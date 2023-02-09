Собаки, валяющие дурака: 12 раз, когда хвостатые рассмешили окружающих

С тех пор многое изменилось – теперь мало кому нужна защита и помощь в охоте. Важнее найти компаньона, который всегда будет рядом. И собаки адаптировались к новым требованиям. Теперь они еще и смешат людей своими выходками, причем делают это регулярно даже суровые псы.



1. Вы думали, что только люди кривляются перед достопримечательностями, чтобы сделать смешной снимок? Судя по всему, собаки тоже любят это делать.