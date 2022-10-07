Спасение змеи, застрявшей в трубе дома

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Анатомия змей уникальна. Благодаря своей гибкости и юркости они могут проникать в почти недоступные места, и оставаться там на протяжении какого-то времени. Но эти анатомические особенности могут иногда и доставлять им неприятности - например, как этой змее.
Эта история случилась в районе Нортерн Риверс в Австралии. Во время замены труб в доме сантехник не мог понять, почему труба забилась, но когда он разделил её на части, все стало ясно. Он увидел в одной из труб свернувшегося ромбического питона. Видимо, изначально питон полз по трубам вверх, а затем решил развернуться обратно - но "сложился вдвое", и уже сам не мог выбраться из такого положения.
Сантехник тут же связался со специалистами по змеям. Тот забрал трубу с питоном к себе. Используя специальные инструменты, спасатель освободил змею - правда, после освобождения она почти не шевелилась. Спасатель не был уверен, выживет ли змея. Однако, после теплой ванны, удаления нескольких паразитов с тела, и уютного вольера, змея "ожила".
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"Я пообещал змее, что спасу ее,"- сказал позже спасатель. Так и получилось! Затем питона осмотрели в местной ветклинике, и взяли под наблюдение. После восстановления его выпустили обратно в дикую природу. Вот такая история спасения маленькой жизни.
Источник:
АНТИФИШКИ
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