Спасение змеи, застрявшей в трубе дома

Эта история случилась в районе Нортерн Риверс в Австралии. Во время замены труб в доме сантехник не мог понять, почему труба забилась, но когда он разделил её на части, все стало ясно. Он увидел в одной из труб свернувшегося ромбического питона. Видимо, изначально питон полз по трубам вверх, а затем решил развернуться обратно - но "сложился вдвое", и уже сам не мог выбраться из такого положения.