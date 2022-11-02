Самый гигантский российский самолет - почему он так и не взлетел

Всё это просто покорило публику на парижской авиационной выставке в 2000-м году. И рядовые граждане, и профессионалы восторгались смелостью и проработанностью проекта.

Восторгались… и переходили к другому стенду. Потому что узнавали стоимость - 4 миллиарда долларов, и их энтузиазм сразу пропадал.

Причем по расчетам КБ, эти затраты можно было бы отбить довольно быстро и только на перевозке грузов. Когда пошел бы поток пассажиров, уже можно было бы подсчитывать прибыль. Но все уперлось в это “когда”.

Такого пассажиропотока в России просто не было, поэтому авиа-начальники смотрели на КР-860 очень скептично. Проект не нашел поддержки и за границей, в Китае и Индии. Несмотря на огромное количество населения в этих странах, там тоже не захотели вкладываться в такой масштабное дело.