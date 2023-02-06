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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7216 постов • 832 подписчика подписаться
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Арнольд Шварценеггер сбил на своём внедорожнике велосипедистку и забрал её велосипед

Арнольд Шварценеггер сбил на своём внедорожнике велосипедистку и забрал её велосипед

Автор:
06 февраля 2023 14:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: авария   велосипедистка   дтп   интересное   фото   шварценеггер   шоу бизнес   
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Арнольд Шварценеггер попал в ДТП В Лос-Анджелесе, сбив на дороге велосипедистку. По рассказам очевидцев, она резко повернула перед автомобилем актёра и тот не успел затормозить. В итоге девушку отвезли в больницу.

Портал TMZ сообщает, что в аварии виновата велосипедистка. Она резко вывернула перед автомобилем актёра и Шварценеггер не успел нажать на тормоз. Женщина получила травмы и была доставлена в больницу, а Арнольд дал показания полиции.

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Кроме того, Шварценеггер забрал велосипед пострадавшей, чтобы починить, уточняет TMZ.

В 2022 году Шварценеггер попал в аварию, в ходе которой пострадала женщина. Его внедорожник в момент столкновения с красным Prius оказался прямо на легковушке.

Источник:

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Метки: авария   велосипедистка   дтп   интересное   фото   шварценеггер   шоу бизнес   
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11  комментариев
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2k
Выхухоль (Нагайна) Полчаса назад
Заголовок ваще огонь! ШЫдевр кликбейта, так и хочется закончить фразу: ... но продать не успел!".
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4k
Вадим Игнатьев 3 минуты назад
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49k
Войнов 5 минут назад
Приус явно на встречку выехал.
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7k
tamin 23 минуты назад
Эх не тот Шварц уже. А мог бы еще ее раздеть, шевельнуть, выкурить сигару и велосипедистка сама бы отвезла его домой, еще и посуду бы помыла
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1k
Alex 39 минут назад
Отдаст, как же.
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33k
ACU900 47 минут назад
Ну прямо терминатор какой-то, вечно кого-нибудь сбивает...
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17k
Bill 51 минуту назад
Мне нужна твоя одежда и велосипед
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
324999



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