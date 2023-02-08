Саратовский бизнесмен подал в суд на Киркорова, который пристроил к своей даче причал для яхт

Летом 2022 года Филипп Киркоров пристроил к своей даче причал для яхт. Как оказалось, причал мешает рыбачить. С жалобой в суд обратился бизнесмен из Саратова. Мужчина считает, что причал построен незаконно и быть его не должно. В заявлении он указал, что причал мешает ловить рыбу. Как это понял бизнесмен, живущий в Саратове, непонятно. До дачи Киркорова бизнесмену Рыськову до него всего каких-то 14,5 часов.