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Саратовский бизнесмен подал в суд на Киркорова, который пристроил к своей даче причал для яхт

Саратовский бизнесмен подал в суд на Киркорова, который пристроил к своей даче причал для яхт

Автор:
08 февраля 2023 09:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Киркоров   Пидмосковье   бред   дача   интересное   саратов   суд   фото   шоу бизнес   
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Филипп Киркоров в прошлом году пристроил к своей даче на отдельном полуострове в Мякинино причал для яхт. Бизнесмен из Саратова счёл эту постройку незаконной и обратился в суд. По его словам, причал мешает рыбачить ему. Из Саратова, за 900 километров.

Филипп Киркоров владеет дачей за 700 миллионов на отдельном полуострове в Мякинино, что на Москве-реке. Шикарный дом с палисадниками находится прямо на берегу реки, в живописном месте. Там пруд, фонтан, каток, часовня и тот самый причал с выходом к Москве-реке.

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Летом 2022 года Филипп Киркоров пристроил к своей даче причал для яхт. Как оказалось, причал мешает рыбачить. С жалобой в суд обратился бизнесмен из Саратова. Мужчина считает, что причал построен незаконно и быть его не должно. В заявлении он указал, что причал мешает ловить рыбу. Как это понял бизнесмен, живущий в Саратове, непонятно. До дачи Киркорова бизнесмену Рыськову до него всего каких-то 14,5 часов.

Адвокат артиста заявил в разговоре с Mash:

"По всей видимости, истец хочет ловить рыбку исключительно из дома Киркорова. Другого места он не видит"

Источник:

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Метки: Киркоров   Пидмосковье   бред   дача   интересное   саратов   суд   фото   шоу бизнес   
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2  комментария
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10k
Vacony 6 минут назад
тут на своей даче туалет построить нельзя без моря согласований, а тут он причал пристроил и типа норм... дальше что - станцию метро к себе подвести ?
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VL 5 минут назад
ну правильно же. хуле эта гомосня причалов понастроила?
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