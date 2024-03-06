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«Пришли, смотрят друг на друга и выбирают»: в Татарстане чиновники предложили способ повышения рождаемости в регионе

«Пришли, смотрят друг на друга и выбирают»: в Татарстане чиновники предложили способ повышения рождаемости в регионе

Автор:
06 марта 2024 14:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Казань   Татарстан   быстрые свидания   загс   знакомства   молодёжь   
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Они считают, что сейчас молодёжь предпочитает онлайн знакомства, а «это не совсем правильно».

В прошлом году в Татарстане снизилось количество браков - на 8% по сравнению с 2022-м. Вроде бы не критично, но власти региона решили заняться этим вопросом. Кстати, о том, что молодёжь сейчас не спешит в ЗАГС, зато больше пар стало разводиться, говорили уже давно.

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявлял:

Семья - это основа государства, а три ребёнка - это стандарт, который мы должны довести до населения.

И ещё в 2016 году предлагал сделать процедуру разводов «более сложной», чтобы люди не торопились официально расторгать отношения. Но его инициативу не одобрили в Госдуме.

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Теперь за семейное счастье и рождение детей решила бороться руководитель управления ЗАГС Казани Елена Студеникина. Она считает, что раньше, когда никакого интернета не было, люди гораздо охотней знакомились и общались. Потом в моду вошли сайты и приложения и молодёжь разучилась заводить знакомства вне сети.

А все эти лайки и переписки ни к чему не ведут.

Как и где мы раньше знакомились? На дискотеках, в местных парках, ДК, поездках в стройотряды, в лагерях труда и отдыха. Так почему бы не вернуть подобное? Ведь, как мы знаем, все новое - это давно забытое старое.

Заодно Студеникина предложила проводить «быстрые свидания» в библиотеках города, на катках и в кафе.

Быстрые свидания - или speed dating. Мода на них пришла из США. Формат мероприятия может меняться, но обычно он такой: в кафе за столиками рассаживаются девушки. К ним подсаживаются парни и 5-10 минут общаются. По знаку ведущего, молодые люди встают и пересаживаются за другой столик. За один вечер выходит 15-20 знакомств. Если девушке кто-то приглянулся и её симпатия совпала с выбором парня, то потом они получают контакты друг друга и уже идут на нормальное свидание, без этой суеты и пересаживаний.

Такие вечеринки проводятся в каждом более-менее крупном российском городе. Возможно, казанские власти возьмут их под крыло и сделают более массовыми.

Именно знакомства молодых людей, именно - офлайн. Много уже делается в этом направлении, но хотелось бы, чтобы это было более сильно , - добавила Студеникина.

Её инициативу поддержала уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец. По её словам, «важно, чтобы люди друг друга встретили».

Важно, чтобы была дружеская атмосфера. Например, какие-то тематические мероприятия, те же танцы. А не так, чтобы пришли, смотрят друг на друга и выбирают.

Станет ли от этого больше браков и повысится ли рождаемость - никто сейчас не скажет. Но многие замечают, что молодёжь не спешит в ЗАГС и не рожает детей скорее из-за бытовых сложностей. Нет своего жилья и стабильной зарплаты. А вовсе не из-за того, что знакомятся онлайн или офлайн.

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Метки: Казань   Татарстан   быстрые свидания   загс   знакомства   молодёжь   
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15k
Antique computer 5 минут назад
Кулда кулда эчпочмак, епрст.
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367
biohumanoid 13 минут назад
Текущие действия обходятся нам примерно в 3000 3-х комнатных квартир в сутки.
Можно было за 2 года построить 200.000 квартир.
Подгузники бы не успевали завозить.
Но о чем это я, мы же великие, некогда нам земными проблемами заниматься...
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54k
Андрей 40 минут назад
Только лженаука астрология может сказать ваше оно или оно вам надо?
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August

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