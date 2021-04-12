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В России мусульманок начали учить танцам на шесте

В России мусульманок начали учить танцам на шесте (6 фото + 1 видео)

Автор:
12 апреля 2021 07:55
Сообщество : Жить в России
Метки: ислам   казань   мусульмане   пилон   танцы   татарстан   шест   
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В Татарстане открылась особая школа танцев. Девушки разучивают акробатические элементы на пилоне по специальной методике в соответствии с религией.

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Метки: ислам   казань   мусульмане   пилон   танцы   татарстан   шест   
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20  комментариев
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13k
KOSTELLO 2 часа назад
Шест халяльный?
Или просто обрезанный?
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Mellivora 3 минуты назад
Ну,Татарстан это другая страна. Может пора нарезать РФ по новому?
По религиозным регионам? Чтобы другие знали как там принято себя вести? Так честнее.
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4k
tamin 12 минут назад
Пилон-не стриптиз! Хммм. Шест и там и там. Девушки крутятся на нем и там и там. Делается под музыку и там и там. Иииииии где различия? То, что одежду не снимают, так это видимо на соревнованиях по пилону за это не доплачтвают....
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2k
mtonaka 40 минут назад
Самая лживая и двуличная религия из всех религий!!!
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9k
Леонович mtonaka 37 минут назад
А ты встречал чурок одноличных и не лживых?
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99k
Петр 53 минуты назад
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Петр 53 минуты назад
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99k
Петр 54 минуты назад
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−1
790
QQ Час назад
Так и не могу понять, что люди, живущие в России нашли в своде правил, которые придумали арабы живущие в пустыне для других арабов?
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238
Tovbot QQ 59 минут назад
Нравятся они им, представляешь?
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7k
Cornho Час назад
Всегда забавляло, как это бл.дство на палке некоторые "спортом" называют.
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7k
Кенвуд Час назад
Их бы жить не в России обучили. Уже тошнит от хиджаб и ваххабитских бородатых рож
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238
Tovbot Кенвуд Час назад
Кого? Татар? С хера ли они должны не в России жить? С таким же успехом сам можешь валить нахер, они граждане России и живут на своё исторической родине.
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8k
Касьян Пуздой 2 часа назад
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5k
Николай 2 часа назад
по тихоньку начинают обучать толлерантности и мусульман...
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581
Оксид Бетона Николай Полчаса назад
толллерантности
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12k
Yasen_Perec 2 часа назад
Жестуха какая то. Лучше бы фланкировке учили.
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674
Алексей Yasen_Perec 17 минут назад
им сейчас главное группы набрать, и чтобы сразу здание не взорвали...
а там уже научат всякому. бабы они везде одинаковые.
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Ирина Николаевна

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