Саратовский бизнесмен подал в суд на Киркорова, который пристроил к своей даче причал для яхт

Филипп Киркоров в прошлом году пристроил к своей даче на отдельном полуострове в Мякинино причал для яхт. Бизнесмен из Саратова счёл эту постройку незаконной и обратился в суд. По его словам, причал мешает рыбачить ему. Из Саратова, за 900 километров.
Филипп Киркоров владеет дачей за 700 миллионов на отдельном полуострове в Мякинино, что на Москве-реке. Шикарный дом с палисадниками находится прямо на берегу реки, в живописном месте. Там пруд, фонтан, каток, часовня и тот самый причал с выходом к Москве-реке.
Летом 2022 года Филипп Киркоров пристроил к своей даче причал для яхт. Как оказалось, причал мешает рыбачить. С жалобой в суд обратился бизнесмен из Саратова. Мужчина считает, что причал построен незаконно и быть его не должно. В заявлении он указал, что причал мешает ловить рыбу. Как это понял бизнесмен, живущий в Саратове, непонятно. До дачи Киркорова бизнесмену Рыськову до него всего каких-то 14,5 часов.
Адвокат артиста заявил в разговоре с Mash:
"По всей видимости, истец хочет ловить рыбку исключительно из дома Киркорова. Другого места он не видит"
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