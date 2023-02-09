Каким был Ленинград в 1942 году? 20 фотографий блокадного города, который не сдался

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В прошлый раз мы вспоминали печальный 1941 год, сегодня - ещё более печальный 1942, который город провёл в блокаде. Давайте вместе посмотрим, как это было.
1.
Автор фото - Николай Хандогин.
Дом Энгельгардта, частично разрушенный во время бомбардировки. После войны здание восстановят и встроят в него вестибюль станции метро "Невский проспект".
Дом Энгельгардта, частично разрушенный во время бомбардировки. После войны здание восстановят и встроят в него вестибюль станции метро "Невский проспект".
2.
Автор фото - Б. П. Кудояров.
Остаёмся на Невском проспекте. Информационный стенд на здании магазина купцов Елисеевых.
Остаёмся на Невском проспекте. Информационный стенд на здании магазина купцов Елисеевых.
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3.
Автор фото - Николай Шаталов.
Машина с ранеными у приемного покоя госпиталя, который находился на Монастырском острове. Сейчас внутри этого здания находится Санкт-Петербургская духовная академия.
Машина с ранеными у приемного покоя госпиталя, который находился на Монастырском острове. Сейчас внутри этого здания находится Санкт-Петербургская духовная академия.
4.
Автор фото - Сергей Струнников.
У газетного киоска на улице Марата. Газеты продолжали продавать и в блокаду.
У газетного киоска на улице Марата. Газеты продолжали продавать и в блокаду.
5.
Автор фото - Борис Кудояров.
Вообще, культурная жизнь - это одна из тех вещей, которая помогла городу выстоять в это невероятно сложное время. На фото - продажа билетов на концерты в большом зале Ленинграской филармонии.
Вообще, культурная жизнь - это одна из тех вещей, которая помогла городу выстоять в это невероятно сложное время. На фото - продажа билетов на концерты в большом зале Ленинграской филармонии.
7.
Автор фото - Анатолий Гаранин.
Ещё один из спасителей города - ленинградский трамвай. Первая зима стала для него самой сложной - трамвай в городе остановился 8 декабря 1941 года и вновь был запущен 15 апреля 1942 года. После этого трамвайное движение в городе не останавливалось ни на день!
Ещё один из спасителей города - ленинградский трамвай. Первая зима стала для него самой сложной - трамвай в городе остановился 8 декабря 1941 года и вновь был запущен 15 апреля 1942 года. После этого трамвайное движение в городе не останавливалось ни на день!
8.
Даже когда трамваи не ходили, трамвайные пути эксплуатировались для грузоперевозок, под паровой тягой. Многие предприятия, склады и базы имели выход на сеть трамвайных путей.
10.
А это - март 1942, горожане расчищают Невский проспект (тогда - проспект 25 Октября) и загружают снег в грузовой трамвай, который вёз его до ближайшей реки или канала, куда его и сгружали.
11.
Автор фото - А.Бродский.
Троллейбусам было сложнее. Стоянка брошенных "рогатых" на проспекте Рошаля (ныне - Адмиралтейский проспект).
Троллейбусам было сложнее. Стоянка брошенных "рогатых" на проспекте Рошаля (ныне - Адмиралтейский проспект).
12.
Спасали троллейбусы...трамваи, которые весной 1942 года стали использоваться для буксировки брошенных "рогатых" в парки для ремонта. Провода, идущие от штанг троллейбуса запитывались от бугеля трамвая и троллейбус мог ехать своим ходом рядом с трамваем. Фото сделано на Московском проспекте, который тогда был Международным проспектом.
15.
Автор фото - Б.Кудояров.
Плакаты на улицах блокадного города. Этот находился на углу Невского (тогда - проспект 25 Октября) и Литейного проспектов (тогда - проспект Володарского).
Плакаты на улицах блокадного города. Этот находился на углу Невского (тогда - проспект 25 Октября) и Литейного проспектов (тогда - проспект Володарского).
19.
Автор фото - Б.Кудояров.
Стенды с информацией о том, как подготовить свой дом к зиме. Информация, которая в прямом смысле могла спасти людям жизнь.
Стенды с информацией о том, как подготовить свой дом к зиме. Информация, которая в прямом смысле могла спасти людям жизнь.
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