодно кидаться шапками, но России нужен свой "глоубмастер" на замену 76-м.
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2k
S__D Час назад
И появилась проблема: у Союза было машин, способных доставлять
.
Куда частицу потеряли?
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