Арнольд Шварценеггер сбил на своём внедорожнике велосипедистку и забрал её велосипед

Арнольд Шварценеггер попал в ДТП В Лос-Анджелесе, сбив на дороге велосипедистку. По рассказам очевидцев, она резко повернула перед автомобилем актёра и тот не успел затормозить. В итоге девушку отвезли в больницу.
Портал TMZ сообщает, что в аварии виновата велосипедистка. Она резко вывернула перед автомобилем актёра и Шварценеггер не успел нажать на тормоз. Женщина получила травмы и была доставлена в больницу, а Арнольд дал показания полиции.
В 2022 году Шварценеггер попал в аварию, в ходе которой пострадала женщина. Его внедорожник в момент столкновения с красным Prius оказался прямо на легковушке.
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