Джиллиан Андерсон собирает в сети сексуальные фантазии женщин, чтобы потом написать книгу

Джиллиан Андерсон сейчас снимается в сериале "Половое воспитание", где играет сексопатолога Джин Милберн. Сидя в кресле Джиллан просила женщин присылать ей свои "самые личные желания" для книги, которую, по ее словам, она "курирует".

"Наши самые глубокие, самые интимные страхи и фантазии остаются запертыми внутри нас. Пока кто-нибудь не придет с ключом.

Ну, вот ваш ключ. Я готовлю книгу ваших анонимных писем ко мне. Книга, исследующая, как женщины думают о сексе, потому что секс - это женственность и материнство, неверность и эксплуатация, согласие и уважение, справедливость и равенство, любовь и ненависть, удовольствие и боль ", - сказала Андерсон.