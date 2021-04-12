В России мусульманок начали учить танцам на шесте

В Татарстане открылась особая школа танцев. Девушки разучивают акробатические элементы на пилоне по специальной методике в соответствии с религией.
Лейсан Даулетова открыла собственную студию танцев, чем взбудоражила жителей Казани. Ведь она позиционирует танцы на пилоне как спорт, которым не стыдно заниматься религиозным женщинам. По словам хозяйки школы, группы из желающих набрались очень быстро.
В интервью местному телеканалу Лейсан рассказала, что не все занятия танцами подходят для мусульманок. А всё дело в том, что в обычных школах танцев нет никакой уединённости – приходят и уходят люди (в том числе и мужчины). Они могут наблюдать за занятиями или помогать дочерям из детских групп переодеваться в раздевалках, в которых также находятся взрослые женщины. И это неприемлемо.
А в новом заведении, которое находится рядом с мечетью в самом центре Казани, всё устроено по-другому. Как только начинается занятие – зал запирается изнутри. Окна также закрыты и на них наклеена специальная защитная плёнка. В зале запрещена фото и видео съёмка, а также музыка с непристойным содержанием или намёками.
"Для себя любимой, для мужа, чтобы быть в форме. Мы занимаемся спортом, в первую очередь, для своего здоровья, а не всеобщего обозрения. Все начинается с себя. Некоторым девушкам не хватает раскрепощенности, но это не имеет отношения к стриптизу. Это изначально пошлое название. Мы занимаемся не стриптизом, а pole exot – это плавные движения с пилоном. Мы не раздеваемся и не трогаем себя в интимных местах, а просто учимся красиво двигаться", – рассказывает Лейсан Даулетова о цели занятий.
Интересно, что первоначально казанка спросила разрешения у своего супруга – Абдулазиза Даулятшина. "Я положительно смотрю на эту затею. Больше того, хочу сказать, что та женщина, которая танцует, она счастлива. А что может быть лучше для мужчины, чем счастливая женщина? Тем более, у них все в закрытой форме происходит, сами девочки закрываются, они танцуют, расслабляются, качают пресс, качают спину и несут хорошие эмоции к себе домой", – заявил он журналистам.
Чтобы не направить на себя гнев религиозной общины – Лейсан консультировалась по этому вопросу с Ансаром хазрат Мифтяховым, имамом мечети Аль-Марджани, который дал своё согласие. "Они сказали: "Мы хотим, чтобы наши мужья не смотрели на других женщин, чтобы они знали, что его жена лучшая, другие не такие, только чтобы на нее муж смотрел". Поэтому хотим научиться таким танцам. И тогда мы сказали, что для этого, конечно, можно. Никакого противоречия исламу нет".
Источник:
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Или просто обрезанный?
По религиозным регионам? Чтобы другие знали как там принято себя вести? Так честнее.
а там уже научат всякому. бабы они везде одинаковые.