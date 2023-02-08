Мать девочки, устроившей поножовщину в подмосковной школе, запросила за интервью 15 миллионов

И желающих пообщаться резко поубавилось.
Вчера в Химках случилась беда: девочка подкараулила одноклассницу в туалете и буквально изрезала её ножом. Внутренние органы не задела, но кровопотеря была огромной.
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Пострадавшую даже пришлось перевозить на вертолёте в больницу, где ей оказали экстренную помощь.
Она уже пришла в себя и вскоре должна пойти на поправку. По этому поводу высказался губернатор Подмосковья Андрей Воробьев:
«Она потеряла много крови, но детский организм обязательно справится. Сегодня Соня в сознании и дышит сама, без ИВЛ. Родители рядом, не отходят от дочери ни на минуту. Самое страшное позади. Соня поправится обязательно».
Что стало причиной этой жути - будут выяснять следователи. Есть разные версии, от ревности к мальчику, до обиды из-за кражи виртуальной валюты в компьютерной игре.
В любом случае, сначала проведут психиатрическую экспертизу и убедятся, что девочка вменяема. Её отец уже понял, что жизнь изменилась навсегда. А мать повела себя необычно.
Сейчас она в психиатрической клинике вместе с дочерью и когда к ней обратились с просьбой дать интервью - согласилась. Но выставила космический прайс: 15 миллионов рублей. Или разговора не выйдет. Когда журналисты стали спрашивать, откуда такие огромные суммы, дама ответила, что эти деньги якобы пойдут на реабилитацию пострадавшей школьницы.
Понятно, что после этого никто с ней общаться не стал.
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Но по данной теме - примерно на 54 минуте.
Но в тоже время, например фильм, который вышел почти 25 лет назад 99% комментаторов искренне сочувствуют и поддерживают Афонина в Ворошиловском стрелке, никого не возмущает, что он устроил самосуд, что его прикрыл участковый.
Это ж другое?
Да большенство фильмов хоть 70х, хоть 90, хоть современных построены по этой схеме, главному герою подписали и он потом мстит все 90 минут или 8 сезонов.
А столько дебилов на дороге, видимо потому что выросло поколение на "Фосажах" и "Такси", научили идиотов гонять по городам, забив на пдд.
С таким подходом людей вобще с мягкой круглой комнаты выпускать нельзя, ни то что подпускать их к фильмам, даже к ну погоди.
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В дурку ее закрыть, вместе с дочей, и пусть там сидят обе и молчат.
P.S. не удивлюсь что это сама мамаша, на дочкины жалобы ляпнула в сердцах как с оппоненткой разобраться, а она и послушала.