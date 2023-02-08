Мать девочки, устроившей поножовщину в подмосковной школе, запросила за интервью 15 миллионов

«Она потеряла много крови, но детский организм обязательно справится. Сегодня Соня в сознании и дышит сама, без ИВЛ. Родители рядом, не отходят от дочери ни на минуту. Самое страшное позади. Соня поправится обязательно».

Что стало причиной этой жути - будут выяснять следователи. Есть разные версии, от ревности к мальчику, до обиды из-за кражи виртуальной валюты в компьютерной игре.

В любом случае, сначала проведут психиатрическую экспертизу и убедятся, что девочка вменяема. Её отец уже понял, что жизнь изменилась навсегда. А мать повела себя необычно.