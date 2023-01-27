Почему у советских самолетов двери открывались внутрь

Внутри самолета места не так уж и много, поэтому открывать дверь внутрь просто неудобно. Однако конструкторы исходили из того, что на высоте давление снаружи самолета гораздо меньше, чем в салоне. А значит дверь открыться ни при каких обстоятельствах не может и самолету не грозит разгерметизация.

Так что инженерная мысль была здравой: чем больше перепад давлений, тем сильнее закрыта дверь.