Джиллиан Андерсон собирает в сети сексуальные фантазии женщин, чтобы потом написать книгу

54-летняя Джиллиан Андерсон, известная зрителям по роли Скалли в "Секретных материалах", сейчас играет сексопатолога в сериале "Половое воспитание". Джиллиан вошла в роль и даже решила написать кингу на тему женских фантазий. Если вы думаете, что женщины бросились делиться самым сокровенным, то нет.
В Twitter актриса обратилась к своим подписчикам и попросила женщин поделиться с ней сексуальными фантазиями, чтобы Джиллиан потом написала об этом книгу. При этом она отметила, что исследование будет основано на историях её подписчиц.
Джиллиан Андерсон сейчас снимается в сериале "Половое воспитание", где играет сексопатолога Джин Милберн. Сидя в кресле Джиллан просила женщин присылать ей свои "самые личные желания" для книги, которую, по ее словам, она "курирует".
"Наши самые глубокие, самые интимные страхи и фантазии остаются запертыми внутри нас. Пока кто-нибудь не придет с ключом.
Ну, вот ваш ключ. Я готовлю книгу ваших анонимных писем ко мне. Книга, исследующая, как женщины думают о сексе, потому что секс - это женственность и материнство, неверность и эксплуатация, согласие и уважение, справедливость и равенство, любовь и ненависть, удовольствие и боль ", - сказала Андерсон.
Вот только никаких откровений в Twitter женщины писать не стали, и вместо того, чтобы делиться откровениями, обвинили Джиллиан в плагиате и излишней хистрости.
Идея книги, конечно, интересная. Но на чём будет строиться эта книга? На историях, которые женщины доверят Джиллиан. Совершенно бесплатно.
Женщины оказались очень недовольны. Ведь в любом научном исследовании, где участвуют люди, им предлагают оплату и заключают договор.
Пользователи Фишек на Дзене оказались менее меркантильными и даже пошутили об этой книге.
Источник:
- Пса никто не хочет забирать из приюта - и сотрудники решили помочь
- Ужасная история Зеленого Чарли-без-лица
- 15 интересных и редких фотографий из прошлого
- Мальчик упал в 7-метровый колодец во время прогулки
- Короткие заметки о родственниках
Не бойся, Скали. Это мой.
Да "Прислуга", по большому счету, ничего особенного из себя не представляет
Мир в край долбанулся...
Она же планирует не за бесплатно распространять сериал. А раз так, то тот кто оказался соавтором вполне справедливо имеет права требовать свою долю от прибыли.
Которое он потратит на общение с автором, который хочет зарабатать на расказанной им истории.
Причем он еще и сюжетный ход оригинальный может подкинуть расказанной им историей. До которого автору в жизни не додуматься самому (возможно), но который заинтересует читателей и увеличит продажи, т.е. доход автора.