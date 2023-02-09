Собаки, валяющие дурака: 12 раз, когда хвостатые рассмешили окружающих

FISHKINET
RedRoad V17: беспроводной пылесос, с которым уборка станет проще и эффективнее RedRoad V17: беспроводной пылесос, с которым уборка станет проще... Особенности жизни в Южной Корее, которые жителям остальных стран никогда не понять Особенности жизни в Южной Корее, которые жителям остальных стран... "Семицвет": как выглядит новая форма для военных "Семицвет": как выглядит новая форма для военных От вынужденной самозащиты к изощрённому удовольствию: история зюзинской маньячки От вынужденной самозащиты к изощрённому удовольствию: история... Подборка юмора и приколов в картинках Подборка юмора и приколов в картинках В Петербурге мужик в костюме Бэтмена спас женщину от грабителя В Петербурге мужик в костюме Бэтмена спас женщину от грабителя Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 февраля Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 февраля Музыкант The Kiffness выпустил новый забавный трек с разговорчивым котом Музыкант The Kiffness выпустил новый забавный трек с разговорчивым... 30 разнообразных фактов из серии «Сегодня я узнал» 30 разнообразных фактов из серии «Сегодня я узнал» 30 потрясных находок грибников и прочих собирателей 30 потрясных находок грибников и прочих собирателей Сборная США по боксу отказалась от участия в ЧМ из-за допуска россиян с флагом и гимном Сборная США по боксу отказалась от участия в ЧМ из-за допуска... Художник превращает неприметные здания в произведения искусства Художник превращает неприметные здания в произведения искусства 25 логотипов, которые вызывают ненужные ассоциации, недоумение или здоровый смех 25 логотипов, которые вызывают ненужные ассоциации, недоумение или... «Я считаю, что это полнейшее безобразие!»: Олег Басилашвили заступился за уволенную из «Современника» Лию Ахеджакову «Я считаю, что это полнейшее безобразие!»: Олег Басилашвили... 10 интересных фактов о плохом голливудском парне Уэсли Снайпсе 10 интересных фактов о плохом голливудском парне Уэсли Снайпсе Это залёт, воин: пёс слишком заигрался с обувью хозяина Это залёт, воин: пёс слишком заигрался с обувью хозяина 16 котиков с забавными окрасами 16 котиков с забавными окрасами "Полдома нет!": в Новосибирске при взрыве газа обрушился подъезд пятиэтажки "Полдома нет!": в Новосибирске при взрыве газа обрушился подъезд... В Турции из завалов спасли пёсика, который чудом выжил В Турции из завалов спасли пёсика, который чудом выжил
Собаки, валяющие дурака: 12 раз, когда хвостатые рассмешили окружающих

Собаки, валяющие дурака: 12 раз, когда хвостатые рассмешили окружающих

Автор:
09 февраля 2023 16:00
Метки: Юмор.   собаки   фото   
189
13
Если вы читали сказку Редьярда Киплинга “Кошка, которая гуляет сама по себе”, то наверняка помните, на каких условиях собака стала жить с человеком. Он ей вкусные кости и кров, а она ему надежную охрану и помощь в охоте. Так образовалась дружба между человеком и предком домашних собак.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Юмор.   собаки   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Дмитрий 11 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
5 копеек
66 лет, мелкий, толстый, походка Стояновского вампира, уже недоверчив. Брюзга. Зло, предательство помню. К добрым добр. Люблю природу.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

5685



Другие посты автора
Популярное
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 февраля
14 сообщений, которые могли написать только родственники
14 сообщений, которые могли написать только родственники
Набирающие популярность
Как Российский футбольный союз Адидас отфутболил
Как Российский футбольный союз Адидас отфутболил
Горнолыжный курорт Логойск в Беларуси
Горнолыжный курорт Логойск в Беларуси
RedRoad V17: беспроводной пылесос, с которым уборка станет проще и эффективнее
RedRoad V17: беспроводной пылесос, с которым уборка станет проще и эффективнее
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!

Лучшие демотиваторы
Механиз возникновения насморка

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#история#природа#позитив#истории#шоу бизнес#Россия#девушки
#Юмор#Прикол#автомобили#забавно#в мире#актеры#картинки#Ynews#красота#дети
#животные#интересное#автомир#Прошлое#люди#дикие животные#Приколы#познавательно#актриса#дикая природа
RedRoad V17: беспроводной пылесос, с которым уборка станет проще и эффективнее RedRoad V17: беспроводной пылесос, с которым уборка станет проще и эффективнее Спасатели вытащили перепуганную хаски из ледяного озера Спасатели вытащили перепуганную хаски из ледяного озера Немецкие доги - собаки, которых никогда не бывает много Немецкие доги - собаки, которых никогда не бывает много Пса никто не хочет забирать из приюта - и сотрудники решили помочь Пса никто не хочет забирать из приюта - и сотрудники решили помочь У всех есть такой друг: собака "портит" каждую фотографию с сородичами У всех есть такой друг: собака "портит" каждую фотографию с сородичами Позитивный курьер фотографируется с каждой собакой, которую встречает Позитивный курьер фотографируется с каждой собакой, которую встречает

На что жалуетесь?

Вернуться