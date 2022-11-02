Самый гигантский российский самолет - почему он так и не взлетел

Проектная мощность - 860 пассажиров. Этого с головой хватило бы и для России, и для Индии с Китаем.
СССР славился своей инженерной школой - в Союзе умели проектировать и создавать объекты любой сложности. Но такие непростые проекты были и позднее - даже в России 1990-х годов.
Парадокс в том, что самый грандиозный самолёт в мире мог появиться как раз в те годы у нас на Родине. Это КР-860 - двухпалубный широкофюзеляжный самолет ОКБ имени Сухого. Он разрабатывался в пассажирском и грузопассажирском варианте.
Инженеры трудились над КР-860 с 1997 года. Возглавлял работы Михаил Симонов, он же принёс в проект несколько инноваций: например, чтобы сократить занимаемую площадь крылья самолета могли складываться. Он же настоял на увеличении численности перевозимых пассажиров. Под его чутким контролем 860 человек стали минимальным количеством людей на борту, а на максимуме самолёт мог принять 1000 пассажиров.
Без дозаправки борт мог лететь до 15 000 километров.
Всё это просто покорило публику на парижской авиационной выставке в 2000-м году. И рядовые граждане, и профессионалы восторгались смелостью и проработанностью проекта.
Восторгались… и переходили к другому стенду. Потому что узнавали стоимость - 4 миллиарда долларов, и их энтузиазм сразу пропадал.
Причем по расчетам КБ, эти затраты можно было бы отбить довольно быстро и только на перевозке грузов. Когда пошел бы поток пассажиров, уже можно было бы подсчитывать прибыль. Но все уперлось в это “когда”.
Такого пассажиропотока в России просто не было, поэтому авиа-начальники смотрели на КР-860 очень скептично. Проект не нашел поддержки и за границей, в Китае и Индии. Несмотря на огромное количество населения в этих странах, там тоже не захотели вкладываться в такой масштабное дело.
В итоге КБ стало разрабатывать более компактные и востребованные модели. А КР-860 так и остался смелой и нереализованной мечтой.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Пассажирку самолета возмутил мужчина, который путешествовал в одних трусах
- Пассажир запечатлел поломку двигателя самолета во время полета
- 30 сцен на борту самолета, которых вы предпочли бы никогда не видеть
- Самые безумные фотографии, сделанные пассажирами в самолетах
- Пассажира пожизненно отстранили от полетов за скандал на борту