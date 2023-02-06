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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7214 постов • 832 подписчика подписаться
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Джиллиан Андерсон собирает в сети сексуальные фантазии женщин, чтобы потом написать книгу

Джиллиан Андерсон собирает в сети сексуальные фантазии женщин, чтобы потом написать книгу

Автор:
06 февраля 2023 11:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: джиллиан андерсон   интересное   интернет   истории   фантазии   фото   шоу бизнес   
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54-летняя Джиллиан Андерсон, известная зрителям по роли Скалли в "Секретных материалах", сейчас играет сексопатолога в сериале "Половое воспитание". Джиллиан вошла в роль и даже решила написать кингу на тему женских фантазий. Если вы думаете, что женщины бросились делиться самым сокровенным, то нет.

В Twitter актриса обратилась к своим подписчикам и попросила женщин поделиться с ней сексуальными фантазиями, чтобы Джиллиан потом написала об этом книгу. При этом она отметила, что исследование будет основано на историях её подписчиц.

Джиллиан Андерсон сейчас снимается в сериале "Половое воспитание", где играет сексопатолога Джин Милберн. Сидя в кресле Джиллан просила женщин присылать ей свои "самые личные желания" для книги, которую, по ее словам, она "курирует".

"Наши самые глубокие, самые интимные страхи и фантазии остаются запертыми внутри нас. Пока кто-нибудь не придет с ключом.

Ну, вот ваш ключ. Я готовлю книгу ваших анонимных писем ко мне. Книга, исследующая, как женщины думают о сексе, потому что секс - это женственность и материнство, неверность и эксплуатация, согласие и уважение, справедливость и равенство, любовь и ненависть, удовольствие и боль ", - сказала Андерсон.

Вот только никаких откровений в Twitter женщины писать не стали, и вместо того, чтобы делиться откровениями, обвинили Джиллиан в плагиате и излишней хистрости.

Идея книги, конечно, интересная. Но на чём будет строиться эта книга? На историях, которые женщины доверят Джиллиан. Совершенно бесплатно.

Женщины оказались очень недовольны. Ведь в любом научном исследовании, где участвуют люди, им предлагают оплату и заключают договор.

Пользователи Фишек на Дзене оказались менее меркантильными и даже пошутили об этой книге.

Источник:

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Метки: джиллиан андерсон   интересное   интернет   истории   фантазии   фото   шоу бизнес   
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21  комментарий
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113
Добрый Самаритянин 2 часа назад
Бл. А я, дурак, полез сюда смотреть 10 фотографий фантазий.
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14k
Объект реальности Полчаса назад
Дневники красной туфельки 2 собираются снимать?
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6k
Компьютер DELL монитором Полчаса назад
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4k
alex Полчаса назад
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−8
[eq 40 минут назад
Авторице поста мужЫка б раздетого, да понаглей.
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8k
Vалѣнтиныч 51 минуту назад
Где ДЕСЯТЬ фото ?!!!
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2k
Vovan Petroff Час назад
Малдер, мне кажется, что во мне чужой.
Не бойся, Скали. Это мой.
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10k
GRuslan Час назад
Женщина как она есть)), современная женщина спешу заметить. Предполагаю их мысль "Мне все и за все должны, рассказать о своих фантазиях, мммм очень интересно конечно же поделиться, выплеснуть эмоции, но не делать же это бесплатно" ))).
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17k
Роберт Шекли Час назад
Когда прочитала "Прислугу" и захотела исторгнуть нечто похожее
Да "Прислуга", по большому счету, ничего особенного из себя не представляет
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1k
Просто прохожий Час назад
После 40 у всех баб начинается неизлечимое заболевание головы, а у амерских и европейских уже в 30 все ипа_ну_тые.
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4k
Vlad Час назад
Так она до "секретных материалов" была порноактрисой, как и её "напарник по ФБР". Нифига не удивлён.
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9k
krivsan Час назад
так вроде она не по мужикам,читал а баб любит ,
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35k
Опаньки Час назад
Какие фантазии, ее в "Секретных материалах", кроме самых первых серий, ниже пояса почти не показывали
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5k
sedoisever 2 часа назад
Раньше писатели всегда ходили в народ и записывали рассказы, истории, байки. Теперь этот народ считает, что за это нужно платить? Это плагиат? Все, чьи истории попадут в книгу должны быть соавторами? А сами почему не хотят написать?
Мир в край долбанулся...
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30k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Ага, и все мечтатели вдруг решили денег срубить на своих фантазиях )))
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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