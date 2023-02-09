Собаки, валяющие дурака: 12 раз, когда хвостатые рассмешили окружающих

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Если вы читали сказку Редьярда Киплинга “Кошка, которая гуляет сама по себе”, то наверняка помните, на каких условиях собака стала жить с человеком. Он ей вкусные кости и кров, а она ему надежную охрану и помощь в охоте. Так образовалась дружба между человеком и предком домашних собак.
С тех пор многое изменилось – теперь мало кому нужна защита и помощь в охоте. Важнее найти компаньона, который всегда будет рядом. И собаки адаптировались к новым требованиям. Теперь они еще и смешат людей своими выходками, причем делают это регулярно даже суровые псы.
1. Вы думали, что только люди кривляются перед достопримечательностями, чтобы сделать смешной снимок? Судя по всему, собаки тоже любят это делать.
1. Вы думали, что только люди кривляются перед достопримечательностями, чтобы сделать смешной снимок? Судя по всему, собаки тоже любят это делать.
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3. Эта собака выглядит как не самый удачный образец таксидермии. Но самое смешное, что она живая, и такое выражение морды нередко застывает на ее лице.
5. “Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие глаза?” – “Это чтобы тебя лучше видеть, Красная Шапочка”.
6. Когда всегда считал себя большим и крутым парнем, но оказалось, что есть особи и по круче. Причем гораздо круче.
7. Довольно нетипичная поза для собак, которые едут в машине. Но, судя по фотографии на запасном колесе, это их любимое положение тела.
8. Любопытство – не порок, особенно если ну очень хочется знать, что происходит за соседским забором.
12. Эта собака просто обожает принимать странные и очень неудобные позы. Но это нам так со стороны кажется. Может быть, ей так очень даже удобно.
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