В России мусульманок начали учить танцам на шесте

Лейсан Даулетова открыла собственную студию танцев, чем взбудоражила жителей Казани. Ведь она позиционирует танцы на пилоне как спорт, которым не стыдно заниматься религиозным женщинам. По словам хозяйки школы, группы из желающих набрались очень быстро.



В интервью местному телеканалу Лейсан рассказала, что не все занятия танцами подходят для мусульманок. А всё дело в том, что в обычных школах танцев нет никакой уединённости – приходят и уходят люди (в том числе и мужчины). Они могут наблюдать за занятиями или помогать дочерям из детских групп переодеваться в раздевалках, в которых также находятся взрослые женщины. И это неприемлемо.



А в новом заведении, которое находится рядом с мечетью в самом центре Казани, всё устроено по-другому. Как только начинается занятие – зал запирается изнутри. Окна также закрыты и на них наклеена специальная защитная плёнка. В зале запрещена фото и видео съёмка, а также музыка с непристойным содержанием или намёками.



"Для себя любимой, для мужа, чтобы быть в форме. Мы занимаемся спортом, в первую очередь, для своего здоровья, а не всеобщего обозрения. Все начинается с себя. Некоторым девушкам не хватает раскрепощенности, но это не имеет отношения к стриптизу. Это изначально пошлое название. Мы занимаемся не стриптизом, а pole exot – это плавные движения с пилоном. Мы не раздеваемся и не трогаем себя в интимных местах, а просто учимся красиво двигаться", – рассказывает Лейсан Даулетова о цели занятий.



