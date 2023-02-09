Каким был Ленинград в 1942 году? 20 фотографий блокадного города, который не сдался

7.

Автор фото - Анатолий Гаранин.

Ещё один из спасителей города - ленинградский трамвай. Первая зима стала для него самой сложной - трамвай в городе остановился 8 декабря 1941 года и вновь был запущен 15 апреля 1942 года. После этого трамвайное движение в городе не останавливалось ни на день!