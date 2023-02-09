Кианумицин: в честь Киану Ривза назвали пестицид от серой гнили

Быть знаменитостью очень круто. Тебя узнают на улицах, а твоим именем могут назвать какое-нибудь научное открытие. Например, в честь Киану Ривза назвали препарат от серой гнили, которая поражает овощи.
Серая гниль — распространённая грибковая болезнь, которая поражает овощи и фрукты. Из-за серой гнили портятся томаты и виноград. Вы должны были видеть её — поражённое место становится серого цвета и покрывается плесенью. Эта серая гниль очень сильно портит жизнь продавцам овощей и фермерам. Чтобы от неё избавиться, или хотя бы отсрочить её появление, учёные используют пестициды. Как вы знаете, в пестицидах тоже нет ничего хорошего. Это химия, которая не приветствуется потребителями.
Учёным удалось выделить из бактерии Pseudomonas эффективное противомикробное соединение. Это соединение отлично справляется с этой самой серой гнилью. Назвали это соединение в честь Киану Ривза — кианумицин.
Кианумицин может стать экологической чистой альтернативой химическим пестицидам. Новое вещество совершенно безопасно для людей и для растений, пишет Phys.org.
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