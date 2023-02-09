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Каким был Ленинград в 1942 году? 20 фотографий блокадного города, который не сдался

Каким был Ленинград в 1942 году? 20 фотографий блокадного города, который не сдался

Автор:
09 февраля 2023 22:01
Метки: СССР   блокада   история   ленинград   люди   
172
20
В прошлый раз мы вспоминали печальный 1941 год, сегодня - ещё более печальный 1942, который город провёл в блокаде. Давайте вместе посмотрим, как это было.
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Метки: СССР   блокада   история   ленинград   люди   
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