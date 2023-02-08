Казанские контролёры раздали безбилетникам морковь

Акция сработала — и контролёры довольны, и «зайцы» сыты!
Необычная акция прошла в троллейбусах и трамваях в столице Татарстана. МУП «Метроэлектротранс» решил бороться с безбилетниками не кнутом, но пряником — морковью, если быть точнее. Контролёры вручали каждому «зайцу» по овощу и предлагали всё-таки расстаться с 35-36 рублями. После такого «подарка» отказать контролёрам было невозможно.
Пресс-секретарь муниципального предприятия Марина Власова рассказала, что граждане отнеслись к их задумке положительно, и теперь в компании надеются, что флешмоб поддержат в других городах.
«Это спонтанно мы с контрольно–ревизионным отделом решили, чтобы немножко и смех и грех был, чтобы к совести призвать безбилетников. И самое интересное – даже те, кого поймали, оплатили проезд.
Надеемся, наш флешмоб поддержат, но мы за другие города, конечно, не можем отвечать. Отзывы у пассажиров положительные и интересные. Кто-то даже пишет, что лучше бы не платила – морковку бы получила», — рассказала Власова, добавив, что для любимых пассажиров они за свой счёт закупили 10 кг моркови.
Отмечается, что штраф за безбилетный проезд в Казани составляет 300 рублей. Ну, или одна бесплатная морковь.
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