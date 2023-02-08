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Мать девочки, устроившей поножовщину в подмосковной школе, запросила за интервью 15 миллионов

Мать девочки, устроившей поножовщину в подмосковной школе, запросила за интервью 15 миллионов

Автор:
08 февраля 2023 17:11
Сообщество : Криминал
Метки: интервью   мать   нападение   нож   полиция   расследование   следствие   химки   школьница   
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И желающих пообщаться резко поубавилось.

Вчера в Химках случилась беда: девочка подкараулила одноклассницу в туалете и буквально изрезала её ножом. Внутренние органы не задела, но кровопотеря была огромной.

Пострадавшую даже пришлось перевозить на вертолёте в больницу, где ей оказали экстренную помощь.

Она уже пришла в себя и вскоре должна пойти на поправку. По этому поводу высказался губернатор Подмосковья Андрей Воробьев:

«Она потеряла много крови, но детский организм обязательно справится. Сегодня Соня в сознании и дышит сама, без ИВЛ. Родители рядом, не отходят от дочери ни на минуту. Самое страшное позади. Соня поправится обязательно».

Что стало причиной этой жути - будут выяснять следователи. Есть разные версии, от ревности к мальчику, до обиды из-за кражи виртуальной валюты в компьютерной игре.

В любом случае, сначала проведут психиатрическую экспертизу и убедятся, что девочка вменяема. Её отец уже понял, что жизнь изменилась навсегда. А мать повела себя необычно.

Сейчас она в психиатрической клинике вместе с дочерью и когда к ней обратились с просьбой дать интервью - согласилась. Но выставила космический прайс: 15 миллионов рублей. Или разговора не выйдет. Когда журналисты стали спрашивать, откуда такие огромные суммы, дама ответила, что эти деньги якобы пойдут на реабилитацию пострадавшей школьницы.

Понятно, что после этого никто с ней общаться не стал.

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Метки: интервью   мать   нападение   нож   полиция   расследование   следствие   химки   школьница   
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21  комментарий
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65k
Андрей 2 часа назад
С такой маменькой - понятно, откуда такая дочерь. Папане - мои соболезнования.
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1k
Нудник Шпилкес 5 минут назад
ей не 15 лямов нужно дать, а 15 лет на киче, за то что такого звереныша воспитала
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4k
Руслан 10 минут назад
Скорее всего для этого и запросила, чтобы желающих поубавилось.
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47k
Элек Мек 15 минут назад
У следственного комитете пусть попросит.
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517
Николай Пауков 15 минут назад
А мне сёдня 45 триллиярдов обьявила за интервью! (инфа сотка!)Оказывается можно 15 мультов всего навсего было дать?
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52k
smakido Полчаса назад
В общем, как говорят : яблочко от вишенки не далеко падает.
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17k
Vital Idol 36 минут назад
учите детей самообороне! вот, выхватила бы у неё нож и зарезала к ... , ничего бы ей не было...
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2k
Вовака 37 минут назад
А может она спецом такую сумму сказала, чтобы не приставали. ( нисколько не оправдываю)
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30k
Ashabad 38 минут назад
Повторю ещё здесь. Огромное количество тем для размышления.
Но по данной теме - примерно на 54 минуте.
Ссылка rutube.ru
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17k
Vital Idol 38 минут назад
а, фото родителей можно за бесплатно выложить?!
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32k
Fat Lynx 50 минут назад
От топеряче я понимаю в кого ягодка
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3k
poбт 53 минуты назад
малахов радостно потирает потные ручки
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4k
Сергей Семенов Час назад
Это называется "заградительная цена", ибо простое "нет" журналисты не понимают.
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28k
Levyathan Час назад
А какой смысл брать интервью у ее родителей? Что вы в нем хотите услышать. Результат их воспитания-налицо. У мелкой сикухи не заложены понятия ценности жизни, ответственности за поступки, и прочие базовые принципы.
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54
noname789 Час назад
Для полноты картины, журналюгам надо и у отца попытаца взять интервью...
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10k
Shtoppi Час назад
<<Но выставила космический прайс: 15 миллионов рублей. Или разговора не выйдет.>>
---------------
В дурку ее закрыть, вместе с дочей, и пусть там сидят обе и молчат.
P.S. не удивлюсь что это сама мамаша, на дочкины жалобы ляпнула в сердцах как с оппоненткой разобраться, а она и послушала.
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274
ruslan d Час назад
Ну это действенный ход , чтоб отстали ... Хотя какой толк брать у нее интервью, тоже не ясно .
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