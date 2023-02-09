Кианумицин: в честь Киану Ривза назвали пестицид от серой гнили

Серая гниль — распространённая грибковая болезнь, которая поражает овощи и фрукты. Из-за серой гнили портятся томаты и виноград. Вы должны были видеть её — поражённое место становится серого цвета и покрывается плесенью. Эта серая гниль очень сильно портит жизнь продавцам овощей и фермерам. Чтобы от неё избавиться, или хотя бы отсрочить её появление, учёные используют пестициды. Как вы знаете, в пестицидах тоже нет ничего хорошего. Это химия, которая не приветствуется потребителями.

Учёным удалось выделить из бактерии Pseudomonas эффективное противомикробное соединение. Это соединение отлично справляется с этой самой серой гнилью. Назвали это соединение в честь Киану Ривза — кианумицин.