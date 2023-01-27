Почему у советских самолетов двери открывались внутрь

Не у всех, а у пассажирских бортов 1950-1960 годов. А потом конструкция изменилась.
Внутри самолета места не так уж и много, поэтому открывать дверь внутрь просто неудобно. Однако конструкторы исходили из того, что на высоте давление снаружи самолета гораздо меньше, чем в салоне. А значит дверь открыться ни при каких обстоятельствах не может и самолету не грозит разгерметизация.
Так что инженерная мысль была здравой: чем больше перепад давлений, тем сильнее закрыта дверь.
Но западные производители пошли по другому пути - двери у них открывались наружу. Они мотивировали это, в-первую очередь, безопасностью. Собрались экспертные группы и они посчитали, что пассажиры ведут себя порой иррационально. Если возникает внештатная ситуация и надо будет покинуть борт - они создадут настоящее месиво у дверей.
Если дверь открывается внутрь, а у неё столпились люди и задние ряды напирают на передние, то они могут её просто не открыть. И это звучит логично.
Считается, что западные авиапроизводители провели целую серию психологических экспериментов по поведению людей в экстремальных ситуациях. И уже после этого сделали выводы о конструкции дверей. А по поводу разности давлений снаружи и внутри салона они поступили просто - максимально усилили замки на дверях.
Но и советская инженерная мысль не стояла на месте - появился Ил-62. У него двери тоже открывались внутрь, при этом, механизм больше напоминал слайдер. Двери открывались не нараспашку, а сдвигались внутрь и в сторону. Это был промежуточный вариант.
Ну а в 1970-х годах ситуация поменялась - разработали Ту-154. У него двери открывались уже наружу. С этой модели инженеры отказались от старой конструкции открывания дверей. А задачку с возможной разгерметизацией решили так же, как и на западе - усилили запорные механизмы.
Источник:
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