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Казанские контролёры раздали безбилетникам морковь

Казанские контролёры раздали безбилетникам морковь

Автор:
08 февраля 2023 14:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Казань   Татарстан   ация   безбилетники   контролёры   морковь   
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Акция сработала — и контролёры довольны, и «зайцы» сыты!

Необычная акция прошла в троллейбусах и трамваях в столице Татарстана. МУП «Метроэлектротранс» решил бороться с безбилетниками не кнутом, но пряником — морковью, если быть точнее. Контролёры вручали каждому «зайцу» по овощу и предлагали всё-таки расстаться с 35-36 рублями. После такого «подарка» отказать контролёрам было невозможно.

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Пресс-секретарь муниципального предприятия Марина Власова рассказала, что граждане отнеслись к их задумке положительно, и теперь в компании надеются, что флешмоб поддержат в других городах.

«Это спонтанно мы с контрольно–ревизионным отделом решили, чтобы немножко и смех и грех был, чтобы к совести призвать безбилетников. И самое интересное – даже те, кого поймали, оплатили проезд.


Надеемся, наш флешмоб поддержат, но мы за другие города, конечно, не можем отвечать. Отзывы у пассажиров положительные и интересные. Кто-то даже пишет, что лучше бы не платила – морковку бы получила», — рассказала Власова, добавив, что для любимых пассажиров они за свой счёт закупили 10 кг моркови.

Отмечается, что штраф за безбилетный проезд в Казани составляет 300 рублей. Ну, или одна бесплатная морковь.

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Метки: Казань   Татарстан   ация   безбилетники   контролёры   морковь   
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ruslan d 47 минут назад
Хорошая акция
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