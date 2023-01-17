Ан-124: единственный в своём роде самолет из СССР

В СССР были широкофюзеляжные самолеты, но они не справлялись с новыми тактико-техническими требованиями. Поэтому руководство и решило выпускать новые самолеты. И в КБ имени Антонова создали Ан-124 “Руслан”. Его планировали собирать в Киеве и Ульяновске. Для этого разработали два проекта: Ан-126, с 6 двигателями и грузоподъёмностью до 140 тонн и Ан-124, с 4 двигателями и грузоподъёмностью до 120 тонн. К 1972 году решили создавать только Ан-124 и в 1973-м создали первый макет машины. А первый опытный образец поднялся в небо над Киевом 24 декабря 1982 года.

В той модификации самолета были места для 8 членов экипажа и 28 пассажиров. Размеры судна были внушительными: высота – 21,08 метра, длина ― 69,1 метра, размах крыла – 73,3 метра, размер крыла ― 628 м². Это примерно как размеры стандартной “хрущевки”. Вес - 178 400 кг. А лететь он мог со скоростью до 865 км/час.

Максимальная высота полета - 11 600 метров. На борту он мог нести 120 тонн и доставлять этот груз на расстояние до 4 800 км.