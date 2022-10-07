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Спасение змеи, застрявшей в трубе дома

Спасение змеи, застрявшей в трубе дома

Автор:
07 октября 2022 17:20
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   змеи   змея   истории спасения   история спасения   питон   питоны   природа   
1790
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Анатомия змей уникальна. Благодаря своей гибкости и юркости они могут проникать в почти недоступные места, и оставаться там на протяжении какого-то времени. Но эти анатомические особенности могут иногда и доставлять им неприятности - например, как этой змее.
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Источник:

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   змеи   змея   истории спасения   история спасения   питон   питоны   природа   
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4  комментария
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43k
Валерий 3 часа назад
сядешь покакать а тебя змея за жопку укусит, хороша страна Австралия а Россия лучше всех--у нас только пьяный сантехник укусит
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1k
КАКАнгел 19 минут назад
блина. хочу такого.
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2k
lekha-fil 2 часа назад
Они еб*нутые - змею спасать?
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