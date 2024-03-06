«Пришли, смотрят друг на друга и выбирают»: в Татарстане чиновники предложили способ повышения рождаемости в регионе

В прошлом году в Татарстане снизилось количество браков - на 8% по сравнению с 2022-м. Вроде бы не критично, но власти региона решили заняться этим вопросом. Кстати, о том, что молодёжь сейчас не спешит в ЗАГС, зато больше пар стало разводиться, говорили уже давно.

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявлял:

Семья - это основа государства, а три ребёнка - это стандарт, который мы должны довести до населения.

И ещё в 2016 году предлагал сделать процедуру разводов «более сложной», чтобы люди не торопились официально расторгать отношения. Но его инициативу не одобрили в Госдуме.