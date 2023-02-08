Казанские контролёры раздали безбилетникам морковь

Пресс-секретарь муниципального предприятия Марина Власова рассказала, что граждане отнеслись к их задумке положительно, и теперь в компании надеются, что флешмоб поддержат в других городах.



«Это спонтанно мы с контрольно–ревизионным отделом решили, чтобы немножко и смех и грех был, чтобы к совести призвать безбилетников. И самое интересное – даже те, кого поймали, оплатили проезд.

Надеемся, наш флешмоб поддержат, но мы за другие города, конечно, не можем отвечать. Отзывы у пассажиров положительные и интересные. Кто-то даже пишет, что лучше бы не платила – морковку бы получила», — рассказала Власова, добавив, что для любимых пассажиров они за свой счёт закупили 10 кг моркови.